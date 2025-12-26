Wielka Brytania podnosi wiek emerytalny od 2026 roku

Od 2026 roku możemy spodziewać się na Wyspach zmian w systemie emerytalnym. Oprócz samej podwyżki State Pension, w górę pójdzie także wiek emerytalny.

Rząd Partii Pracy tłumaczy, że podwyżka wieku emerytalnego wynika z wydłużenia prognozowanej długości życia. Zgodnie z kalkulacją władz w 2025 roku średnia oczekiwana długość życia mężczyzn w wieku 66 lat wynosi 19,2 lata. Dla porównania w roku 1981 było to o 5,9 lat mniej. Natomiast w roku 2050 średnia oczekiwana długość życia na emeryturze wyniesie 21,1 lat. Co ciekawe średnia długość życia kobiet w wieku 66 lat wynosi 21,8 lat. A w roku 2050 ma wynieść 23,7 lat.

Wiek emerytalny wzrośnie w 2026 roku

Do końca 2026 roku wydatki na emerytury państwowe (State Pension) w UK mają wynieść 146 miliardów funtów. Sytuację systemu pogarsza dodatkowo fakt, że według prognoz rządowych liczba osób w wieku emerytalnym (lub wyższym) w Wielkiej Brytanii zwiększy się w ciągu najbliższych 50 lat aż o 55 proc.

Mając te czynniki na względzie rząd pojął decyzję, aby od przyszłego roku podwyższać wiek emerytalny z 66 do 67 lat. Pełne wdrożenie tej zmiany dla wszystkich mężczyzn i kobiet zaplanowane jest na 2028 rok.

Warto zaznaczyć, że ta korekta wieku emerytalnego planowana jest od 2014 roku, a dodatkowa korekta z 67 do 68 lat ma nastąpić między 2044 a 2046 rokiem.

Przyspieszenie zmian w systemie emerytalnym

Ustawa o emeryturach z 2014 roku przyspieszyła podniesienie wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii z 66 do 67 lat o osiem lat. Brytyjski rząd zmienił także termin tej zmiany. Oznacza to, że osoby urodzone między 6 marca 1961 a 5 kwietnia 1977 roku będą uprawnione do pobierania emerytury państwowej po ukończeniu 67 lat.

Osoby te muszą przygotować się na zmiany, aby uniknąć finansowego zaskoczenia. Każda z nich otrzyma powiadomienie z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP).

Podwyżka emerytur od kwietnia

Od kwietnia 2026 roku nastąpi także podwyżka emerytur, o czym kanclerz skarbu poinformowała przy ogłaszaniu budżetu na przyszły rok. Emerytura państwowa (State Pension) ma wzrosnąć o 4,8 proc. od kwietnia przyszłego roku, zgodnie z rocznym wzrostem zarobków.

W przypadku pełnej nowej emerytury państwowej kwota tygodniowa wzrośnie z 230,25 funta do 241,30 funta. Czyli około 965,20 funta miesięcznie, a 12 547,60 funta rocznie. Jest to kwota nieznacznie poniżej progu kwoty wolnej od podatku dochodowego wynoszącej 12 570 funtów, więc pozostanie wolna od podatku. Pełna podstawowa emerytura państwowa wzrośnie ze 176,45 funta tygodniowo do 184,92 funta – co daje około 739,68 funta miesięcznie, a 9615,84 funta rocznie.