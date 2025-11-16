Mieszkańcy Holandii coraz częściej wybierają pracę w niepełnym wymiarze godzin
Mieszkańcy Holandii coraz częściej wybierają pracę w niepełnym wymiarze godzin / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Praca w niepełnym wymiarze godzin popularna w Holandii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Mieszkańcy Holandii coraz częściej decydują się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, czyli od 28 do 35 godzin tygodniowo. Ma to związek zarówno z niedoborami siły roboczej, jak i z wygodą.

Holenderski urząd statystyczny (CBS) podał, że w trzecim kwartale tego roku prawie 1,9 miliona osób pracowało w niepełnym wymiarze godzin. Dla porównania w ubiegłym roku było to 1,6 miliona osób.

Praca w niepełnym wymiarze godzin coraz częstsza w Holandii

Najczęściej na pracę na niepełnym etacie decydują się osoby mające dzieci, którym zależy na skróconym czasie pracy. Co ciekawe maleje liczba osób wybierających pełnoetatowy tryb. W ostatnim okresie prawie 5,1 miliona osób pracowało w pełnym wymiarze godzin. Stanowi to spadek o 24 000 w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według urzędu statystycznego w poprzednim kwartale 81 proc. mężczyzn w wieku 25 – 65 lat pracowało w pełnym wymiarze godzin. Natomiast 13 proc. pracowało w niepełnym wymiarze godzin, czyli od 28 do 35 godzin tygodniowo. Największy wzrost odnotowano w grupie wiekowej 35 – 55 lat. Przy czym wśród kobiet 35 proc. pracowało w pełnym wymiarze godzin, a 29 proc. pracowało na podobnych stanowiskach w niepełnym wymiarze godzin.

Z danych wynika, że osoby z partnerem i dziećmi częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin niż osoby z partnerem, ale bezdzietne. Wśród kobiet w tej grupie 31 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin, po 28 – 35 godzin tygodniowo. W porównaniu z 26 proc. kobiet bezdzietnych.

Natomiast w przypadku mężczyzn 13 proc. osób z dziećmi pracuje co najmniej 28 godzin tygodniowo na podobnych stanowiskach. Co jest wynikiem nieznacznie wyższym niż 12 proc. wśród mężczyzn w związkach bezdzietnych.

W Holandii mieszka więcej osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie
W Holandii mieszka więcej osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie / fot. Shutterstock

Krótszy czas pracy popularny wśród par

Jeszcze w marcu CBS podało, że w Holandii rośnie liczba par, w których dwie osoby pracują na niepełny etat. Wzrost popularności tego modelu pracy wynika też ze wzrostu wynagrodzeń i wyższych podatków dla osób o średnich dochodach.

W 2024 roku w Holandii było łącznie 419 000 par, w których oboje partnerzy pracowali w niepełnym wymiarze godzin. To prawie dwa razy więcej niż 229 000 par pracujących w ten sposób w 2014 roku. Warto również zauważyć, że w tym samym okresie liczba gospodarstw domowych z jednym partnerem pracującym spadła o około 25 proc. do 778 000.

Według AD na popularność tego modelu ma wpływ wzrost płac, gdyż wyższe pensje sprawiają, że praca w krótszym wymiarze godzin staje się bardziej atrakcyjna. Związek pracodawców VNO-NCW uważa, że wyższe obciążenie podatkowe dla pracowników o średnich dochodach jest również czynnikiem, który wpływa na tę sytuację. Ponieważ większa liczba godzin pracy oznacza niższy dochód netto.

W Holandii mieszka więcej osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie. Holenderski związek zawodowy FNV uważa to za korzystne, pomimo niedoboru pracowników. Wpływa to bowiem na samopoczucie i zadowolenie z życia.

Ponadto w obliczu obecnego niedoboru siły roboczej w Holandii wielu pracodawców oferuje pracę w niepełnym wymiarze godzin, aby przyciągnąć pracowników.

