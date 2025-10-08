Torysi chcieliby odebrać zasiłki imigrantom w Wielkiej Brytanii
Torysi chcieliby odebrać zasiłki imigrantom w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
2 min.czytania

Odebranie zasiłków imigrantom – nowy cel torysów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Torysi coraz bardziej zaostrzają swoje podejście do imigrantów. Niedawno Katie Lam – wschodząca gwiazda Partii Konserwatywnej – stwierdziła, że powinno się odebrać zasiłki imigrantom z UE. Aby móc to zrobić, optuje za ponownym przeanalizowaniem umowy brexitowej.

Torysi coraz częściej i coraz bardziej radykalnie mówią o imigracji i ograniczeniu praw obcokrajowców. Mel Stride, który do niedawna był ministrem pracy i emerytur, a obecnie jest kanclerzem skarbu w Gabinecie Cieni, stwierdził, że ci imigranci, którym odmówiono świadczeń socjalnych w UK, powinni opuścić Wyspy. Natomiast Katie Lam posunęła się jeszcze dalej w swych antyimigracyjnych pomysłach.

- Advertisement -

Odebranie zasiłków imigrantom z UE

W poniedziałek zyskująca sobie coraz większe uznanie wśród laburzystów Katie Lam zażądała ponownego przeanalizowania umowy brexitowej.

Celem tego przedsięwzięcia miałoby być uniemożliwienie imigrantom z UE – posiadającym status osoby osiedlonej – ubieganie się o zasiłki. Według niej obywatele UE z prawem do mieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii nie powinni mieć dostępu do świadczeń socjalnych. Obecnie jest to dozwolone na mocy umowy o wystąpieniu.

Moim zdaniem wszelkie wsparcie państwa powinno być przeznaczone wyłącznie dla brytyjskich obywateli – powiedziała Lam, która została posłanką w ubiegłym roku, a obecnie jest potencjalną kandydatką na lidera partii.

Parlamentarzystka nie ukrywa, że jej „osobistym poglądem” jest wykluczenie imigrantów z UE z systemu świadczeń. Lam tak argumentowała konieczność ponownej analizy umowy brexitowej:

Okoliczności zasadniczo się zmieniły, ponieważ liczba imigrantów jest znacznie wyższa, niż ktokolwiek się spodziewał.

Według niej „naprawdę niesłuszne” jest to, że brytyjscy wyborcy „muszą płacić setki miliardów funtów w postaci zasiłków i wsparcia państwa”. Ponadto posłanka stwierdziła, że „cały sens posiadania statusu zasiedlenia polega na tym, że wciąż jest to żywa dyskusja”.

Jeśli ktoś ma prawo do wszystkiego, co wiąże się z byciem obywatelem brytyjskim, powinien podjąć decyzję o zostaniu obywatelem brytyjskim – dodała.

Według Katie Lam do zasiłków powinni być uprawnieni wyłącznie brytyjscy obywatele
Według Katie Lam do zasiłków powinni być uprawnieni wyłącznie brytyjscy obywatele / fot. Shutterstock

Świadczenia tylko dla wybranych

Głos w sprawie imigrantów zabrał w poniedziałek, kanclerz skarbu w Gabinecie Cieni, Mel Stride (chociaż nie sprecyzował, czy ma na myśli także imigrantów z UE). Wyszedł z propozycją, aby przez ograniczenie uprawnień do świadczeń dla imigrantów, wygenerować oszczędności dla budżetu.

Według niego możliwe by było zaoszczędzenie 23 miliardów funtów przez cięcia w świadczeniach socjalnych poprzez ograniczenie imigrantom dostępu do nich. Stride dodał także, że obywatele innych państw, którym odmówiono dostępu do zasiłków (według nowego planu), powinni wrócić do swoich krajów.

Zgodnie z tymi propozycjami świadczeń odmówiono by wszystkim obcokrajowcom. W tym także osobom z bezterminowym pozwoleniem na pobyt, nawet jeśli mieszkali w Wielkiej Brytanii i płacili podatki przez dziesięciolecia.

Jedynymi wyjątkami od powyższej zasady byliby emeryci i obywatele UE, którzy uzyskali status osoby osiedlonej na mocy porozumienia z Brukselą po Brexicie. W tej kwestii akurat Stride nie był tak radykalny jak Katie Lam.

Teksty tygodnia

UK

Anglia ogranicza chipsy, colę i słodycze. Rząd odchudza obywateli

Od 1 października w całej Anglii zaczęły obowiązywać przepisy ograniczające promocje żywności i napojów uznanych za niezdrowe.
Praca i finanse

Udostępnienie tego numeru niewłaściwym osobom zrujnuje twoje finanse

Brytyjski urząd skarbowy przypomina mieszkańcom Wielkiej Brytanii o potrzebie chronienia swojego numeru ubezpieczenia społecznego. Ten identyfikator to podstawa rozliczeń podatkowych i dokumentowania składek emerytalnych.
Praca i finanse

Nowy podatek od taksówek w UK? Przejazdy Uberem i Boltem mogą zdrożeć

Taxi Tax to planowany podatek od taksówek w wysokości 20% VAT. Ma być doliczany do opłat za przejazdy prywatnymi pojazdami na wynajem. W praktyce oznacza to, że każdy kurs realizowany przez aplikacje typu Uber, Bolt czy tradycyjne firmy prywatne będzie obciążony dodatkową opłatą.
UK

5 tys. funtów dla młodych na start w dorosłość

Brytyjska Partia Konserwatywna ogłosiła plan, który ma pomóc młodym ludziom w realizacji marzenia o własnym mieszkaniu. Program nazwany „bonusem pierwszej pracy” zakłada wsparcie finansowe osób rozpoczynających karierę zawodową, które chcą kupić swoje pierwsze lokum.
Praca i finanse

Banki kuszą gotówką. Nawet 200 funtów za kilka kliknięć

Banki w UK prześcigają się w ofertach. Coraz częściej proponują premie sięgające 200 funtów albo i więcej. Warunkiem jest skorzystanie z usługi pozwalającej w tydzień lub dwa przenieść wszystkie polecenia zapłaty, płatności i historię z jednego banku do drugiego.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet