Blue Badge nie chroni przed mandatem. Sprawdź, gdzie nie wolno parkować w UK

Karta Blue Badge nie daje nieograniczonej swobody parkowania. Ten system oparto na jasno zasadach, których złamanie może kosztować nawet 1000 funtów i utratę uprawnień. Wielu kierowców wciąż błędnie interpretuje zakres swoich możliwości, traktując kartę jak złoty bilet, zamiast narzędzia ułatwiającego funkcjonowanie osobom z ograniczoną mobilnością.

Program powstał po to, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej – umożliwić parkowanie bliżej urzędów, przychodni czy sklepów.

Skąd wzięły się restrykcje i dlaczego są tak surowe?

Geneza obecnych zasad sięga lat 70., kiedy wprowadzono pierwsze przepisy mające wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Z czasem system był rozwijany i doprecyzowywany, aż stał się jednym z filarów polityki dostępności w Wielkiej Brytanii. Kluczowym celem było zapewnienie równowagi między uprzywilejowaniem a bezpieczeństwem ruchu drogowego.

O przyznaniu Blue Badge decyduje lokalna rada, a proces rozpatrywania wniosku rozpoczyna się po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów i może trwać kilka tygodni. W przypadku odmowy można ubiegać się o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z biegiem lat pojawił się poważny problem – nieuprawnione korzystanie z kart. Fałszerstwa, używanie dokumentów po zmarłych osobach czy pożyczanie kart kierowcom bez niepełnosprawności doprowadziły do strat i ograniczenia dostępności miejsc dla osób naprawdę ich potrzebujących. Mimo że karta daje konkretne przywileje, jak darmowe parkowanie przy parkometrach czy możliwość postoju na żółtych liniach (z ograniczeniami), nie oznacza to dowolności.

Czy w Wielkiej Brytanii wolno parkować na żółtych liniach?

Zmiany zasad parkowania i wysokie kary!

Mandaty parkingowe w UK biją rekordy. Sprawdź, jak uniknąć 100 funtów kary

12 miejsc, w których parkowanie z Blue Badge jest zabronione

Lista lokalizacji, w których obowiązuje całkowity zakaz postoju – niezależnie od posiadanych uprawnień – nie pozostawia miejsca na interpretację:

przystanki autobusowe i pasy dla autobusów,

postoje taksówek,

miejsca objęte zakazem załadunku (oznaczenia na krawężniku),

czerwone trasy (clearways),

obniżone krawężniki, np. przy podjazdach i przejściach,

oznaczenia „School KEEP CLEAR” przy szkołach,

przejścia dla pieszych i ich strefy dojazdowe,

drogi z całkowitym zakazem zatrzymywania się w określonych godzinach,

zawieszone miejsca parkingowe (tymczasowe zakazy),

pasy rowerowe,

obszary objęte lokalnymi przepisami wykluczającymi Blue Badge,

tereny prywatne, gdzie obowiązują odrębne zasady właściciela.

Każde z tych miejsc zostało wyłączone z przywilejów nie bez powodu – chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i płynność ruchu. Blue Badge to nie immunitet i nawet jeśli jakieś miejsce wydaje się w sam raz, zawsze należy sprawdzić znaki i upewnić się, że nie utrudniamy ruchu.

Aż 1000 funtów kary grozi za nieuprawnione korzystanie z karty Blue Badge

Nie należy zakładać, że Blue Badge zawsze uprawnia do bezpłatnego parkowania – zwłaszcza na parkingach prywatnych mogą obowiązywać opłaty. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze przed zaparkowaniem trzeba sprawdzić lokalne oznakowanie i regulamin.

Karta jest przypisana do osoby, więc korzystanie z niej przez kogoś innego, nawet z rodziny, jest nielegalne. Za złamanie zasad grozi nawet 1000 funtów grzywny i utrata uprawnień. Warto regularnie kontrolować stan karty oraz upewnić się, że jest ona dobrze widoczna w samochodzie; nie jest uszkodzona lub nieczytelna.