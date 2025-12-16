Podwyżka emerytur od lipca - kiedy, o ile i kogo obejmie?
Podwyżka emerytur od lipca - kiedy, o ile i kogo obejmie? fot. shutterstock.com
Podwyżka emerytur od lipca 2026 – kiedy, o ile i kogo obejmie?

Od lipca 2026 roku miliony emerytów w Niemczech mogą liczyć na znaczącą podwyżkę świadczeń. Decyzja o wzroście emerytur wynika z corocznego dostosowania świadczeń do sytuacji gospodarczej, w tym wzrostu płac i inflacji. Podwyżka emerytur od lipca jest automatyczna. Dlatego nie trzeba składać wniosków czy innych formularzy.  

 

Wiele osób zastanawia się jednak, kiedy dokładnie trafią informacje o nowych kwotach oraz kto faktycznie skorzysta z podwyżki. Czy można złożyć odwołanie od podwyżki?

Podwyżka emerytur od lipca . O ile wzrosną emerytury?

Podwyżka emerytur w 2026 roku wyniesie średnio 3,73 procent. Oznacza to, że każdy emeryt otrzyma dodatkowe środki od lipca 2026 roku, co pozwoli częściowo zrekompensować rosnące koszty życia. Wysokość podwyżki jest indywidualnie obliczana na podstawie wcześniejszych składek i okresu zatrudnienia, dlatego warto dokładnie sprawdzić swoją decyzję emerytalną, gdy trafi do skrzynki pocztowej.

Kogo obejmie podwyżka?

Podwyżka dotyczy wszystkich osób, które mają prawo do niemieckiej emerytury i spełniają wymogi formalne systemu Deutsche Rentenversicherung. Oznacza to zarówno obecnych mieszkańców Niemiec, jak i osoby, które przepracowały w Niemczech wymaganą minimalną liczbę lat składkowych.

Co istotne, podwyżka obejmuje także Polaków, którzy pracowali w Niemczech i odprowadzali tam składki. Nawet, jeśli po przejściu na emeryturę mieszkają w Polsce. Wypłata świadczenia może być realizowana na konto w Polsce. Coroczna podwyżka automatycznie obejmuje wszystkich uprawnionych emerytów, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Czy wzrosną również składki emerytalne dla pracujących?

Podwyżka emerytur nie wiąże się bezpośrednio ze zmianą składek dla osób pracujących. Wysokość składek do systemu emerytalnego pozostaje ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast coroczna podwyżka emerytur zależy od danych o wynagrodzeniach i inflacji z poprzedniego roku.

Kiedy nadejdzie informacja o podwyżce?

Emeryci otrzymają decyzję o podwyżce listownie. Wysyłkę powiadomień rząd planuje w okresie od połowy czerwca do końca lipca 2026 roku. List zawiera informacje o nowej kwocie emerytury oraz terminie wypłaty. Podwyżka zostanie uwzględniona od 1 lipca 2026 roku.

 

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z kwotą podwyżki?

Jeżeli po otrzymaniu decyzji emeryt zauważy błędy lub niejasności dotyczące naliczonych świadczeń, ma prawo do jednomiesięcznego odwołania pisemnego. W takiej sytuacji warto skontaktować się z Deutsche Rentenversicherung, aby wyjaśnić niezgodności. Można również zamówić kopię dokumentu, jeśli list został zgubiony lub potrzebna jest jego ponowna wersja, zarówno telefonicznie, jak i przez serwisy online.

Podwyżka emerytur od lipca 2026

Podwyżka emerytur od lipca 2026 roku jest ważnym wsparciem dla milionów seniorów. Automatyczne dostosowanie świadczeń obejmuje zarówno mieszkańców Niemiec, jak i osoby mieszkające za granicą, w tym Polaków, którzy pracowali w Niemczech. Ważne jest jednak zachowanie decyzji o podwyżce, sprawdzenie naliczonej kwoty i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości w ustawowym terminie.

 

