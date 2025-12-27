Ceny domów w Holandii coraz wyższe
Ceny domów w Holandii coraz wyższe / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Wzrosły ceny domów w Holandii. Ile teraz kosztują nieruchomości?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od listopada ubiegłego roku ceny domów w Holandii wzrosły o 6,1 proc. Obecnie za nieruchomość musimy zapłacić około 477 531 euro w tym kraju.

Sytuacja na holenderskim rynku nieruchomości staje się coraz trudniejsza. Wielu osób nie stać na kupno własnego domu, zwłaszcza ludzi młodych. Z najnowszych danych wynika, że ceny domów w Holandii rosną z miesiąca na miesiąc, mimo że roczny wzrost cen spowolnił ósmy miesiąc z rzędu.

Rosną ceny domów w Holandii

Według Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) i Kadaster w listopadzie ceny domów były o 6,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. A koszt przeciętnej nieruchomości wynosił 477 531 euro. Z kolei ceny w listopadzie 2025 roku wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu z październikiem.

Co ciekawe – ceny nieruchomości osiągnęły najniższy poziom w czerwcu 2013 roku. Następnie rosły do sierpnia 2022 roku. Później tendencja ta się odwróciła, a ceny spadały do czerwca 2023 roku. Jednak od tego czasu ponownie rosną. Jak już wspomnieliśmy – w listopadzie 2025 roku były średnio o 14,9 proc. wyższe niż w poprzednim szczycie w lipcu 2022 roku.

Według holenderskiego Katastru (The Netherlands Cadastre), łączna liczba transakcji mieszkaniowych zarejestrowanych w listopadzie wyniosła 18 224. Co stanowi wzrost o ponad 1 proc. w ujęciu rok do roku. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy tego roku właścicieli zmieniło łącznie 211 541 nieruchomości. Stanowi to wzrost o prawie 16 proc. w ujęciu rok do roku.

Wiele osób - a zwłaszcza młodych ludzi - nie stać na kupno domu
Wiele osób – a zwłaszcza młodych ludzi – nie stać na kupno domu / fot. Shutterstock

Ze wzrostem cen domów mamy do czynienia z powodu utrzymującego się niedoboru na rynku nieruchomości. Ponadto wzrosły również ceny ofertowe. Średni czas pozostawania domu na rynku spadł do 33 dni. Czyli 12 dni krócej niż w roku poprzednim.

Częstsza sprzedaż domów 

W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2025 roku sprzedano łącznie 211 541 domów. Czyli prawie 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Średnia cena transakcyjna domów zajmowanych przez właścicieli w listopadzie wyniosła 477 531 euro. Średnia cena sprzedaży może wykazywać inną tendencję niż indeks cen dla istniejących domów zajmowanych przez właścicieli, publikowany przez CBS.

Duże miasta nadal dominują w wyszukiwaniach nieruchomości. W 2025 roku pięć najpopularniejszych miast to Amsterdam, Haga, Rotterdam, Utrecht i Groningen. Nijmegen wyróżniało się jako nowy gracz, awansując do pierwszej dziesiątki kosztem Arnhem. Z kolei miasto Grave odnotowało największy wzrost liczby wyszukiwań nieruchomości w porównaniu z 2024 rokiem – o ponad 50 procent.

