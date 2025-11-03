W tym kwartale wysokie bezrobocie w Holandii
Liczba bezrobotnych przewyższyła liczbę dostępnych miejsc pracy w Holandii

Po raz pierwszy od czterech lat bezrobocie w Holandii jest tak wysokie, że przewyższyło liczbę dostępnych miejsc pracy.

W trzecim kwartale tego roku w Holandii było więcej bezrobotnych niż wolnych miejsc pracy podał urząd statystyczny CBS.

Wysokie bezrobocie w Holandii

Co kwartał od trzech lat liczba wakatów stopniowo spada. W tym kwartale liczba wakatów spadła o 2000 do 387 000, podczas gdy liczba bezrobotnych wzrosła o 13 000 do 399 000. W ten sposób na każde 100 osób bezrobotnych przypadało 97 wolnych miejsc pracy. Większość osób bezrobotnych, a konkretnie 84 proc., pozostaje bez zatrudnienia krócej niż rok.

Ponad połowa wolnych miejsc pracy znajduje się w sektorze handlu detalicznego, opieki zdrowotnej i usług biznesowych. Znaczny niedobór kadr występuje również w sektorze budowlanym.

W branży budowlanej wskaźnik wakatów, czyli liczba wakatów na 1000 pracowników, jest najwyższy i wynosi 79. Jak wynika z danych CBS – krajowy wskaźnik wakatów spadł z 44 do 42 w ostatnim kwartale.

Przyczyny bezrobocia

Okazuje się, że większym powodem zmniejszania się liczby dostępnych miejsc pracy w Holandii jest digitalizacja i automatyzacja, niż napływ nowych pracowników np. z zagranicy.

W sumie w trzecim kwartale pracowało 9,8 mln osób w Holandii. Z czego ponad 5,6 mln miało stałą umowę o pracę, o 37 000 więcej niż w poprzednim kwartale. Pozostali to pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, pracujący mniej niż 36 godzin tygodniowo.

Według CBS, liczba osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin, które chcą pracować więcej godzin, wzrosła w tym roku. Około 541 000 osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin chciało pracować więcej godzin w trzecim kwartale, o 37 000 więcej niż pod koniec 2024 roku.

Bezrobocie wzrosło w ostatnich miesiącach, ale głównie dlatego, że więcej osób zaczęło szukać pracy. Dotyczy to osób z niepełnosprawnością zawodową lub przewlekłymi chorobami oraz emerytów powracających do pracy. Bezrobocie nie wynika więc tylko z utraty pracy – powiedział ekonomista CBS Peter Hein van Mulligen.

