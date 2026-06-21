Czynsze w mieszkaniach socjalnych znów wzbudzają emocje. Najemcy muszą przygotować się na kolejną podwyżkę czynszów. W 2026 roku opłaty wzrosną średnio o 3,6 proc. Zatem mniej niż rok wcześniej. Jednak nadal mieszkańcy realnie odczują wzrost. Średnio oznacza to około 23 euro więcej miesięcznie.

Podwyżka niższa niż rok wcześniej, ale koszty nadal rosną

Tegoroczna podwyżka czynszów w sektorze mieszkań socjalnych wyniesie maksymalnie tyle, ile pozwala prawo. O ile wzrosną czynsze w mieszkaniach socjalnych? Średni wzrost wyniesie 3,6 proc.

To mniej niż w 2025 roku, kiedy czynsze w mieszkaniach socjalnych wzrosły przeciętnie o 5 proc. Dla przeciętnego najemcy oznacza to dodatkowy wydatek rzędu około 23 euro miesięcznie.

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Obecnie przeciętny mieszkaniec mieszkania socjalnego płaci około 666 euro miesięcznie czynszu. Dla wielu rodzin, emerytów i osób o niskich zarobkach każda podwyżka ma znaczenie. W Holandii, jak w wielu innych krajach koszty mieszkania stanowią jedną z największych części domowego budżetu.

Czynsz pochłania 20 proc. dochodu najemców

Mimo wzrostu cen najmu sytuacja najemców mieszkań socjalnych w Holandii jest dziś relatywnie korzystniejsza niż dekadę temu. Według danych Aedes czynsze w tym sektorze wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat o około 17 proc.,. Podczas gdy ogólny poziom cen, czyli inflacja, zwiększył się w tym samym czasie o około 31 proc.

Obecnie przeciętny najemca mieszkania socjalnego przeznacza na czynsz około 20 proc. swojego dochodu. Dziesięć lat temu było to około 24 proc.

Dla najuboższych gospodarstw domowych dużym wsparciem pozostaje dodatek mieszkaniowy huurtoeslag. W zależności od sytuacji finansowej mieszkańca może on pokrywać znaczną część kosztów najmu. Średnio około 60 proc. wydatków na czynsz.

Kto może mieszkać w mieszkaniu socjalnym w Holandii?

Mieszkania socjalne w Holandii są przeznaczone przede wszystkim dla osób i rodzin o niższych oraz średnich dochodach, które nie są w stanie łatwo znaleźć przystępnego cenowo lokum na rynku prywatnym.

O przydział mieszkania ubiegają się między innymi osoby o niskich zarobkach, rodziny z dziećmi, seniorzy. Często starają się o nie również osoby z niepełnosprawnościami oraz mieszkańcy znajdujący się w trudniejszej sytuacji życiowej. Lokale te są zarządzane głównie przez spółdzielnie mieszkaniowe, czyli tak zwane woningcorporaties. Te działają w ramach systemu mieszkaniowego regulowanego przez państwo.

Prawo określa między innymi maksymalny poziom czynszu oraz limity dochodów uprawniające do ubiegania się o mieszkanie socjalne. Osoby, których dochody znacznie wzrosły już po otrzymaniu mieszkania, mogą nadal w nim mieszkać, jednak państwo próbuje ograniczać takie przypadki.

Więcej pieniędzy na budowę nowych mieszkań

Podwyżki czynszów mają nie tylko pokrywać rosnące koszty utrzymania budynków, ale również pomóc w finansowaniu nowych inwestycji mieszkaniowych.

Holenderskie spółdzielnie mieszkaniowe mają wykorzystać część dodatkowych dochodów na budowę nowych lokali. Rządowy cel zakłada powstawanie około 30 tysięcy nowych mieszkań socjalnych rocznie przez najbliższą dekadę.

Holandia od lat zmaga się z poważnym niedoborem mieszkań. Szczególnie duży problem dotyczy dużych miast, takich jak Amsterdam, Rotterdam czy Utrecht, gdzie oczekiwanie na mieszkanie socjalne może trwać wiele lat.

O ile wzrosną czynsze w mieszkaniach socjalnych? I na co pójdą pieniądze

Tegoroczna podwyżka o 3,6 proc. pokazuje próbę znalezienia równowagi między ochroną najemców a koniecznością inwestowania w nowe mieszkania. Dla mieszkańców oznacza jednak kolejny wzrost kosztów życia, który szczególnie mocno odczują osoby z najniższymi dochodami.