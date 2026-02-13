Rachunki za energię znacznie wzrosną do 2030 roku
Rachunki za energię znacznie wzrosną do 2030 roku / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Szef British Gas ostrzega przed większymi rachunkami za energię

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii powinni przygotować się na wyższe rachunki niż w czasie apogeum kryzysu energetycznego – ostrzegł szef British Gas, Chris O’Shea.

Wiele osób nadal ma problemy z opłaceniem rachunków za energię. Natomiast zapowiedzi dotyczące przyszłości nie są wcale optymistyczne.

Rachunki za energię będą jeszcze wyższe

Chris O’Shea ostrzega, że w 2030 roku rachunki za energię elektryczną w Wielkiej Brytanii będą wyższe niż w czasie apogeum kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę.

- Advertisement -

Według niego na wzrost cen energii będą miały wpływ „koszty systemowe”. Rząd bowiem nadzoruje modernizację sieci energetycznej na dużą skalę. Z zamiarem osiągnięcia zerowej emisji netto.

Przemawiając na konferencji Instytutu Energetycznego w Londynie, podczas Międzynarodowego Tygodnia Energii, Chris O’Shea powiedział:

Nasze prognozy pokazują, że do 2030 roku brytyjski system energetyczny będzie taki, w którym cena energii elektrycznej będzie wyższa niż w szczytowym momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jedna trzecia kosztów tej energii elektrycznej [do 2030 roku] będzie stanowić koszty hurtowe, a pozostałe dwie trzecie – koszty systemowe.

Średnie rachunki za prąd wzrosły z 717 funtów rocznie w 2021 roku do 1200 funtów w 2023 roku. Kwota w 2023 roku byłaby znacznie wyższa – ponad 2000 funtów za samą energię elektryczną. Jednak rząd torysów wprowadził limit, aby chronić konsumentów.

Niestety nawet to nie wystarczyło, aby powstrzymać gwałtowny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych. Zwiększyło się ono z 1,8 mld funtów wówczas do prawie 5 mld funtów obecnie.

Obowiązujący teraz limit cen wynosi 1758 funtów rocznie dla typowego gospodarstwa domowego korzystającego z energii elektrycznej i gazu.

Średnie rachunki za prąd wzrosły z 717 funtów rocznie w 2021 roku do 1200 funtów w 2023 roku / fot. Shutterstock
Średnie rachunki za prąd wzrosły z 717 funtów rocznie w 2021 roku do 1200 funtów w 2023 roku / fot. Shutterstock

Ogromna modernizacja sieci energetycznej i tak byłaby konieczna

W czasie spotkania O’Shea zauważył, że znaczne inwestycje w brytyjską sieć elektroenergetyczną byłyby konieczne nawet bez osiągnięcia zerowej emisji netto.

Te koszty systemowe nie są kosztami zerowymi netto. Odnoszą się one do lat niedoinwestowania. I niezależnie od tego, czy postawimy na zerową emisję netto, czy na nowe paliwa kopalne, musielibyśmy ponieść te koszty systemowe – dodał.

Wspomniane koszty systemu obejmują 90 mld funtów przeznaczonych na brytyjską sieć przesyłową wysokiego napięcia do 2031 roku. Kolejne 22 mld funtów ma zostać przeznaczone na sieć dystrybucyjną niskiego napięcia, która przesyła energię z sieci przesyłowej do budynków.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Zmiany w settled status. Ucierpi na nich 300 000 dzieci imigrantów

Zmiany w settled status odbiją się negatywnie na ponad 300 000 dzieci imigrantów. Rząd spotkał się z ostrą krytyką ze strony parlamentarzystów.
UK

Mandat za parkowanie “za dużego samochodu”

Standardowe miejsce parkingowe w Wielkiej Brytanii ma długość około 4,8 metra. Samochody przekraczające pięć metrów w praktyce „wystają” poza wyznaczone granice. To, natomiast,  bywa kwalifikowane jako wykroczenie parkingowe. I grozi mandatem!
UK

Dyskryminacja w parku rozrywki? Nietypowa petycja zebrała już 10000 podpisów

Czy petycja w sprawie kolejek w parku rozrywki będzie symbolem walki o prawa dla osób z ADHD czy Zespołem Aspergera? Czy też uprawnienia dla osób z pewnymi typami niepełnosprawności są często "naciąganiem systemu".
UK

Załoga British Airways dostała od pasażera żelki z THC. Trafiła do szpitala

Żelki podarowane przez pasażera, które – jak się okazało – zawierały aż 300 mg THC, czyli składnika konopi znanego ze swoich właściwości psychoaktywnych.
UK

Dziesiątki niemowląt chore po podaniu mleka modyfikowanego skażonego toksyną

Źródłem problemu jest cereulida – toksyna wytwarzana przez bakterie Bacillus cereus. Substancja ta jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ nie ulega zniszczeniu podczas gotowania ani w trakcie przygotowywania mleka modyfikowanego. Choruje wiele dzieci!

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet