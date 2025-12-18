Rzeczy dla dzieci w samolocie – co można zabrać na pokład Ryanaira bez opłat

Podróżowanie z małymi dziećmi często wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami. Natomiast koszty przewozu bagażu mogą szybko rosnąć. Ryanair wprowadził niedawno jasne zasady dotyczące rzeczy dla dzieci w samolocie, które mogą znacząco ułatwić podróż rodzinom.

Co możesz przewieźć podróżując z dzieckiem i jakie akcesoria oraz sprzęty możesz przewieźć za darmo?

- Advertisement -

Dwa przedmioty dla dziecka całkowicie za darmo

Każdy pasażer podróżujący z dzieckiem może zabrać dwa przedmioty bagażu podręcznego dla dzieci bez dodatkowych opłat. Mogą to być wózek dziecięcy, fotelik samochodowy, podstawa do siedzenia lub turystyczne łóżeczko. Linia lotnicza wymaga jedynie, aby przedmioty te były oznaczone przy stanowisku odprawy lub przy bramce boardingowej.

W praktyce oznacza to, że rodzice mogą w pełni korzystać z wózka aż do momentu wejścia na pokład samolotu. Po lądowaniu w zależności od lotniska, wózek może być dostępny przy schodach samolotu lub w hali odbioru bagażu. Personel naziemny służy pomocą przy odbiorze. Wskazuje również, gdzie można go odebrać.

Bezpieczna i wygodna podróż dla rodzin

Dzięki tym zasadom rodzice nie muszą rezygnować z podstawowego wyposażenia dziecka ani ponosić dodatkowych kosztów związanych z przewozem wózka czy fotelika. Jest to szczególnie istotne przy lotach do popularnych miejsc wypoczynkowych i na krótkie city breaki, takich jak Berlin, Poznań czy Rovaniemi. To udogodnienie przydaje się również przed świętami. Wówczas rodziny z dziećmi tłumnie ruszają w podróż do bliskich.

Linia lotnicza podkreśla, że zmiany mają zwiększyć komfort rodzin podczas podróży. Dlatego zachęca do wcześniejszego kontaktu z personelem lotniska. To najprostszy i najpewniejszy sposób dla podróżnych, aby upewnić się, jak i gdzie odbierać rzeczy dla dzieci po wylądowaniu.

Rzeczy dla dzieci w samolocie. Praktyczne wskazówki dla pasażerów

Podróżując z dzieckiem, warto pamiętać, że rzeczy dla dzieci, takie jak wózek czy nosidełko, można używać do ostatniego momentu przed wejściem na pokład. Przy odbiorze po locie należy sprawdzić z personelem naziemnym, czy wózek będzie dostępny przy schodach samolotu czy w hali bagażowej. Odpowiednie oznaczenie przedmiotów przy odprawie jest ważne, aby nie było problemów z ich odbiorem.

Dzięki tym zmianom Ryanair umożliwia rodzinom bezpieczną i wygodną podróż z dziećmi. Ograniczają dodatkowe koszty i stres związany z transportem najważniejszych rzeczy dla najmłodszych pasażerów.