Obniżka zasiłków dla osób, które straciły dobrą pracę

Holenderski rząd zamierza drastycznie obniżyć zasiłki dla osób, które straciły dobrze płatną pracę. Kontrowersyjny pomysł nowego gabinetu wzbudził niepokój osób z przewlekłymi chorobami.

Nowy pomysł rządu dotknie osoby, które straciły dobrze płatną pracę i nie mogą jej wykonywać z powodu choroby bądź niepełnosprawności. Dla osób o najwyższych dochodach obniżka świadczeń wyniesie 926 euro brutto miesięcznie.

Obniżka zasiłków dla osób, które miały wysokie zarobki

Gdy plan rządu wejdzie w życie, tysiące osób dostanie niższe świadczenia. W ubiegłym roku 77 500 osób kwalifikowałoby się – zgodnie z nowymi zasadami – do obniżki zasiłków wynoszącej 926 euro. Natomiast świadczenia kolejnych 83 000 osób zostałyby obniżone o niższe kwoty.

Zgodnie z planami nowe zasady wejdą w życie w 2029 roku. Wiele osób z przewlekłymi chorobami jest bardzo zaniepokojonych tym planem – poinformowała NOS organizacja Patient Federation.

Koalicja chce obniżyć zasiłki przez zmniejszenie maksymalnej stawki dziennej. Czyli stawki dziennej z ostatniej zarobionej pensji, od której naliczane jest świadczenie. Obecnie maksymalna stawka wynosi 4631,90 euro brutto miesięcznie. NOS podaje, że nowy rząd chce obniżyć ją do 3705,52 euro.

Niższy pułap będzie dotyczył osób, które zarabiają więcej niż 3705,52 euro brutto miesięcznie. A także pobierają świadczenia takie jak zasiłek dla bezrobotnych (WW), zasiłek chorobowy lub inwalidzki (WIA).

Rząd ma nadzieję, że obniżenie pułapu świadczeń zmniejszy napływ osób korzystających z WIA. Chce również, aby obniżenie zasiłków było zachętą do powrotu do pracy.

Świadczenia socjalne w Holandii

Zasiłki socjalne w Holandii zapewniają bezpieczeństwo finansowe osobom powyżej 18. roku życia, których dochody lub majątek nie wystarczają na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Kluczowe wsparcie obejmuje między innymi zasiłek dla bezrobotnych (WW), czy osób niepełnosprawnych (WIA/Wajong). Świadczenie WIA przyznawane jest w przypadku długotrwałej choroby (po 104 tygodniach). A Wajong w przypadku młodych osób niepełnosprawnych.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje UWV w przypadku utraty pracy, zazwyczaj w wysokości 75 proc. wynagrodzenia przez pierwsze dwa miesiące, a następnie 70 proc.