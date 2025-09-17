W przyszłym roku mieszkańcy Holandii mogą liczyć na podwyżki płac
W przyszłym roku mieszkańcy Holandii mogą liczyć na podwyżki płac / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Podwyżki płac, zasiłków i emerytur, czyli holenderski budżet na następny rok

Paulina Markowska
Paulina Markowska

We wtorek holenderski rząd ogłosił oficjalny budżet na nadchodzący rok. Znalazły się w nim zapowiedzi dotyczące podwyżki płac, a także emerytur i zasiłków. Pojawił się też plan podatkowy.

Trzeci wtorek września jest kluczową datą w kalendarzu politycznym w Holandii. Właśnie tego dnia holenderski rząd ogłasza budżet na nadchodzący rok, a król Wilhelm Aleksander wygłasza mowę tronową. I w ten sposób otwiera sezon parlamentarny w kraju. Co jednak istotne – ze względu na ubiegłoroczne zawirowania i wycofanie partii PVV z rządu – w parlamencie pozostały tylko VVD i BBB, które mają 32 ze 150 miejsc. Dlatego partie te mogą mieć oczywiste trudności z uzyskaniem większości.

Mieszkańców Holandii czekają podwyżki płac, zasiłków i emerytur

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi budżetu na następny rok siła nabywcza gospodarstw domowych w Holandii wzrośnie średnio o 1,3 proc. w 2026 roku. Natomiast pracownicy odnotują podwyżki płac o 1,2 proc. A osoby pobierające zasiłki mogą liczyć na podwyżkę rzędu 1,3 proc. Z kolei emeryci i renciści o 1,5 proc.

Zgodnie z ustaleniami, składki na ubezpieczenie zdrowotne będą mogły wzrosnąć o około 3 euro miesięcznie. Jednak dokładną kwotę podadzą jeszcze ubezpieczyciele. Oczekuje się, że koszty ubezpieczenia zdrowotnego wzrosną do 159 euro miesięcznie. Natomiast rodzice będą mieli dotacje pokrywające prawie wszystkie koszty opieki nad dziećmi.

Holandia chce usprawnić system podatkowy
Holandia chce usprawnić system podatkowy / fot. Shutterstock

Plan dotyczący podatków

Plan podatkowy obejmuje środki mające na celu nie tylko zwiększenie siły nabywczej. Ale także usprawnienie systemu podatkowego. Na przykład, nie będzie już możliwe unikanie podatku poprzez dodawanie niewielkiej ilości nabiału do napojów bezalkoholowych oraz soków warzywnych i owocowych.

Pojawią się również różne stawki podatku lotniczego dla lotów krótkodystansowych, średniodystansowych i długodystansowych. Podatek płacony za loty krótsze będzie niższy niż za loty dłuższe. Natomiast loty dłuższe do karaibskiej części Królestwa będą objęte niższą stawką.

Rząd zamierza podjąć także dalsze działania mające na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru pojazdów na holenderskich drogach poprzez zachęcanie do korzystania z pojazdów bezemisyjnych.

Ponadto obecni i przyszli właściciele nieruchomości odczują obniżenie stawek podatku od przeniesienia własności nieruchomości.

W zeszłym roku rząd ogłosił plany podniesienia podatku VAT na książki, koncerty, muzea i inne formy rekreacji z 9 proc. do 21 proc. Ale później wycofał się z tego pomysłu po tym, jak opozycja nie wyraziła na to zgody. Według komunikatu prasowego rządu, aby zrekompensować tę zmianę, progi podatkowe nie będą korygowane o inflację. Oznacza to, że pierwszy próg podatkowy wzrośnie z 38 441 euro do 38 883 euro w przyszłym roku, a drugi z 76 817 euro do 79 137 euro.

 

