lufthansa
Bezpośrednią przyczyną strajku 12 lutego są sprawy finansowe / fot. Shutterstock.com
NiemcyTransport
2 min.czytania

W czwartek odbędzie się strajk pilotów Lufthansy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Czwartkowy rozkład lotów przewoźnika Lufthansa może w praktyce przestać istnieć. Całodniowy strajk pilotów obejmie wszystkie wyloty realizowane przez przewoźnika z niemieckich lotnisk. Skala zakłóceń pozostaje trudna do precyzyjnego oszacowania.

Ostrzeżenia trafiły do podróżnych z wyprzedzeniem – linia rekomenduje stałe monitorowanie statusu lotów w aplikacjach i bezpośredni kontakt z przewoźnikiem.

- Advertisement -

Ultimatum dla Lufthansy. Cierpliwość pilotów się skończyła

Bezpośrednią przyczyną strajku 12 lutego są sprawy finansowe, a dokładniej wysokość składek pracodawcy na firmowe emerytury pilotów. Spór nie jest nowy – już w ubiegłym roku członkowie związku zawodowego Vereinigung Cockpit opowiedzieli się w głosowaniu za możliwością przeprowadzenia strajku. Decyzja nie była impulsywna. Po wewnętrznym referendum związek dał pracodawcy kilka miesięcy na wypracowanie kompromisu.

Według przedstawicieli pilotów próby rozpoczęcia negocjacji podejmowano kilkakrotnie, jednak nie przyniosły one przełomu. Strajk ma być więc narzędziem nacisku. Związkowcy podkreślają, że są świadomi wpływu przestoju na tysiące pasażerów, jednak brak porozumienia w sprawie zabezpieczeń emerytalnych skłonił ich do sięgnięcia po najbardziej radykalne rozwiązanie.

Do pilotów dołączy personel pokładowy

Do akcji przystąpi również personel pokładowy Lufthansy. Ich związek zawodowy domaga się rozpoczęcia negocjacji w sprawie układów zbiorowych. Oznacza to, że zakłócenia mogą objąć nie tylko sam proces pilotowania maszyn, a przy okazji obsługę kabinową oraz przygotowanie rejsów do startu.

Lufthansa
Wstrzymanie wszystkich wylotów z Niemiec najpewniej przełoży się na kumulację problemów na innych lotniskach w Europie / fot. Shutterstock.com

Wielosegmentowa akcja zwiększa ryzyko chaosu operacyjnego. Nawet jeśli część lotów technicznie mogłaby się odbyć, braki kadrowe w różnych obszarach funkcjonowania linii uniemożliwią ich realizację.

Lotnicza fala uderzeniowa dotrze także do Polski

Zakłócenia prawdopodobnie nie zatrzymają się na granicach Niemiec. Lufthansa odgrywa kluczową rolę w europejskim systemie transportu lotniczego, szczególnie jako operator dużych hubów przesiadkowych. Wstrzymanie wszystkich wylotów z Niemiec najpewniej przełoży się na opóźnienia rotacji samolotów i kumulację problemów na innych lotniskach w Europie.

Utrudnienia mogą objąć również loty z i do Polski. Oznacza to możliwe odwołania lub przesunięcia rejsów między polskimi portami a niemieckimi lotniskami przesiadkowymi obsługującymi ruch międzykontynentalny.

Problem nie ograniczy się wyłącznie do ruchu pasażerskiego. Zakłócone mają być także operacje cargo. Prawdopodobne są więc opóźnienia w transporcie towarów, w tym przesyłek wymagających szybkiej dostawy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Migracje zarobkowe. Czy Niemcy bezpodstawnie blokowali pracowników z zagranicy?

Komisja Europejska wszczęła wobec Niemiec procedurę naruszeniową, uznając, że stosowane przez ten kraj dodatkowe wymogi wizowe mogą być sprzeczne z unijnym prawem.

CDU za obniżeniem Kindergeldu na dzieci mieszkające poza Niemcami

Znów zrobiło się głośno wokół Kindergeld, czyli niemieckiego zasiłku na dziecko. Na propozycji partii CDU mogą stracić Polacy.

Czy Niemcy będą płacić sami za leczenie zębów?

W Niemczech zawrzało po pojawieniu się pomysłu, aby leczenie stomatologiczne przestało być finansowane z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wygląda sytuacja w rzeczywistości?

Prawie co szósty mieszkaniec Niemiec żyje poniżej granicy ryzyka ubóstwa

Prawie jeden na sześciu mieszkańców Niemiec żyje dziś poniżej granicy ryzyka ubóstwa. To ponad 13 mln osób.

Czy Niemcy duszą się smogiem z Polski?

Zanieczyszczenia powietrza mogą wędrować setki kilometrów i kumulować się tam, gdzie akurat sprzyja im pogoda, nawet w innym kraju.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet