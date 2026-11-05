Satysfakcja z pracy w UK rekordowo niska
Satysfakcja z pracy w UK rekordowo niska / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
1 min.czytania

Rekordowo niski poziom satysfakcji z pracy. Rośnie frustracja związana z zarobkami

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wśród pracowników w Wielkiej Brytanii satysfakcja z pracy znajduje się na rekordowo niskim poziomie. Coraz bardziej narasta frustracja związana z zarobkami i elastycznością zatrudnienia.

Z badania przeprowadzonego przez Resolution Foundation wynika, że satysfakcja z pracy wśród brytyjskich pracowników spadła do rekordowo niskiego poziomu. Narasta także frustracja wobec pracodawców, dotycząca przede wszystkim kwestii płac oraz możliwości elastycznej organizacji pracy.

Satysfakcja z pracy na wyjątkowo niskim poziomie

Analiza przygotowana przez think tank Resolution Foundation pokazuje, że brak elastyczności, niepewność zatrudnienia oraz utrata niezależności negatywnie wpłynęły na stosunek pracowników do wykonywanej pracy.

- Advertisement -

Przekłada się to na mniejszą gotowość brytyjskich pracowników do „wykraczania poza swoje obowiązki na rzecz pracodawcy” w porównaniu z sytuacją sprzed dekady.

Wskaźnik satysfakcji z pracy obniżył się z 81 proc. w 2015 roku do 74 proc. I jest to najniższy wynik odnotowany w ramach badania „British Social Attitudes” od 1989 roku, czyli od momentu, w którym po raz pierwszy to mierzono.

Mniej pracowników uważa swoją pracę za interesującą lub dającą szanse na awans. Natomiast odsetek osób deklarujących gotowość do pracy cięższej, niż wymagają tego obowiązki – aby wesprzeć sukces pracodawcy – spadł z 69 proc. w 2015 roku do 55 proc. w 2025 roku.

Niskie podwyżki i coraz wyższe koszty utrzymania wpływają na niską motywację pracowników
Niskie podwyżki i coraz wyższe koszty utrzymania wpływają na niską motywację pracowników / fot. Shutterstock

Praca bez wartości?

Zaledwie 4 proc. pracowników stwierdziło, że ich praca ma „niewielką wartość wewnętrzną”. Odsetek ten pozostaje stabilny na przestrzeni lat. Spadła natomiast liczba osób, które pozytywnie oceniają wykonywaną przez siebie pracę. Odsetek osób uważających ją za interesującą zmniejszył się w ciągu dekady z 74 proc. do 63 proc.

Hannah Slaughter, ekonomistka z Resolution Foundation i współautorka raportu, zauważyła, że rośnie liczba pracowników skarżących się na niskie zarobki. Problem ten dotyczy osób na wszystkich szczeblach płacowych. Stwierdziła, że dekady niskich podwyżek płac oraz gwałtownie rosnące koszty utrzymania wpływają na postawy wszystkich grup społecznych. Przy czym równie silnie zaznacza się potrzeba większej elastyczności.

Pracownicy coraz częściej poszukują zajęć, które zapewniają elastyczność, niezależność i bezpieczeństwo finansowe. Wielu z nich uważa jednak, że te oczekiwania nie są spełniane – powiedziała Slaughter.

Skutkuje to narastającą frustracją wśród pracowników, co przekłada się na mniejszą satysfakcję z wykonywanej pracy. A także spadek gotowości do wykraczania poza swoje podstawowe obowiązki oraz mniejszą chęć do podejmowania pracy w pełnym wymiarze godzin. Ten „odpływ satysfakcji” jest oczywiście niekorzystny dla samych pracowników. Jednak stanowi również zły prognostyk dla produktywności i podaży siły roboczej. Czyli czynników kluczowych dla poprawy standardu życia w nadchodzących latach – dodała.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Nowe zasady dotyczące imigrantów w UK

Shabana Mahmood przedstawiła nowe zasady dotyczące imigrantów w Wielkiej Brytanii. Wydłużyła okres oczekiwania na prawo stałego pobytu.

Drastyczny spadek ofert pracy. Największy w tym roku

Według danych ONS w okresie trzech miesięcy do września nastąpił drastyczny spadek ofert pracy w Wielkiej Brytanii.

Nowe zasady dotyczące zasiłków. Obejmą ponad 300 000 osób

Rząd poinformował, że od poniedziałku ponad 300 000 osób pobierających świadczenia zostanie objętych nowymi zasadami dotyczącymi zasiłków.

100 000 miejsc pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej

W branży gastronomiczno-hotelarskiej powstanie 100 000 miejsc pracy, szczególnie dla młodych osób pozostających bez zatrudnienia.

Wzrost Real Living Wage. Pół miliona pracowników dostanie podwyżki

W związku ze wzrostem Real Living Wage pół miliona pracowników w Wielkiej Brytanii otrzyma podwyżki przekraczające 4 proc.

Teksty tygodnia

Serwis świąteczny 2026

W tym roku możesz zagłosować, aby ciężarówka Coca-Coli pojawiła się w Twoim mieście

Od 2010 roku ciężarówka Coca-Coli faktycznie przemierza Wielką Brytanię, odwiedzając 15 miast rocznie. To niezwykły przypadek reklamy, która „wyszła z telewizora” i stała się fizycznym wydarzeniem.
Styl życia

Tak wygląda wykładowca na Oxfordzie. W sieci wrze

Matt Rattley to brytyjski wykładowca i pracownik naukowy związany...
UK

Czym jest Bonfire Night i co ma wspólnego z Anonymous?

Bonfire Night (znana również jako Guy Fawkes Night) to...
Crime

Najczęściej kradziona marka aut w Birmingham i okolicach

Chociaż Ford Fiesta jest najczęściej kradzionym autem w całej...
UK

Kto bierze chorobowe na premierę GTA 6? Kalendarz godzin premiery

Premiera najnowszej wersji Grand Theft Auto zbliża się dużymi...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości.

Czytaj więcej