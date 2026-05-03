DWP wprowadza “Right to try”. Podjęcie pracy nie powoduje utraty świadczenia

Przez lata system wsparcia w Wielkiej Brytanii miał poważną wadę: zniechęcał do podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Osoby pobierające Universal Credit, Personal Independence Payment czy Employment and Support Allowance funkcjonowały w realiach, w których nawet drobny krok w stronę pracy mógł uruchomić lawinę konsekwencji. Główne obawy budziła ponowna ocena i ryzyka utraty świadczeń. W efekcie system, który miał pomagać, często utrwalał bierność. Właśnie ten mechanizm próbuje przełamać Department for Work and Pensions poprzez wprowadzenie zasady Right to Try. To nie jest tylko techniczna korekta przepisów. To zmiana filozofii: od kontroli do umożliwienia działania.

Right to Try – prawo do próby zamiast ryzyka

Istota nowych regulacji sprowadza się do jednego kluczowego założenia: samo podjęcie pracy lub wolontariatu nie prowadzi automatycznie do ponownej oceny świadczenia. To subtelna, ale fundamentalna różnica. W poprzednim podejściu aktywność mogła zostać potraktowana jako dowód zdolności do pracy. Teraz zostaje uznana za próbę. Dlatego nie niesie natychmiastowych konsekwencji.

W praktyce oznacza to większą przestrzeń do sprawdzenia własnych możliwości. Osoba pobierająca świadczenia może stopniowo wracać na rynek pracy, testować swoje ograniczenia i możliwości, bez presji, że jedna decyzja przekreśli jej bezpieczeństwo finansowe. To przesunięcie ciężaru z ryzyka na doświadczenie.

Right to Try – kto naprawdę na tym zyskuje

Największe znaczenie zmiana ta ma dla osób znajdujących się na granicy aktywności zawodowej. To ludzie, którzy nie są całkowicie zdolni do pracy, ale jednocześnie nie chcą pozostawać poza nią na stałe. Szczególnie dotyczy to osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami oraz tych, których zdolność do pracy została formalnie ograniczona.

Dla tej grupy Right to Try nie jest tylko zmianą prawną. To zmiana psychologiczna. Zniesienie automatycznego ryzyka sprawia, że decyzja o podjęciu pracy przestaje być hazardem. Natomiast zaczyna być świadomym krokiem w kierunku większej samodzielności.

Problem systemowy, który rozwiązuje Right to Try

Dotychczasowy system tworzył paradoks, w którym stabilność finansowa była powiązana z brakiem aktywności. Osoba podejmująca pracę ryzykowała utratę świadczenia, podczas gdy pozostawanie biernym gwarantowało przewidywalność. Taka konstrukcja bardzo hamowała powrót na rynek pracy. Podważała również sens polityki aktywizacyjnej.

Right to Try próbuje ten schemat odwrócić. Zamiast karać za inicjatywę, daje przestrzeń do działania. Zamiast natychmiastowej kontroli, wprowadza etap przejściowy, w którym jednostka może sprawdzić swoje możliwości bez presji systemowej reakcji.

Realne ograniczenia nowego podejścia

Nie oznacza to jednak pełnej swobody. System nadal zachowuje możliwość oceny w dłuższej perspektywie. Informacje o rodzaju wykonywanej pracy czy poziomie aktywności będą również uwzględnione przy przyszłych decyzjach dotyczących świadczeń. Oznacza to, że choć krótkoterminowe ryzyko zostało ograniczone, długoterminowa logika systemu pozostaje niezmieniona.

To kompromis między bezpieczeństwem a kontrolą. Państwo nie rezygnuje z oceny zdolności do pracy, ale przestaje reagować impulsywnie na sam fakt podjęcia aktywności.

Right to Try – zmiana kierunku, nie koniec drogi

Wprowadzenie tej zasady pokazuje wyraźną zmianę podejścia ze strony państwa. Powrót do pracy jest procesem, który wymaga czasu, prób i elastyczności, a nie jednorazowego sprawdzianu. To krok w stronę bardziej realistycznego modelu wsparcia.

Nie rozwiązuje to wszystkich problemów systemu świadczeń, ale usuwa jedną z najważniejszych barier — strach przed utratą stabilności po podjęciu jakiejkolwiek próby. A to właśnie ten strach przez lata skutecznie powstrzymywał wielu ludzi przed wyjściem z bierności.