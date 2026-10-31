Wlałeś zły rodzaj paliwa do baku? Oto, co musisz zrobić!

Jak się okazuje w UK bardzo często zdarza się wlać zły typ paliwa do samochodowego baku. Wyliczono, że rocznie dochodzi do aż 150 tysięcy incydentów tego typu. Kierowcy wlewają diesla do samochodu benzynowego i na odwrót znacznie częściej niż nam się wydaje. Co zrobić jeśli wlałeś zły rodzaj paliwa?

Wlanie niewłaściwego paliwa do baku (misfuelling) to jeden z najczęstszych błędów kierowców w Wielkiej Brytanii. Według szacunków organizacji drogowych (np. AA czy RAC) zdarza się to tam co 3–4 minuty.

Najczęściej pomyłki takie mają one miejsce w rodzinach, gdzie są przynajmniej dwa samochody z silnikami na różne rodzaje paliwa. Albo tuż po tym, jak kupiliśmy nowy samochód, który spala inne paliwa, niż nasz poprzedni wóz. W takich przypadkach o pomyłkę nietrudno.

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Skutki i koszty naprawy zależą głównie od tego, jakie paliwo wlałeś oraz – co kluczowe – czy zdążyłeś uruchomić silnik. Przy obecnych cenach, gdzie w UK padł rekord cen paliwa, dodatkowym kosztem będzie kwota, która zapłaciliśmy za błędnie wlane paliwo, które trzeba będzie zutylizować.

Co się stanie jak wleję złe paliwo do samochodu?

Mamy tutaj dwa możliwe scenariusze pomyłki. Można wlać benzynę do samochodu z silnikiem diesla, albo ropę do benzyniaka.

Wlałem benzynę do diesla

To najczęstsza i najbardziej niebezpieczna pomyłka. Pistolet od benzyny jest węższy niż wlew w nowoczesnych dieslach, dlatego bardzo łatwo o pomyłkę. Jest to gorsza pomyłka, bo olej napędowy (diesel) pełni nie tylko rolę paliwa, ale również smaruje układ paliwowy (w tym bardzo delikatną i drogową pompę wysokiego ciśnienia oraz wtryskiwacze). Benzyna działa jak rozpuszczalnik – wypłukuje warstwę smarującą. Gdy pompa zaczyna pracować „na sucho”, dochodzi do jej zatarcia i wytworzenia drobnych opiłków metalu, które błyskawicznie zanieczyszczają i niszczą cały układ paliwowy (wtryski, przewody, bak). Objawy po odpaleniu: Stukanie w silniku, gwałtowne dymienie, utrata mocy, a ostatecznie zgaśnięcie i zablokowanie silnika.

Wlałem diesela do benzyny

Ta pomyłka zdarza się rzadziej. Pistolet od diesla jest grubszy i zazwyczaj nie mieści się we wlewie auta benzynowego, dlatego o ten błąd jest trudniej. Olej napędowy jest cięższy i gęstszy niż benzyna. Silnik benzynowy nie jest w stanie go prawidłowo spalić. Objawy po odpaleniu: obfite kopcenie na czarno/szaro z rury wydechowej, zapchanie świec zapłonowych oraz filtra/katalizatora. Silnik zazwyczaj szybko zgaśnie, ale zniszczenia mechaniczne są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku benzyny w dieslu.

Co zrobić jak zorientowaliśmy się, że wlaliśmy złe paliwo?

Nie odpalać silnika! Jeśli kluczyk jest w stacyjce – nie przekręcać go do pozycji ON, ponieważ w wielu nowych autach elektryczna pompa paliwa włącza się już w momencie włożenia kluczyka lub otwarcia drzwi. Powiadomić obsługę stacji. Poprosić o zepchnięcie auta na boki, aby nie blokować dystrybutora. Zadzwonić po pomoc drogową / Mobilne wypompowanie paliwa (Fuel Drain). Jeśli masz pakiet AA/RAC/Green Flag – zadzwoń do nich i poinformuj o sytuacji. Jeśli nie masz, wyszukaj w Google natychmiastową usługę mobilną, wpisując np. „Wrong fuel drain near me” lub „Misfuel assistance” . Jeśli odjechałeś ze stacji i auto zgasło, zjedź natychmiast na pobocze, wyłącz zapłon i zatrzymaj pojazd. Nie próbuj ponownie odpalać silnika!

Ile kosztuje naprawa w UK?

Koszty w Wielkiej Brytanii zależą od tego, jak daleko paliwo przedostało się w układzie.

Jeśli kierowca zorientuje się od razu na stacji i nie odpali silnika, możliwe jest wypompowanie paliwa z baku na miejscu, płukanie zbiornika i zalanie właściwym paliwem. Koszt to około £120 – £300 (usługa mobilna, należy szukać Fuel Drain).

Jeśli silnik został uruchomiony i samochód jechał, należy wykonać wypompowanie, wymianę filtra paliwa, czyszczenie przewodów i układu. Może to być większy wydatek rzędu nawet £700.

Jeśli doszło do poważnej usterki (benzyna wlana do diesla) może czekać nas większy wydatek. Jeśli trzeba wymienić pompę wysokiego ciśnienia, wtryskiwacza, zbiornik i przewody, koszt może dość do £5000. W autach premium znacznie więcej.

Czy ubezpieczenie w UK pokrywa koszty pomyłki?

To zależy od polisy i ubezpieczyciela. Ubezpieczenie podstawowe (Comprehensive / Third Party) zazwyczaj NIE pokrywa uszkodzeń wynikających z wlania złego paliwa. Ubezpieczyciele kwalifikują to jako zaniedbanie lub błąd użytkownika (gross negligence), a nie wypadek. Jednak wielu ubezpieczycieli w UK (np. Aviva, Direct Line, Admiral) oraz firmy assistance (AA, RAC, Green Flag) oferują opcję Misfuel Cover jako dodatek do polisy lub w ramach pakietu Breakdown Cover. Jeśli masz ten dodatek, pokryje on koszt przyjazdu mobilnej cysterny, wypompowania paliwa.

Jeśli uszkodzenia są poważne i próbujesz pokryć to z pełnego AC (Comprehensive), pamiętaj, że ubezpieczyciel może zażądać udziału własnego (excess) oraz zabrać zniżki No Claims Discount (NCD).