Fala upałów tym tygodniu będzie różnić się od poprzedniej
Fala upałów tym tygodniu będzie różnić się od poprzedniej / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Czym będzie się różnić ta fala upałów od poprzednich?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W niektórych częściach Wielkiej Brytanii rozpoczęła się kolejna fala upałów. Temperatury mają do połowy tygodnia wzrosnąć aż do 34 stopni Celsjusza. Upały te będą jednak różnić się od poprzednich.

Żółte alerty zdrowotne dotyczące upałów, wydane przez brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego, obowiązują w regionie Midlands i południowej Anglii. Pozostaną w mocy do soboty (11 lipca) do godziny 20.00. W poniedziałek po południu temperatury w tych rejonach mogą wzrosnąć do 31 stopni.

Ostrzeżenia zdrowotne

W większości rejonów Anglii w niedzielę wydano ostrzeżenia zdrowotne związane z upałami. Potrwają one aż tydzień, do soboty. Met Office podaje, że temperatury w południowo-wschodniej Anglii zbliżą się do 31 stopni w poniedziałek. A w czwartek i piątek osiągną nawet 34 stopni Celsjusza.

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Agencja poinformowała, że w obszarze objętym ostrzeżeniem wysokie temperatury prawdopodobnie będą miały niewielki wpływ na usługi opieki zdrowotnej i społecznej.

Ostrzegła również przed wzrostem liczby niebezpiecznych incydentów związanych z wodą ze względu na zwiększone ryzyko szoku termicznego i utonięć.

Z kolei w Walii nie obowiązują żadne ostrzeżenia zdrowotne dotyczące upałów.

W czwartek i piątek temperatury mogą wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza
W czwartek i piątek temperatury mogą wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza / fot. Shutterstock

Ten upał będzie inny od poprzednich

Mimo że ta fala upałów najprawdopodobniej nie przyniesie ekstremalnych temperatur ani wysokiej wilgotności powietrza obserwowanych w czerwcu, synoptycy przewidują, że upały potrwają dłużej niż te w ubiegłym miesiącu.

Aktualne prognozy sugerują, że temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza w Wielkiej Brytanii może utrzymywać się nawet przez 10 kolejnych dni. Dlatego też ta fala upałów może być bardziej męcząca.

Becky Mitchell z Met Office powiedziała:

Największe upały spodziewane są w czwartek lub piątek. 34 stopnie Celsjusz na południowym-wschodzie kraju. W porównaniu z falą upałów, którą obserwowaliśmy w czerwcu, ta nie będzie tak gorąca i wilgotna. Jednak będzie to przedłużający się okres upałów, który potrwa około tygodnia.

Częstotliwość i intensywność fal upałów wzrosły na całym świecie. Prognozy Met Office wskazują, że upały będą częstsze w naszym klimacie. Szczególnie w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii. Temperatury mają rosnąć we wszystkich porach roku, ale upały będą najsilniejsze latem.

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