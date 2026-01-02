zima w Wielkiej Brytanii
Od 3 do 12 stycznia Wielką Brytanię czekają typowo zimowe warunki / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
3 min.czytania

Arktyczny podmuch nad Wyspami. Tak Wielka Brytania wchodzi w nowy rok

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Początek 2026 roku przynosi Wielkiej Brytanii scenariusz pogodowy rodem z północy Europy. Nad Wyspy napływa arktyczne powietrze znad Skandynawii, które zmieni krajobraz i rytm dnia. Zamiast łagodnej aury, zima w Wielkiej Brytanii obfituje w śnieg, lód i przenikliwy mróz. Met Office reaguje, wydając żółte i bursztynowe ostrzeżenia pogodowe.

Prognozy sugerują, że pierwsze dni stycznia mogą okazać się najbardziej wymagające. Ochłodzenie obejmie niemal cały kraj, a jego będą szczególnie odczuwalne w transporcie. Warunki na drogach i liniach kolejowych mogą się gwałtownie pogarszać.

- Advertisement -

Zima pokazuje pazury – nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu

Najbardziej dotkliwie skutki arktycznego napływu odczują północne rejony, szczególnie Szkocja. Wysoko położone obszary Highlands mogą zostać przykryte nawet kilkudziesięciocentymetrową warstwą śniegu. Prognozy wskazują na występowanie zamieci śnieżnych, a lokalnie nawet rzadkiego zjawiska burz śnieżnych, potęgujących poczucie zimowego chaosu. W innych częściach kraju, od Walii po środkową i południową Anglię, pojawi się mieszanka deszczu, śniegu i lodu.

Z długoterminowej prognozy Met Office na okres od 3 do 12 stycznia wynika, że Wielką Brytanię czekają „typowo zimowe warunki”. Synoptycy ostrzegają przed wyraźnym ochłodzeniem i z mrozem sięgającym nawet –5°C, opadami śniegu, oblodzeniem i silnym wiatrem.

Napływowi arktycznego powietrza z północy będą towarzyszyć porywiste wiatry. To właśnie one mają decydować o rozkładzie opadów. Północne i północno-wschodnie kierunki wiatru sprzyjają przelotnym, ale częstym opadom śniegu, szczególnie w rejonach narażonych na wpływ chłodnego powietrza znad morza.

Koleje i lotniska w trybie alarmowym

Zimowa aura zwykle przekłada się na logistykę. Koleje i lotniska przygotowują się na opóźnienia oraz odwołania połączeń. Kierowcy muszą liczyć się z zamknięciami dróg i trudnymi warunkami jazdy. Szczególnie narażone na trudności są obszary wiejskie, gdzie intensywne opady śniegu mogą czasowo odciąć ludzi od świata. Służby apelują o rozsądek i ograniczenie podróży do minimum.

Przy okazji uderzenie zimy ma również wymiar zdrowotny. Niskie temperatury zwiększają ryzyko poważnych problemów zwłaszcza wśród osób starszych i przewlekle chorych. Mróz sprzyja infekcjom dróg oddechowych i może nasilać choroby serca.

zima w Wielkiej Brytanii
Koleje i lotniska przygotowują się na opóźnienia / fot. Shutterstock.com

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia mówi o „nadzwyczajnej presji” dla systemu opieki zdrowotnej. Aby go nie obciążać, kluczowa staje się solidarność społeczna rozumiana jako sprawdzanie, jak bliscy i sąsiedzi radzą sobie z chłodem, i w razie potrzeby udzielenie im pomocy przed nadejściem poważnych problemów.

Bezpieczna zima na drodze i w domu

Zima w UK umie zaskoczyć, dlatego przede wszystkim warto dobrze się przygotować, zanim na dobre zaatakuje. Po pierwsze, sprawdź swój system grzewczy, ponieważ bez wątpienia ciepłe mieszkanie w chłodne dni to podstawa komfortu. Dodatkowo nie zapomnij o odpowiedniej odzieży – szczególnie o kurtkach, czapkach i rękawiczkach. Co więcej, dobrze mieć pod ręką zimowe akcesoria do samochodu, ponieważ bezpieczeństwo na drodze jest równie istotne jak wygoda w domu.

Warto zadbać o dobre opony zimowe, sprawny akumulator, płyn do spryskiwaczy odporny na mróz i praktyczne akcesoria, jak: skrobaczka do szyb, miotła do śniegu, łopata, linka holownicza czy łańcuchy na koła. Warto mieć przy sobie pakiet awaryjny z latarką, kocem i rękawicami oraz telefon z powerbankiem i mapę offline, termoaktywną koszulkę, przekąski energetyczne i mały zestaw pierwszej pomocy. Zawsze opłaca się zrobić zapasy, ponieważ krótkie dni i intensywne opady śniegu mogą utrudnić zakupy.

Niemniej zima w UK może być też świetną porą na aktywności na świeżym powietrzu. Spacery po parkach lub wycieczki w okolice jezior mogą dostarczyć niezapomnianych widoków oraz korzystnie wpłynąć na samopoczucie. 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Do kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe? Jaka kara grozi za spóźnienie?

Zwlekanie ze złożeniem zeznania podatkowego za rok 2024–2025 może słono kosztować, więc dla własnego dobra warto trzymać się terminów.
Styl życia

Godziny otwarcia sklepów w Nowy Rok 1 stycznia 2026. Co będzie czynne w Anglii, Walii i Szkocji?

1 stycznia 2026 roku zakupy w UK będą możliwe, ale w ograniczonym zakresie. Większość dużych supermarketów otworzy się na kilka godzin. Natomiast część dyskontów pozostanie zamknięta. Dowiedz się jak jutro działają sklepy!
Holandia

Praca za granicą bez języka: czy to możliwe?

Wiele osób marzy o wyjeździe za granicę i zarobieniu większych pieniędzy, ale obawia się bariery językowej.
Crime

12-letni Polak z West Yorkshire zabił się odtwarzając scenę ze Squid Game

Do tragedii doszło w polskiej rodzinie w West Yorkshire. 12-letni Polak zabił się odtwarzając scenę z serialu Squid Game.
UK

Kierowcy przepłacają za paliwo. Wkrótce się to zmieni

Urząd Nadzoru Konsumenckiego (CMA) poinformował, że kierowcy przepłacają za paliwo. Niebawem jednak to się zmieni dzięki nowemu programowi.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet