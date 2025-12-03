Wiadomo już, o ile wzrosną zasiłki i emerytury w przyszłym roku
Wiadomo już, o ile wzrosną zasiłki i emerytury w przyszłym roku
Podano, o ile wzrosną zasiłki i emerytury od kwietnia przyszłego roku

Ministerstwo Pracy i Emerytur poinformowało, o ile wzrosną zasiłki i emerytura państwowa od 6 kwietnia 2026 roku.

Po tym, jak Rachel Reeves przedstawiła jesienny budżet w parlamencie, minister pracy i emerytur, Pat McFadden ogłosił nowe stawki emerytur i zasiłków na przyszły rok. Jak zatem wyglądają podwyżki?

O ile wzrosną zasiłki i emerytury w UK?

Z podanych przez Ministerstwo Pracy i Emerytur informacji wynika, że emerytury państwowe wzrosną o 4,8 proc. Z kolei Universal Credit, PIP i inne świadczenia o 3,8 proc.

Pat McFadden stwierdził także, że nowa ustawa o zasiłku Universal Credit z 2025 roku wpłynie na wzrost dodatku standardowego o około 295 funtów rocznie dla osoby samotnej w wieku 25 lat i starszej. A także o około 465 funtów dla par, w których jedna osoba ma 25 lat i więcej.

Natomiast dodatkowe elementy emerytury państwowej, czyli State Pension wzrosną o 3,8 proc. Z kolei standardowa minimalna gwarantowana kwota w Pension Credit wzrośnie o 4,8 proc., co ma odzwierciedlać wzrost średnich zarobków. W rezultacie od 6 kwietnia będzie to równowartość 238 funtów tygodniowo dla osoby samotnej i 363,25 funta tygodniowo dla pary.

Ponadto w Anglii i Walii o 3,8 proc. wzrośnie również świadczenie Personal Independence Payment (PIP). A także inne świadczenia mające na celu pomoc w pokryciu dodatkowych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Co więcej, wzrośnie także stawka Carer’s Allowance.

Warto natomiast zaznaczyć, że zarówno świadczeniobiorcy jak i emeryci każdego roku otrzymują listy z aktualnymi stawkami jeszcze przed wejściem ich w życie.

Standardowa minimalna gwarantowana kwota w Pension Credit wzrośnie o 4,8 proc.
Standardowa minimalna gwarantowana kwota w Pension Credit wzrośnie o 4,8 proc. / fot. Shutterstock

Nowe stawki zasiłków na rok 2026/2027

Poniżej przedstawiamy zatem pełny wykaz stawek dotyczących zasiłków.

Zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance, JSA)

Oparty na składkach: Osoby poniżej 25 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Osoby w wieku 25 lat i więcej: 95,55 funta (wzrost z 92,05 funta).

Zasiłek JSA oparty na dochodach: Osoby poniżej 25 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Osoby w wieku 25 lat i więcej: 95,55 funta (wzrost z 92,05 funta)
Samotni rodzice: Osoby poniżej 18 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Osoby w wieku 18 lat i więcej: 95,55 funta (wzrost z 92,05 funta)
Para, oboje poniżej 18 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Para, oboje poniżej 18 lat – wyższa stawka: 114,35 funta (wzrost z 11,15 funta)
Para, jedna osoba poniżej 18 lat, jedna poniżej 25 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Para, jedna osoba poniżej 18 lat, jedna osoba powyżej 25 lat: 95,55 funta (wzrost z 92,05 funta)
Para, oboje w wieku 18 lat lub starsi: 150,15 funta (wzrost z 144,65 funta).

Nowe stawki Universal Credit

W przypadku osób pobierających Universal Credit stawki, które wejdą od przyszłego roku przedstawiają się następująco:

Osoby samotne:
Poniżej 25 lat: 338,58 funta (wzrost z 316,98 funta)
25 lat i więcej: 424,90 funta (wzrost z 400,14 funta)
Pary:
Wspólnie ubiegający się o świadczenie, oboje poniżej 25 lat: 528,34 funta (wzrost z 497,55 funta)
Wspólnie ubiegający się o świadczenie, jeden lub oboje w wieku 25 lat i więcej: 666,97 funta (wzrost z 628,10 funta).

