W Holandii wymienią wszystkie karty bankowe. Dlaczego?

W Holandii trwa jedna z największych operacji logistycznych w sektorze bankowym ostatnich lat. Miliony klientów otrzymają nowe karty bankowe. Powód? Koniec dotychczasowych systemów Maestro i V PAY oraz przejście na globalne standardy płatnicze Debit Mastercard i Visa Debit.

Zmiana obejmie praktycznie wszystkich posiadaczy kart debetowych wydanych przez holenderskie banki. Wymiana odbywa się etapami i jest już w toku. Dotyczy ona również części kart, które mają aktualną datę ważności.

Dlaczego stare karty bankowe znikają?

Dotychczas większość klientów w Holandii korzystała z kart Maestro (Mastercard) oraz V PAY (Visa). Systemy te przez lata działały sprawnie w Europie. Jednak miały istotne ograniczenia poza nią. Płatności w zagranicznych sklepach internetowych czy w krajach pozaeuropejskich często były niemożliwe lub problematyczne.

Globalni operatorzy kart zdecydowali o stopniowym wycofaniu tych marek. Dlatego zastępują je nowoczesnymi kartami debetowymi działającymi w tej samej infrastrukturze co karty kredytowe. Nowe Debit Mastercard i Visa Debit mają działać wszędzie tam, gdzie akceptowane są odpowiednio Mastercard i Visa. W efekcie zmian będą działały zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, na całym świecie.

Kto dostanie nową kartę?

W praktyce – wszyscy klienci banków posiadający karty debetowe. Proces już trwa w największych instytucjach finansowych.

ING rozpoczął wymianę kart wygasających w listopadzie ubiegłego roku i zakłada, że większość klientów otrzyma nowe karty do końca bieżącego roku. Rabobank wydaje nowe karty od 2024 roku, gdy dotychczasowe tracą ważność. ABN AMRO rozpoczął wymianę w połowie 2025 roku i informuje, że dotychczas zastąpiono ponad 10 procent kart. ASN Bank przekazał nowe karty setkom tysięcy klientów i planuje zakończenie procesu jesienią. Triodos Bank oraz Knab zakończyły już pełną wymianę.

Nowa karta jest wysyłana automatycznie przed wygaśnięciem starej. Klienci nie muszą składać dodatkowych wniosków.

Co zmienia się dla użytkowników?

Na pierwszy rzut oka karta wygląda podobnie, ale różnice są istotne. Nowe karty posiadają 16-cyfrowy numer oraz kod bezpieczeństwa CVC lub CVV, znany z kart kredytowych. W niektórych bankach, jak ING, kod ten dostępny jest wyłącznie w aplikacji mobilnej.

Karty umożliwiają płatności internetowe na całym świecie, rezerwacje hoteli czy blokady środków przy wynajmie samochodu – funkcje dotychczas kojarzone głównie z kartami kredytowymi.

Jednocześnie pozostają to karty debetowe, co oznacza, że środki są pobierane bezpośrednio z rachunku klienta. Nie ma tu linii kredytowej ani odroczonej spłaty.

Czy wymiana jest płatna?

Banki informują, że standardowa wymiana kart w ramach naturalnego cyklu wygaśnięcia jest bezpłatna. Klienci otrzymują nową kartę automatycznie, bez dodatkowych opłat.

Koszty mogą pojawić się jedynie w przypadku zamówienia dodatkowej karty lub jej ponownego wydania na życzenie klienta. Wówczas wymiana jest zgodnie z taryfą danego banku.

Czy nowe karty bankowe są bezpieczne?

Banki podkreślają, że nowe karty spełniają te same – a często wyższe – standardy bezpieczeństwa. Płatności w sklepach nadal wymagają podania kodu PIN. Natomiast transakcje internetowe są często dodatkowo potwierdzane w aplikacji bankowej.

Warto jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie do kart kredytowych, karty debetowe nie oferują ubezpieczenia zakupów chroniącego przed utratą czy uszkodzeniem towaru. Płatności online objęte są natomiast procedurą chargeback, pozwalającą zakwestionować transakcję w przypadku niedostarczenia produktu.

Co to oznacza dla rynku?

Holandia dołącza do szerszego europejskiego trendu unifikacji systemów płatniczych. Z punktu widzenia konsumenta zmiana oznacza większą swobodę płatności za granicą i w internecie. Z punktu widzenia banków – dostosowanie do globalnych standardów i wycofanie technologii, które przestają być rozwijane.

Dla klientów najważniejsza informacja jest prosta: karta zostanie wymieniona automatycznie, bez opłat. Natomiast jej funkcjonalność będzie szersza niż dotychczas. Warto jednak sprawdzić w aplikacji bankowej, kiedy dokładnie nadejdzie nowa przesyłka i jakie zasady obowiązują w danym banku.