śmierć Polaka
Spór między 52-latkiem a 38-letnim mężczyzną zakończył się tragicznie / fot. Shutterstock.com
NiemcyKryminalne
1 min.czytania

Polak zabity w mieszkaniu pracowniczym w Nowy Rok

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Nowy Rok w bawarskim Aichach miał być początkiem spokojnych dni po świątecznej przerwie. Zamiast tego jak podał Aichacher Nachrichten stał się tłem dla dramatu, którym była śmierć Polaka – jednego z mieszkańców pracowniczego lokum.

W jednym z mieszkań pracowniczych doszło do sprzeczki między dwoma mężczyznami. 52-latek zmarł na miejscu.

Śmierć Polaka to efekt kłótni, która wymknęła się spod kontroli

Według ustaleń policji konfrontacja rozegrała się w Nowy Rok, w przestrzeni, która dla obu mężczyzn była codziennym schronieniem po pracy. Spór między 52-latkiem a 38-letnim współlokatorem przybrał gwałtowny charakter. W trakcie kłótni starszy z mężczyzn odniósł poważne obrażenia w okolicach głowy i twarzy. Mimo szybkiej reakcji służb nie udało się go uratować.

Obaj mężczyźni byli polskiego pochodzenia, pracowali w Niemczech i mieszkali w jednym obiekcie przeznaczonym dla pracowników.

śmierć Polaka
Śledczy na razie nie ujawnili tła konfliktu / fot. Shutterstock.com

To kolejny przypadek, który zwraca uwagę na trudne realia życia emigracyjnego wynikające z życia z dala od rodziny i stresu związanego z funkcjonowaniem za granicą. Gdy do tego dochodzi sylwester i być może alkohol, mamy gotowy przepis na tragedię. Nie wiadomo, w którym momencie nawarstwiająca się frustracja pęknie.

Zarzut i areszt

38-latek został zatrzymany przez policję na terenie posesji, w której doszło do zdarzenia. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. Mężczyzna przebywa w areszcie.

Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów dotyczących przebiegu zdarzeń ani tła konfliktu. Policja, podsumowując temat, przekazała, że sprawa pozostaje w toku, a służby zapowiadają dalsze czynności wyjaśniające.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

