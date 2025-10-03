Stałe umowy sposobem na bezpieczeństwo pracowników migrujących?
Stałe umowy o pracę sposobem na bezpieczeństwo pracowników migrujących? fot. shutterstock.com
HolandiaPraca i zarobki
2 min.czytania

Czy stałe umowy o pracę mogą uratować życie imigrantów?

Joanna Baran
Joanna Baran

Od lat dramatyczne przypadki wypadków na budowach, w szklarniach, w zakładach pracy, magazynach logistycznych pokazują, że warunki, w jakich pracują imigranci w Holandii bywają koszmarne. Wiele razy wszczynano dyskusje, pojawiały się strajki, jednak rzeczywistość wciąż jest niezwykle trudna. Czy stałe umowy o pracę są sposobem na poprawę bezpieczeństwa dla pracowników migrujących? 

Eksperci Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy (OVV) przekonują, że stałe umowy o pracę mogą być realnym rozwiązaniem problemu. Imigranci zatrudnieni „na krótko” żyją w nieustannym stresie. Pracę mogą stracić z dnia na dzień. Dlatego boją się zgłaszać niebezpieczne warunki. Wiedzą bowiem, że mogą z dnia na dzień stracić nie tylko pracę, ale i związane z nią zakwaterowanie. Bezpieczeństwa dotyczył także polski protest pracowników w Holandii, który zatrzymał kraj. Stała umowa to większe poczucie bezpieczeństwa, możliwość korzystania z pełni praw pracowniczych i przede wszystkim – odwaga, by upominać się o swoje bezpieczeństwo i życie.

Stałe umowy o pracę jako lekarstwo na niepewność

Aż 9 na 10 migrantów w nisko wykwalifikowanych zawodach w Holandii ma tylko umowy tymczasowe. To oznacza brak stabilności, ciągłe życie w izolacji i niepewności, a w konsekwencji – przemęczenie i większe ryzyko wypadków. Wiele osób nie zna swoich praw. A nawet jeśli pracownicy je znają, boją się je egzekwować. Jeśli się upomną – z dnia na dzień stracą pracę. Ci, którzy ulegną wypadkowi, często muszą wracać do ojczyzny po pomoc medyczną. To sytuacja, którą OVV określa jako „pracę jednorazowego użytku”.

Czy rząd odważy się na zmiany?

Organizacje pracodawców w sektorze budowlanym, rolnym czy mięsnym niechętnie biorą odpowiedzialność za poprawę warunków pracy migrantów. Dlatego OVV apeluje: jeśli branże same nie wprowadzą zmian, rząd powinien zakazać elastycznych kontraktów w tych sektorach.

Stałe umowy sposobem na bezpieczeństwo pracowników migrujących?
Stałe umowy o pracę poprawią bezpieczeństwo pracowników w Holandii? fot. shutterstock.com

Według ekspertów, tylko stałe umowy o pracę mogą przerwać błędne koło wykorzystywania taniej siły roboczej i zapewnić migrantom minimum bezpieczeństwa. Tu idzie przecież o zdrowie i życie ludzi.

Stałe umowy o pracę – czy to realne rozwiązanie?

Choć ekonomiści podkreślają, że gospodarka Holandii musi zmniejszyć uzależnienie od nisko wykwalifikowanej pracy migrantów, faktem jest, że na razie to właśnie imigranci utrzymują sektory rolnictwa, logistyki czy przemysłu mięsnego. Pytanie brzmi: czy państwo i pracodawcy odważą się postawić na stałe umowy o pracę, które mogą nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale też przywrócić pracownikom poczucie godności i sprawiedliwości?

 