Personal Independence Payment (PIP)

Komponent na utrzymanie:
Rozszerzony: 114,60 funta (wzrost z 110,40 funta)
Standardowy: 76,70 funta (wzrost z 73,90 funta).

Komponent na mobilność:
Rozszerzony: 80 funtów (wzrost z 77,05 funta)
Standardowy: 30,30 funta (wzrost z 29,20 funta).

Zasiłek dochodowy (Income Support)

Osoba samotna, poniżej 25 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Osoba samotna, 25 lat i starsza: 95,55 funta (wzrost z 92,05 funta)
Samotny rodzic, poniżej 18 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Samotny rodzic, 18 lat i starsza: 95,55 funta (wzrost z 92,05 funta)
Para, oboje poniżej 18 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Para, oboje poniżej 18 lat – wyższa stawka: 114,35 funta (wzrost z 110,15 funta)
Para, jedno poniżej 18 lat, jedno poniżej 25 lat: 75,65 funta (wzrost z 72,90 funta)
Para, jedna osoba poniżej 18 lat, jedna powyżej 25 lat: 95,55 funta (wzrost z 92,05 funta)
Para, oboje powyżej 18 lat: 150,15 funta (wzrost z 144,65 funta).

Dodatek pielęgnacyjny (Attendance Allowance)

Wyższa stawka: 114,60 funta (wzrost z 110,40 funta), niższa stawka: 76,70 funta (wzrost z 73,90 funta).

Zasiłek opiekuńczy (Carer’s Allowance)

Stawka tygodniowa na kwiecień 2026 – 86,45 funta (podwyżka z 83,30 funta). Tygodniowy próg zarobków – 204 funty (od 196 funtów).

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance)

Komponent na opiekę dzienną przedstawia się następująco: najwyższy (114,60 funta), średni (76,70 funta), najniższy (30,30 funta). Komponent dotyczący mobilności: wyższy (77,05 funta), niższy (30,30 funta).

Emerytura państwowa (State Pension) – nowe stawki

Emeryci także otrzymają podwyżki w przyszłym roku. Co więcej będą mogli liczyć także na dodatkową pomoc w postaci Pension Credit. Rząd przypomina ponadto emerytom, aby ubiegali się o dodatek do ogrzewania. Przypominamy również, że rząd zaczął wprowadzać nowe zasady dotyczące kwalifikowalności do Winter Fuel Payment.

Nowa emerytura państwowa (New State Pension):
Pełna stawka: 241,30 funta (wzrost z 230,25 funta).

Natomiast Stara/Podstawowa emerytura państwowa (Old/Basic State Pension):

  • Kategoria podstawowa A lub B Emerytura państwowa: 184,90 funta (wzrost z 176,45 funta).
  • Kategoria B (niższa) Podstawowa emerytura państwowa – ubezpieczenie małżonka lub partnera cywilnego: 110,75 funta (wzrost z 105,70 funta).
  • Kategoria C lub D – bezskładkowa: 110,75 funta (wzrost z 105,70 funta).

Pension Credit

Standardowa minimalna gwarantowana kwota:
Osoba samotna: 238 funtów (wzrost z 227,10 funta).
Para: 363,25 funta (wzrost z 346,60 funta).

Dodatkowa kwota z tytułu poważnej niepełnosprawności:
Osoba samotna: 86,05 funta (wzrost z 82,90 funta).
Para (jedna osoba kwalifikuje się): 86,05 funta (wzrost z 82,90 funta).
Para (oboje kwalifikujący się): 172,10 funta (wzrost z 165,75 funta).
Dodatkowa kwota dla opiekunów: 48,15 funta (wzrost z 46,40 funta).

