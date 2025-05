Wiele rodzin nie ubiega się o zasiłki w Holandii, a ma do nich prawo

Wiele rodzin o niskich dochodach nie ubiega się o zasiłki w Holandii, mimo że ma do nich prawo. Przysługuje im setki tysięcy euro w świadczeniach.

Rządowy makroekonomiczny think tank CPB (Centraal Planbureau) poinformował, że wiele rodzin nie zdaje sobie nawet sprawy, że jest uprawnionych do zasiłków w Holandii.

Nie ubiegają się o zasiłki w Holandii, mimo że mają do nich prawo

Holenderski think tank CPB zwrócił uwagę na fakt, że urzędnicy zostali z ponad 1 miliardem euro nieodebranych zasiłków na czynsz, opiekę zdrowotną i dzieci.

Okazuje się, że freelancerzy i osoby, które niedawno przeszły na emeryturę, są najmniej skłonne do ubiegania się o zasiłki. Nawet jak im one przysługują.

Z danych wynika, że około 25 proc. samozatrudnionych pracowników o niskich dochodach nie ubiegało się o dodatkowe wsparcie na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania.

Natomiast około 20 proc. nie ubiegało się o zasiłki zdrowotne, mimo że połowa z nich miała do tego prawo. Mogła miesięcznie otrzymać 107 euro.

Tendencja ta jest szczególnie widoczna w przypadku mniejszych miesięcznych kwot, zwykle do 50 euro. CPB sugeruje, że na takie zachowanie może mieć też wpływ zmienny charakter dochodów z samozatrudnienia. Obawy dotyczące wahań dochodów i potencjalnych zobowiązań spłaty mogą również zniechęcać te osoby do składania wniosków o świadczenia.

CPB podkreśla również, że nieubieganie się o zasiłki może dotyczyć okresu paroletniego. A to z kolei może prowadzić do znacznych strat finansowych osób uprawnionych do zasiłków.

Na przykład gospodarstwo domowe, które nie ubiega się o zasiłek mieszkaniowy przez cztery kolejne lata, traci średnio 150 euro miesięcznie.

Emeryci nie wnioskują o świadczenia

Ponadto jeden na pięciu nowych emerytów nie ubiega się o zasiłek mieszkaniowy. I traci przez to średnio 67 euro miesięcznie. A jeden emeryt na sześciu nie wnioskuje również o zasiłek zdrowotny.

Wymienione zasiłki w Holandii zależą od dochodu i wypłaca się je z góry. Przekłada się to na sytuacje, w których gospodarstwa domowe o wyższych dochodach niż zakładano, mogą być zobowiązane do zwrotu części lub całości dodatkowych świadczeń w kolejnym roku.

Badania przeprowadzone przez think tank CPB dotyczą okresu od 2016 do 2021 roku.

Świadczenia w Holandii

System świadczeń w Holandii ma na celu wsparcie osób o niskich dochodach poprzez pomoc w pokryciu podstawowych kosztów utrzymania. Należą do nich czynsz, ubezpieczenie zdrowotne, czy opieka nad dziećmi.

Zasiłek zdrowotny

Mieszkańcy Holandii są zobowiązani do wykupienia podstawowego holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Ze względu na to, że jest ono dość kosztowne, rząd oferuje tzw. zasiłek zdrowotny, który jest wsparciem finansowym na ten cel.

Zasiłek mieszkaniowy

W zależności od miejsca zamieszkania, wynajem nieruchomości w Holandii może być kosztowny. Dlatego osoby o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatek na wynajem.

Zasiłki na dzieci

W Holandii istnieje kilka rodzajów zasiłków na dzieci. Taki, który ma na celu pokrycie kosztów wychowywania dzieci (kinderbijslag). Drugi, który pomaga w pokryciu kosztów utrzymania dzieci – jak ubranie, żywność i wydatki na szkołę (kindgebonden budget). Oraz trzeci (kinderopvangtoeslag), który wiąże się z pomocą w opiece nad dziećmi. Zasiłek ten pokrywa część kosztów opieki nad dziećmi i jest obliczany na podstawie stawki godzinowej.