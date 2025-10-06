Coraz więcej młodych osób ubiega się o dodatek LCWRA
Coraz więcej młodych osób ubiega się o dodatek LCWRA / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Dodatkowe 5000 funtów dla osób pobierających Universal Credit

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Osoby pobierające Universal Credit mogą starać się o dodatek do świadczeń – LCWRA (Limited Capability for Work and Work-Related Activity). Przeznaczony jest on dla osób, które przez problemy zdrowotne nie mogą szukać pracy.

Dodatek LCWRA zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale też zwalnia świadczeniobiorców z obowiązku aktywnego poszukiwania pracy. Kto jednak kwalifikuje się do tego rodzaju pomocy?

- Advertisement -

Dodatek LCWRA dla osób pobierających Universal Credit

Osoby uprawnione do zasiłku Universal Credit mogą kwalifikować się do dodatkowych 5000 funtów rocznie dzięki mało znanemu świadczeniu.

Dodatek Limited Capability for Work and Work-Related Activity (w skrócie LCWRA) oznacza pomoc dla osób z ograniczoną zdolnością do pracy i wszelkich aktywności z nią związanych. Jest to jeden z elementów Universal Credit. Otrzymują go osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością.

Obecnie świadczenie z tytułu ograniczonej zdolności do pracy i aktywności zawodowej (LCWRA) wynosi 416 funtów miesięcznie. Osoby pobierające Universal Credit, które borykają się z problemami zdrowotnymi, mogą otrzymać to wsparcie finansowe.

Ponadto po przyznaniu wspomnianego dodatku, świadczeniobiorcy często nie muszą już umawiać się na wizyty w Jobcentre ani udowadniać, że poszukują pracy. W wielu przypadkach ponowne oceny ich stanu zdrowia są rzadkie.

Część osób pobierających Universal Credit może kwalifikować się do dodatkowych 5000 funtów
Część osób pobierających Universal Credit może kwalifikować się do dodatkowych 5000 funtów / fot. Shutterstock

Czym jest LCWRA i jak aplikować o dodatek?

Jak już wspomnieliśmy, dodatek LCWRA przyznaje się osobom, których problemy zdrowotne są tak poważne, że nie mogą pracować.

Natomiast aby zakwalifikować się do dodatku, świadczeniobiorcy muszą przejść Ocenę Zdolności do Pracy (Work Capability Assessment). Należy wypełnić szczegółowy kwestionariusz i dostarczyć dokumentację medyczną. Może nią być zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub ze szpitala.

Osoby korzystające z zasiłku Universal Credit mogą ubiegać się o ocenę zdolności do pracy za pośrednictwem swojego konta online lub za pośrednictwem Jobcentre. Zaświadczenie lekarskie jest niezbędne. A wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o udział w ocenie przeprowadzonej przez pracownika służby zdrowia.

Po przyznaniu dodatku, kwotę 416 funtów miesięcznie DWP automatycznie dodaje do zasiłku Universal Credit.

Obecny rząd niepokoi jednak rosnąca liczba wnioskodawców starających się o dodatek LCWRA. Okazuje się, że coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z pracy i korzysta z zasiłków chorobowych.

Teksty tygodnia

UK

Po brexicie życie jest trudniejsze? Problemy z pracą, podróżami i urzędami

Kilka lat po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię wciąż odczuwalne są różnorakie skutki tej decyzji. Według najnowszego raportu Niezależnego Urzędu Monitorującego (IMA) wiele osób zmaga się z dyskryminacją i trudnościami w dostępie do podstawowych praw.
Praca i finanse

5 powodów blokady świadczeń. Kiedy zasiłek będzie wstrzymany?

W praktyce DWP może zmniejszyć lub całkowicie wstrzymać Universal Credit, dopóki odbiorca nie spełni wymogów. Karane są opieszałość, wykonywanie pracy poniżej kwalifikacji, brak szkoleń i samorozwoju.
Praca i finanse

Uwaga na zmiany w przepisach drogowych i opłatach. 4 nowości od października

Od 1 października 2025 roku w życie wchodzą istotne...
UK

Reforma prawa małżeńskiego w UK. Śluby zmienią się na zawsze

Największa od XIX wieku reforma prawa małżeńskiego da parom większy wybór co do formy zawarcia związku. Dzięki zmianom cały proces ma być prostszy, bardziej sprawiedliwy i tańszy.
Niemcy

Niemcy zrezygnowały z planu imigracyjnego, który chce wprowadzić teraz UK

Brytyjski rząd przedstawił nowy plan imigracyjny, który miałby zmienić warunki uzyskania prawa stałego pobytu. Okazuje się, że podobny plan miały też Niemcy, ale z niego zrezygnowały.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet