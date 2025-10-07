Obniżka podatku od spadków w najnowszym budżecie? Dziś poznamy szczegóły
Obniżka podatku od spadków w najnowszym budżecie? Dziś poznamy szczegóły fot. shutterstock.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Obniżka podatku od spadku w najnowszym budżecie? Dziś poznamy szczegóły

Joanna Baran
Joanna Baran

Zbliża się termin ogłoszenia budżetu. Już dzisiaj, 7 października rząd Irlandii ogłosi plany budżetowe na kolejny rok. Wiele zmian i planów jest już podane, część jest jeszcze na etapie nieoficjalnych pogłosek. Czy obniżka podatku od spadku jest realna? Jakie obciążenia planuje Irlandia i skąd zamierza czerpać fundusze na realizację planów. Czy UK mogłoby się od Irlandii uczyć rozsądnego zarządzania finansami? 

Zbliża się jeden z najważniejszych dni w irlandzkim kalendarzu finansowym – 7 października, kiedy rząd ogłosi budżet na 2026 rok. Wiele z planowanych zmian zostało już ujawnionych, jednak niektóre pozostają w sferze nieoficjalnych informacji. Jednym z tematów, który budzi szczególne zainteresowanie opinii publicznej, jest możliwość obniżki podatku od spadków, znanego w Irlandii jako Capital Acquisitions Tax (CAT).

- Advertisement -

Jak działa podatek od spadku w Irlandii?

Obecnie dzieci i najbliższa rodzina mogą odziedziczyć dom lub inne aktywa o wartości do 400 000 euro bez podatku. Po przekroczeniu tego progu obowiązuje stawka 33 proc. Nadchodzące plany mogą podnieść próg zwolnienia lub wprowadzić korzystniejsze mechanizmy ulg, co w praktyce oznaczałoby realne oszczędności dla rodzin przekazujących majątek z pokolenia na pokolenie. Według nieoficjalnych doniesień Fine Gael TD Joe Neville wskazał, że partia „bardzo koncentruje się na sprawiedliwym dostosowaniu progów podatku od spadków do rosnących cen nieruchomości”.

Budżet 2026 – gdzie znajdą się środki?

Budżet na 2026 rok ma wynieść około 9,4 miliarda euro, z czego 7,9 miliarda przeznaczonych zostanie na wydatki publiczne. Natomiast 1,5 miliarda na zmiany podatkowe i inne obciążenia fiskalne. Jednym z najbardziej znaczących ruchów będzie planowane obniżenie stawki VAT dla sektora gastronomicznego z 13,5 proc. do 9 proc.. To ma kosztować budżet około 1 miliarda euro rocznie. Natomiast ma przynieść spory rozwój tego sektora gospodarki Irlandii.

Obniżka podatku od spadku – reakcje ekspertów

Ekonomiści wskazują, że takie decyzje pokazują dbałość Irlandii o równowagę między wydatkami a wpływami budżetowymi. „Obniżka podatku od spadku i jednoczesne wsparcie sektora usług publicznych i gastronomii to przykład świadomego zarządzania finansami państwa” – mówi dr Aoife Murphy, ekspertka ds. finansów publicznych. Według niej, takie rozwiązania nie tylko wspierają gospodarstwa domowe, ale też stymulują lokalną gospodarkę.

Krytyka i wyzwania

Nie brakuje jednak głosów krytyki. Niektórzy komentatorzy podkreślają, że wciąż konieczne będzie monitorowanie wpływu tych ulg na dochody państwa i potencjalne zwiększenie długu publicznego. Pojawia się też pytanie, czy podobne rozwiązania mogłyby funkcjonować w innych krajach, takich jak Wielka Brytania. Zdaniem ekspertów, Irlandia pokazuje, że możliwe jest łączenie ulg podatkowych dla obywateli z utrzymaniem stabilności finansów publicznych. To mogłoby stanowić inspirację dla polityków w Londynie. W UK również trwają poważne dyskusje nad prawem i podatkiem od spadku.

Co przyniesie ostateczny budżet?

Już dzisiaj, po ogłoszeniu budżetu, okaże się, które propozycje zostaną oficjalnie zatwierdzone, a które pozostaną jedynie planami. Jedno jest pewne. Obniżka podatku od spadku może ucieszyć setki tysięcy rodzin, które będą mogły planować przekazanie majątku w sposób bardziej korzystny finansowo.

 

Przeczytaj także

Irlandia: Yuno Energy ogłasza zamrożenie cen prądu i gazu

Irlandzki dostawca energii Yuno Energy ogłosił, że zamrozi ceny prądu i gazu dla swoich klientów na okres zimowy. Firma zapowiedziała, że ewentualne podwyżki mogłyby nastąpić najwcześniej na początku marca.

Nastolatkom będzie trudniej sięgnąć po e-papierosy

Podatek od produktów e-liquid (EPT), ogłoszony w zeszłorocznym budżecie na 2025 rok, przesunięto, aby branża miała czas na przygotowanie się do jego wprowadzenia. Nowy podatek obejmuje zarówno produkty zawierające nikotynę, jak i te beznikotynowe stosowane w e-papierosach i vape’ach, a jego stawka wynosi 50 centów za mililitr.

Rekordowa liczba osób starszych potrzebuje pomocy organizacji charytatywnych

Z rocznego raportu organizacji ALONE wynika, że rekordowo wiele osób starszych zwraca się obecnie o pomoc do organizacji charytatywnych.

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii. W sierpniu 16 353 osoby straciły dom

Bezdomność w Irlandii znów osiągnęła rekordowy poziom. W zakwaterowaniu tymczasowym przebywa już 16 353 osób. Kryzys mieszkaniowy w kraju nadal się pogłębia.

Tragiczna śmierć ojca i córki. Czy Krzysztof D. popełnił rozszerzone samobójstwo?

W sobotę wieczorem w domu przy Heathfield Terrace w Finglas, zachodni Dublin, odkryto ciała ojca i jego sześcioletniej córki. Ofiary to Krzysztof D. i jego córka Julia D. Dziewczynka miała tylko 6 lat.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet