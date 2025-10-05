Transport publiczny w Niemczech droższy od 2026 roku

Deutschlandticket zyskał w Niemczech kultowy status. Umożliwia nieograniczone podróże po całym kraju za pomocą regionalnych pociągów i miejskiego transportu. Od 2026 roku transport publiczny w Niemczech będzie droższy.

Abonament przyciąga mieszkańców i turystów ceniących swobodę podróżowania bez konieczności planowania oddzielnych biletów na każdą trasę. Jest szczególnie wygodny dla osób regularnie dojeżdżających do pracy, studentów i rodzin.

- Advertisement -

Deutschlandticket będzie rosnąć wraz z cenami energii i płacami

Deutschlandticket to miesięczny abonament dający dostęp do niemieckiego transportu publicznego – pociągów regionalnych, autobusów, tramwajów, metra U-Bahn i kolei miejskiej S-Bahn. Pojawił się on w ślad za sukcesem pilotażowego 9-euro-biletu. Początkowo kosztował 49 euro, a od stycznia 2025 roku cena wzrosła do 58 euro. Obecnie korzysta z niego około 14 milionów osób.

Od 2026 roku miesięczna opłata wyniesie 63 euro. Decyzja wynika z rosnących kosztów utrzymania transportu publicznego. Od 2027 roku ma zostać wprowadzony indeks kosztowy, który automatycznie będzie regulował wysokość abonamentu. Wskaźnik uwzględni przede wszystkim koszty energii i wynagrodzenia i dzięki temu w miarę sprawiedliwie przeliczy cenę.

Dlaczego Deutschlandticket drożeje? Winna rosnąca luka finansowa

Z czego wynika podwyżka? Podstawowym powodem są spory finansowe między rządem federalnym a krajami związkowymi. Koszty utrzymania transportu publicznego stale rosną, a strony nie mogą się porozumieć, kto ma pokryć dodatkowe wydatki. Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych ostrzega, że w 2026 roku może powstać luka finansowa sięgająca 800 milionów euro.

Podwyżka wynika z konieczności zapewnienia stabilności finansowej systemu transportowego. Rosnące ceny energii, koszty utrzymania infrastruktury i wynagrodzenia pracowników wymuszają dostosowanie opłat. Nie jest to decyzja polityczna dla zysku, lecz odpowiedź na realia ekonomiczne funkcjonowania transportu publicznego w Niemczech.

Swoboda podróży po Niemczech w jednym abonamencie

Pomimo nadchodzącej podwyżki Deutschlandticket wciąż pozostaje opłacalnym rozwiązaniem. Koszt abonamentu w przeliczeniu na pojedyncze przejazdy jest zwykle niższy niż wydatki związane z paliwem, postojem i utrzymaniem samochodu. Poza tym bilet daje pełną swobodę podróżowania po całym kraju.