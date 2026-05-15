Dwa marsze, finał na Wembley i zakaz wjazdu dla polskiego prawicowego polityka. Co wydarzy się w Londynie w sobotę 16.05.2026?

Londyn w sobotę będzie areną jednocześnie trzech dużych wydarzeń, które łącznie tworzą jedno z największych wyzwań bezpieczeństwa publicznego w ostatnich latach. Co wydarzy się w Londynie w sobotę 16.05.2026?

Przede wszystkim dwa masowe marsze: Unite the Kingdom oraz Nakba Day o silnym ładunku politycznym oraz finał FA Cup na stadionie Wembley, które razem przyciągną dziesiątki tysięcy ludzi i zmuszą policję do uruchomienia operacji na niespotykaną skalę. Policja przewiduje, że w Londynie pojawi się około 80 000 przyjezdnych w związku z wydarzeniami.

4 tysiące policjantów na ulicach Londynu i operacja na skalę „bezprecedensową”

Metropolitan Police przygotowała plan zakładający udział około 4 000 funkcjonariuszy. Wsparcie zapewnią jednostki spoza Londynu. W porządkowanie wydarzeń jest zaangażowana również policja konna, psy służbowe, drony oraz śmigłowce. W gotowości pozostają także pojazdy opancerzone. Jednak tych policja użyje wyłącznie w przypadku eskalacji przemocy.

Służby określają sytuację jako szczególnie wymagającą z kilku powodów. Po pierwsze, jednoczesne odbywanie się dwóch dużych marszów w centrum miasta. Po drugie, równoległy finał FA Cup na Wembley, który przyciągnie dziesiątki tysięcy kibiców. Te wydarzenia są jeszcze bardziej ryzykowne ze względu na ogólne napięcia społeczne i podwyższony poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii.

Policja podkreśla, że celem operacji jest przede wszystkim rozdzielenie grup, minimalizacja ryzyka kontaktu między uczestnikami oraz szybka reakcja na wszelkie incydenty, w tym przestępstwa z nienawiści. Prawdopodobieństwo takich jest niestety bardzo wysokie.

Dwa marsze w Londynie: „Unite the Kingdom” i Nakba Day, czyli ideologiczny konflikt w centrum miasta

Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń jest marsz „Unite the Kingdom”, organizowany przez Stephena Yaxley-Lennona, znanego szerzej jako Tommy Robinson. Według szacunków policji może on zgromadzić około 50 000 uczestników. Wydarzenie ma rozpocząć się około godziny 11:00, a przemarsz zaplanowano na popołudnie. Trasa ma prowadzić przez centralne ulice Londynu – od Kingsway, przez Aldwych i Strand, w kierunku Parliament Square.

Drugim wydarzeniem jest marsz Nakba Day, organizowany przez środowiska propalestyńskie. W tym Stop the War Coalition oraz Palestine Coalition. Szacuje się, że weźmie w nim udział około 30 000 osób. Demonstracja rozpocznie się około południa przy Exhibition Road w Kensington. Natomiast następnie przejdzie przez Brompton Road, Hyde Park Corner i Piccadilly w kierunku Waterloo Place.

Oba marsze mają charakter ideologicznie sprzeczny i od lat odbywają się w atmosferze napięć społecznych. Pierwszy skupia środowiska narodowo-konserwatywne i antyimigracyjne. Natomiast drugi – organizacje propalestyńskie i antyrasistowskie. W poprzednich latach podobne wydarzenia prowadziły do starć z policją oraz wzajemnych kontrmanifestacji. Dlatego tegoroczną edycję policja postrzega jako szczególnie ryzykowna.

Ryzyko zamieszek i nowe środki kontroli

Władze Londynu nie wykluczają ryzyka lokalnych zamieszek. Zwłaszcza w sytuacji przypadkowego kontaktu grup lub eskalacji emocji. W poprzednich edycjach wydarzenia „Unite the Kingdom” dochodziło do starć z policją oraz incydentów związanych z mową nienawiści.

W tym roku służby wprowadzają wyjątkowo restrykcyjne środki. Po raz pierwszy podczas protestów w Wielkiej Brytanii policja planuje użycie systemów rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym. Dodatkowo obowiązują ścisłe warunki dotyczące tras, godzin oraz miejsc zgromadzeń. Natomiast organizatorzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za przebieg wydarzeń.

Policja zapowiada również zdecydowane działania wobec wszelkich przypadków nawoływania do przemocy lub używania języka uznawanego za nienawistny.

Zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii dla polityka z Polski

W kontekście wydarzeń głośnym tematem stała się decyzja brytyjskiego Home Office o odmowie wjazdu dla kilku zagranicznych działaczy prawicowych, w tym polskiego europosła Dominika Tarczyńskiego.

Według brytyjskich służb jego elektroniczna autoryzacja podróży została anulowana w związku z oceną ryzyka udziału w wydarzeniu o wysokim stopniu napięcia politycznego. Władze Wielkiej Brytanii tłumaczą takie decyzje polityką „zero tolerancji” wobec osób uznawanych za mogące podsycać konflikty społeczne lub promować przekazy o charakterze ekstremistycznym.

Tarczyński zapowiedział podjęcie kroków prawnych przeciwko premierowi Keir Starmerowi. Nazwał decyzję „bezprawną” i politycznie motywowaną.

Wembley i finał FA Cup – dodatkowe obciążenie dla miasta

Trzecim elementem sobotniego chaosu logistycznego jest finał FA Cup na stadionie Wembley, który przyciągnie dziesiątki tysięcy kibiców. Choć szczegóły meczu nie wpływają bezpośrednio na polityczne napięcia, jego skala powoduje ogromne obciążenie transportu publicznego i służb porządkowych.

Policja zwraca uwagę, że część kibiców może przemieszczać się do centrum Londynu po zakończeniu meczu. To dodatkowo zwiększa ryzyko przeciążenia infrastruktury oraz utrudnia kontrolę nad tłumami.

Transport i utrudnienia w centrum Londynu

W sobotę należy spodziewać się poważnych utrudnień w ruchu drogowym i komunikacji publicznej w centralnych dzielnicach Londynu. Zamknięcia ulic obejmą przede wszystkim rejony przemarszów obu demonstracji – Westminster, Kensington, Hyde Park, Piccadilly, Strand oraz okolice Parliament Square.

Policja zaleca unikanie centrum miasta, a także planowanie podróży z dużym wyprzedzeniem. Możliwe są opóźnienia metra i ograniczenia w ruchu pieszym, szczególnie w rejonach przecięcia tras protestów i głównych węzłów komunikacyjnych.

Co wydarzy się w Londynie w sobotę 16.05.2026 – ocena ryzyka

Łącznie wszystkie wydarzenia tworzą obraz soboty o wyjątkowo wysokim poziomie ryzyka operacyjnego. Policja deklaruje, że jej głównym celem jest utrzymanie porządku i niedopuszczenie do konfrontacji pomiędzy grupami o skrajnie różnych poglądach.

W praktyce Londyn będzie w najbliższą sobotę przestrzenią silnie kontrolowaną. Z ograniczoną swobodą przemieszczania się w centrum i widoczną obecnością tysięcy funkcjonariuszy na ulicach.