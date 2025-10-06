Dodatkowe 5000 funtów dla osób pobierających Universal Credit

Osoby pobierające Universal Credit mogą starać się o dodatek do świadczeń – LCWRA (Limited Capability for Work and Work-Related Activity). Przeznaczony jest on dla osób, które przez problemy zdrowotne nie mogą szukać pracy.

Dodatek LCWRA zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale też zwalnia świadczeniobiorców z obowiązku aktywnego poszukiwania pracy. Kto jednak kwalifikuje się do tego rodzaju pomocy?

Dodatek LCWRA dla osób pobierających Universal Credit

Osoby uprawnione do zasiłku Universal Credit mogą kwalifikować się do dodatkowych 5000 funtów rocznie dzięki mało znanemu świadczeniu.

Dodatek Limited Capability for Work and Work-Related Activity (w skrócie LCWRA) oznacza pomoc dla osób z ograniczoną zdolnością do pracy i wszelkich aktywności z nią związanych. Jest to jeden z elementów Universal Credit. Otrzymują go osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością.

Obecnie świadczenie z tytułu ograniczonej zdolności do pracy i aktywności zawodowej (LCWRA) wynosi 416 funtów miesięcznie. Osoby pobierające Universal Credit, które borykają się z problemami zdrowotnymi, mogą otrzymać to wsparcie finansowe.

Ponadto po przyznaniu wspomnianego dodatku, świadczeniobiorcy często nie muszą już umawiać się na wizyty w Jobcentre ani udowadniać, że poszukują pracy. W wielu przypadkach ponowne oceny ich stanu zdrowia są rzadkie.

Czym jest LCWRA i jak aplikować o dodatek?

Jak już wspomnieliśmy, dodatek LCWRA przyznaje się osobom, których problemy zdrowotne są tak poważne, że nie mogą pracować.

Natomiast aby zakwalifikować się do dodatku, świadczeniobiorcy muszą przejść Ocenę Zdolności do Pracy (Work Capability Assessment). Należy wypełnić szczegółowy kwestionariusz i dostarczyć dokumentację medyczną. Może nią być zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub ze szpitala.

Osoby korzystające z zasiłku Universal Credit mogą ubiegać się o ocenę zdolności do pracy za pośrednictwem swojego konta online lub za pośrednictwem Jobcentre. Zaświadczenie lekarskie jest niezbędne. A wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o udział w ocenie przeprowadzonej przez pracownika służby zdrowia.

Po przyznaniu dodatku, kwotę 416 funtów miesięcznie DWP automatycznie dodaje do zasiłku Universal Credit.

Obecny rząd niepokoi jednak rosnąca liczba wnioskodawców starających się o dodatek LCWRA. Okazuje się, że coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z pracy i korzysta z zasiłków chorobowych.