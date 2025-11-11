Były minister chce, aby emerytura w UK przysługiwała nawet po śmierci
Były minister chce, aby emerytura w UK przysługiwała nawet po śmierci / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Emerytura nawet przez pięć lat po śmierci. Nowy pomysł

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Były minister ds. emerytur, Steve Webb zaapelował do rządu, aby zapewnił osobom emeryturę przez pięć lat po przekroczeniu wieku emerytalnego nawet, jeśli umrą. Gwarancja ta miałaby dotyczyć także pięciu lat przed przejściem na emeryturę.

Steve Webb wezwał Rachel Reeves do wprowadzenia „minimalnych gwarantowanych wypłat” emerytury wynoszących pięć lat od momentu przekroczenia wieku emerytalnego. Nawet w przypadku, gdy dana osoba umrze w tym czasie.

Emerytura w UK nawet po śmierci

Zgodnie z pomysłem ministra wiek emerytalny powinien zostać podniesiony w Wielkiej Brytanii. Jednak w ramach rekompensaty, na osoby kwalifikujące się do emerytury, powinno nałożyć się ochronę finansową.

Miałaby ona zagwarantować wypłaty emerytury przez pięć lat od czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, nawet w przypadku śmierci danej osoby. W tej sytuacji do emerytury uprawnieni byliby spadkobiercy.

W raporcie dla firmy konsultingowej LCP, dla której obecnie pracuje Steve Webb, podano, że wiek emerytalny powinno podwyższać się o rok co dekadę. Pozwoliłoby to uwzględnić rosnącą długość życia. Obecnie długość pobierania emerytury przez mieszkańców Wysp wynosi średnio 20 lat.

Dzięki nowemu pomysłowi emeryci mieliby pięcioletnią ochronę
Dzięki nowemu pomysłowi emeryci mieliby pięcioletnią ochronę / fot. Shutterstock

Gwarantowana wypłata dla osób przed emeryturą

Zgodnie z pomysłem byłego ministra gwarancja powinna dotyczyć także osób, które umrą przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ze względu na to, że wpłacały one składki do systemu emerytalnego, ich spadkobiercy powinni otrzymać gwarantowaną wypłatę na przykład w ramach systemu świadczeń.

Nasza propozycja gwarantowanego minimalnego okresu wypłaty wynoszącego pięć lat to reforma typu „coś za coś”. Osoby, które przez całe życie wpłacały składki do systemu, miałyby gwarancję, że one lub ich spadkobiercy otrzymają minimalną wypłatę po rozpoczęciu pobierania emerytury. Byłby to konkretny sposób na rozwiązanie problemu niesprawiedliwości przy każdym podwyższaniu wieku emerytalnego – powiedział Webb.

W ciągu ostatnich ośmiu dekad wydatki na emerytury państwowe wzrosły z około 2 proc. PKB do około 5 proc. obecnie, według Biura ds. Odpowiedzialności Budżetowej (Office for Budget Responsibility). Ponadto prognozuje ono, że do początku lat 70. XXI wieku osiągną poziom 7,7 proc.

