W sobotę doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego Polak został zaatakowany nożem we własnym domu. Co stało się w Dordrechcie? W jakim stanie jest mężczyzna i kto go zaatakował? Czy ktoś włamał się do domu Polaków?

15 marca 2025 roku, doszło do brutalnego ataku nożownika w Dordrechcie, w jednym z polskich domków na Sophiastraat. Zaatakowany został 46-letni Polak. Mieszkał on w wynajmowanym domu. Przebywał tam razem z kilkoma polskimi pracownikami migrującymi.

W chwili zdarzenia dwóch współlokatorów wyjechało na wakacje. Zatem w sobotę w domu przebywał tylko zaatakowany mężczyzna i jeszcze jeden Polak. Nie ma informacji, gdzie wówczas przebywał współlokator. Jednocześnie ofiara, mimo ciężkich obrażeń, była przytomna. Po interwencji pogotowia przewieziono go do szpitala.

Mężczyzna pracował w lokalnej firmie. Jednocześnie najbliżsi sąsiedzi opisują go jako spokojnego. Nigdy nie sprawiał problemów. Na razie nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani czy ofiara znała sprawcę.

Polak zaatakowany nożem we własnym domu – ustalenia funkcjonariuszy

Ofiara, 46-letni Polak, została znaleziono przez jednego z sąsiadów. Ten zauważył rannego mężczyznę w budynku około godziny 15:00. Poszkodowany, mimo poważnych obrażeń, był przytomny. Służby ratunkowe powiadomił sąsiad. To on pierwszy zauważył, że w domu doszło do incydentu z użyciem noża. Dlatego to sąsiad zawiadomił służby ratunkowe.

Policja na razie nie ujawnia, kto dokładnie zaatakował Polaka. Jednocześnie nie wyklucza, by był to przypadkowy napastnik spoza domu. Część wstępnych ustaleń wskazuje jednak, że do nieporozumienia doszło między mieszkańcami. Czyżby Polak zaatakowany nożem we własnym domu był ofiarą nieporozumienia ze współlokatorem?

Sąsiedzi określają Polaków jako spokojnych. Wprawdzie, co zrozumiałe, nie integrowali się ze społecznością lokalną. Jednocześnie byli dobrymi sąsiadami. Nie powodowali żadnych problemów w okolicy. Dochodzenie wciąż trwa. Równocześnie funkcjonariusze sprawdzają, czy był to efekt wewnętrznego konfliktu. A może doszło do włamania. Na ten moment nie ma żadnych konkretnych podejrzanych. Dlatego policja prosi o pomoc świadków. Bada również dane z monitoringu. To są główne źródła informacji, które pomogą ująć winnego.

Stan zdrowia polskiego imigranta

46-letni Polak, który został zaatakowany nożem w swoim domu w Dordrechcie, przebywa obecnie w szpitalu. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących charakteru obrażeń. Jednocześnie stan mężczyzny jest poważny. Służby medyczne nie podały jeszcze informacji o dalszym przebiegu leczenia.