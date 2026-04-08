Wyjeżdżasz z Niemiec na dłużej? Oto nowy „martwy” obowiązek dla mężczyzn

Podróże są względnie tanie, a praca coraz częściej ma międzynarodowy charakter. Tym bardziej zaskakujące jest, gdy w tym swobodnym krajobrazie pojawiają się przepisy przypominające o dawnych mechanizmach kontroli. Właśnie taki charakter ma obowiązek zgłaszania w Niemczech dłuższych wyjazdów zagranicznych przez mężczyzn w określonym wieku. Czy dotyczy to także Polaków z niemieckim obywatelstwem?

Niemcy zrobili powrót do myślenia o obywatelu jako potencjalnym zasobie państwa. Czy wyjazd z Niemiec będzie utrudniony? Absolutnie nie – tłumaczy resort obrony.

Kogo obejmuje limit trzech miesięcy na wyjazd z Niemiec?

Przepis dotyczy mężczyzn między 17. a 45. rokiem życia i odnosi się wyłącznie do wyjazdów przekraczających trzy miesiące. Krótsze podróże pozostają poza jego zakresem, dzięki czemu większość migracji nie jest nim objęta. Regulacja dotyczy głównie osób planujących dłuższy pobyt za granicą np. w celach zawodowych.

Oprócz Niemców powinni wziąć sobie ten przepis do serca Polacy z podwójnym obywatelstwem, ponieważ posiadanie jednocześnie polskiego i niemieckiego obywatelstwa oznacza, że oba państwa uznają cię za swojego pełnoprawnego mieszkańca: podlegasz podwójnemu zestawowi obowiązków, ale też zyskujesz podwójne prawa. Tylko w 2024 roku ponad 6 tys. Polaków otrzymało niemieckie obywatelstwo.

Co ciekawe, mimo formalnego obowiązku uzyskania zgody, mechanizm nie działa. Dopóki służba wojskowa pozostaje dobrowolna, zgoda jest de facto udzielana bez przeszkód i automatycznie. Czyli przepis istnieje, ale jest martwy, a jego egzekwowanie ma symboliczny charakter, ponieważ ustawa o modernizacji niemieckiej służby wojskowej nie przewidziała kar za złamanie zasad. Co więcej, rząd nie ujawnia, w jaki sposób wykrywałby ewentualne naruszenia tego obowiązku.

Armia rośnie w siłę. Cel: nawet 260 tys. żołnierzy

Opisany mechanizm jest pokłosiem próby uszeregowania armii. W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na zwiększenie liczebności niemieckich sił zbrojnych – plan zakłada wzrost z około 180 tys. do nawet 260 tys. żołnierzy. W tym kontekście wprowadzono obowiązkowe stawiennictwo przed komisją wojskową dla młodych mężczyzn, począwszy od roczników wchodzących w dorosłość.

Nie chodzi o powrót do przymusowego poboru w klasycznym rozumieniu, lecz raczej o stworzenie systemu, który pozwoli monitorować potencjalnych kandydatów i zwiększyć bazę ochotników. Z perspektywy statystycznej to próba uporządkowania danych o populacji w wieku produkcyjnym, potencjalnie zdolnej do służby.

Wyjazd z Niemiec pod nadzorem

Zderzenie dwóch trendów – rosnącej mobilności i potrzeb bezpieczeństwa – jest dziś jednym z tematów w Europie. Z jednej strony miliony ludzi podróżują, pracują i studiują za granicą, z drugiej strony – państwa uważnie przyglądają się temu, jak zarządzać zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.

Obowiązek zgłaszania wyjazdów wpisuje się właśnie w tę logikę. Nie ogranicza swobody przemieszczania się, ale tworzy ramę informacyjną. Subtelna zmiana, zamiast kontroli fizycznej, wprowadza kontrolę administracyjną o wydźwięku bardziej prewencyjnym niż restrykcyjnym.

Najbardziej intrygujący w całym zjawisku jest fakt, że naruszenie tego obowiązku nie wiąże się z sankcjami. Podobne regulacje funkcjonowały już w czasach zimnej wojny i również wtedy pozostawały w dużej mierze straszakiem. To pokazuje, że ich rola nie polega na karaniu, lecz na utrzymywaniu struktury prawnej „na wszelki wypadek”.

Kontrole na granicy przedłużone do października

Na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego przedłużono czasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą do 1 października 2026 roku w odpowiedzi na presję migracyjną inspirowaną przez Białoruś. Od momentu wdrożenia kontroli sprawdzono ponad 3 miliony osób oraz przeszło 1,5 miliona pojazdów.

Na granicy z Litwą odmówiono wjazdu około 700 osobom, zatrzymano ponad 270 cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę oraz ponad 50 przemytników. Na odcinku granicy z Niemcami analogiczne działania doprowadziły do odmowy wjazdu około 550 osobom. Zatrzymano ponad 190 migrantów oraz około 40 osób zajmujących się przemytem.