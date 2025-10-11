Nowy sposób ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny dla osób starszych

Ponad 1,7 mln osób, które przekroczyły wiek emerytalny, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny (Attendance Allowance). Jego wysokość to 73,90 funtów lub 110,40 funtów tygodniowo. Obecnie zmieniono sposób ubiegania się o niego.

Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP) wynika, że obecnie ponad 1,7 miliona osób starszych otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. W tym 155 000 osób w Szkocji. Zmienił się jednak sposób ubiegania się o Attendance Allowance.

Jak starać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Nowe wnioski o zasiłek pielęgnacyjny w Szkocji zastąpiono zasiłkiem emerytalnym z tytułu niezdolności do pracy – Pension Age Disability Payment. Osoby ubiegające się o to świadczenie, które mieszkają w Szkocji, zostaną przeniesione na nowy zasiłek do końca tego roku.

Oba świadczenia wynoszą 73,90 funtów lub 110,40 funtów tygodniowo. Mają na celu pomóc niepełnosprawnym lub chorym osobom w wieku emerytalnym w pokryciu codziennych kosztów utrzymania. Może również pomóc im dłużej pozostać niezależnymi we własnym domu.

Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzebnego wsparcia. Wypłacane jest co cztery tygodnie.

Zasiłek ten, jak wspomnieliśmy, stanowi wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, przewlekłymi chorobami i problemami ze zdrowiem psychicznym lub fizycznym. Lista schorzeń, które kwalifikują do świadczenia, jest długa. Najczęstszą chorobą jest jednak zapalenie stawów.

W Wielkiej Brytanii 508 964 osoby chorujące na artretyzm otrzymuje Attendance Allowance, a w Szkocji 46 798.

Ograniczona liczba wniosków tygodniowo

Osoby, które mają w planach złożenie nowego wniosku o zasiłek pielęgnacyjny, muszą pamiętać, że tylko ograniczona ilość wniosków tygodniowo będzie przyjmowana online. Ponadto nie można składać wniosków online za pomocą telefonu komórkowego ani tabletu – musi to być komputer stacjonarny lub laptop.

Aplikacje można również składać pocztą, drukując i przesyłając formularz wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dostępny na stronie GOV.UK. Ewentualnie kontaktując się z infolinią pod numerem 0800 731 0122.

Rzecznik Ministerstwa Pracy i Emerytur powiedział niedawno:

– Tymczasowo testujemy nową usługę online, aby ułatwić ubieganie się o zasiłek pielęgnacyjny i poprawić jego dostępność. Chociaż usługa online nie jest jeszcze powszechnie dostępna, nikt nie straci możliwości skorzystania ze świadczenia. Ponieważ osoby ubiegające się o zasiłek nadal mogą składać wnioski w tradycyjny sposób, wysyłając je pocztą.

Najczęściej zgłaszane schorzenia w ramach zasiłku pielęgnacyjnego

Oto najczęstsze schorzenia, na które cierpią osoby składające wnioski o Attendance Allowance: