Kontrola stanu zdrowia świadczeniobiorców PIP. DWP wprowadziło ważne zmiany

Brytyjski Department for Work and Pensions (DWP) ogłosił istotne zmiany w systemie kontroli stanu zdrowia osób pobierających Personal Independence Payment (PIP). Nowe przepisy obejmują blisko cztery miliony świadczeniobiorców i mają uprościć jeden z najbardziej krytykowanych elementów systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Rzadsze kontrole od kwietnia 2026 roku

Zmiany weszły w życie 6 kwietnia 2026 roku i już obowiązują w przypadku wielu nowych wniosków. Różnica dotyczy częstotliwości kontroli. Zamiast częstych ocen, które dotychczas bywały przeprowadzane nawet co rok lub dwa, standardem stanie się minimum trzyletni okres między kontrolami. Przy kolejnej ocenie DWP może go wydłużyć nawet do pięciu lat. Jeśli sytuacja zdrowotna beneficjenta jest stabilna.

To oznacza realne odciążenie dla osób, których stan zdrowia nie ulega poprawie, a które dotychczas musiały regularnie przechodzić stresujące procedury.

Dlaczego rząd zmienia zasady

Powód jest prosty i dość bezlitosny dla poprzedniego systemu. Dane pokazują, że niemal 60 procent kontroli kończyło się bez żadnej zmiany decyzji o przyznaniu świadczenia. W praktyce oznaczało to ogromną liczbę zbędnych ocen. Te generowały koszty, wydłużały kolejki i obciążały zarówno system, jak i samych zainteresowanych.

DWP liczy, że dzięki zmianom zaoszczędzi około 300 milionów funtów. I jednocześnie uwolni zasoby medyczne, które będą mogły zająć się zaległymi sprawami i bardziej złożonymi przypadkami.

Kto najbardziej skorzysta na zmianach

Najwięcej zyskają osoby z długotrwałymi, stabilnymi schorzeniami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. To właśnie oni byli najbardziej dotknięci koniecznością ciągłego udowadniania, że ich stan zdrowia się nie poprawił.

Zmiany obejmują głównie osoby powyżej 25. roku życia oraz tych, którzy już pobierają świadczenie. Nowi wnioskodawcy również trafiają do systemu z wydłużonymi okresami między ocenami.

Jak teraz wygląda kontrola stanu zdrowia świadczeniobiorców PIP w praktyce

Kontrola stanu zdrowia świadczeniobiorców PIP polega na ponownej ocenie wpływu choroby lub niepełnosprawności na codzienne funkcjonowanie. Ważne jest to, że nie ocenia się samej diagnozy, lecz to, jak dana osoba radzi sobie z podstawowymi czynnościami. Oceniający patrzą na takie obszary, jak poruszanie się, przygotowywanie posiłków czy komunikacja.

Proces zwykle obejmuje analizę dokumentacji medycznej, formularz aktualizacyjny oraz – w wielu przypadkach – rozmowę z konsultantem medycznym. Coraz częściej będzie to spotkanie bezpośrednie. Głównie dlatego, że rząd zapowiedział zwiększenie udziału ocen twarzą w twarz z 6 do 30 procent.

To zmiana, która może budzić mieszane reakcje. Z jednej strony daje większą szansę na dokładną ocenę sytuacji, z drugiej oznacza większe obciążenie dla osób z poważnymi ograniczeniami zdrowotnymi.

Na co muszą uważać świadczeniobiorcy?

Rzadsze kontrole nie oznaczają, że system stał się „luźniejszy”. Wręcz przeciwnie – każda ocena nadal ma duże znaczenie. Świadczeniobiorcy powinni szczególnie pilnować aktualności dokumentacji medycznej i jasno opisywać, jak ich stan zdrowia wpływa na codzienne życie.

Warto też pamiętać, że brak zmian w stanie zdrowia nie zwalnia z obowiązku informowania urzędu o istotnych zmianach sytuacji. Brak zgłoszenia powoduje konsekwencje finansowe.

Dodatkowo, przy większym udziale spotkań osobistych, trzeba być przygotowanym na bardziej bezpośrednią ocenę – zarówno fizyczną, jak i funkcjonalną.

Zmiana, która upraszcza system, ale nie eliminuje problemów

Nowe przepisy są krokiem w stronę bardziej racjonalnego systemu. Ograniczają zbędne procedury i zmniejszają presję na osoby z niepełnosprawnościami. Jednocześnie nie rozwiązują wszystkich problemów. Szczególnie tych związanych z jakością samych ocen i doświadczeniami osób badanych.

Dla wielu świadczeniobiorców najważniejsza zmiana jest jednak bardzo konkretna: mniej stresujących kontroli i więcej stabilności w codziennym życiu.