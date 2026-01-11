Lukratywna praca dodatkowa w Wielkiej Brytanii. Gdzie można najlepiej zarobić?

Według danych Office for National Statistics (ONS) ponad 1,3 miliona pełnoetatowych pracowników w Wielkiej Brytanii ma dodatkową pracę. Jakie dodatkowe zajęcie daje jednak największe dochody?

Praca dodatkowa, podejmowana wieczorami lub w weekendy, może znacząco zwiększyć roczny dochód, nawet o 40 000 funtów. W dobie kryzysu, gdy większość mieszkańców Wysp zmaga się z rosnącymi rachunkami za energię i wysoką inflacją, coraz więcej osób poszukuje dodatkowego dochodu.

Praca dodatkowa, która daje największe dochody

Praca dodatkowa nie tylko pomaga ludziom zwiększyć dochody, ale także umożliwia rozwój umiejętności i odkrywanie alternatywnych ścieżek kariery. Do popularnych zajęć dodatkowych należą copywriting, wyprowadzanie psów, korepetycje online, czy tłumaczenia. Natomiast dobrymi zarobkami mogą poszczycić się kierowcy Ubera, trenerzy personalni, czy instruktorzy jogi.

Najlepiej zarabiają trenerzy personalni, których dochody mogą wynieść nawet od 20 do 60 funtów za godzinę. Rocznie mogą zarobić od 30 000 do 40 000 funtów. Największe dochody mają w tej branży mieszkańcy Londynu, Manchesteru czy Bristolu.

Zarobki instruktorów jogi w Wielkiej Brytanii także nie są małe – oscylują między 20 000 a 40 000 funtów rocznie. Przeciętnie można zarobić od 20 do 30 funtów za godzinę, a w niektórych przypadkach nawet od 40 do 50 funtów za godzinę.

Kierowcy Ubera zarabiają od 11 do 17 funtów za godzinę (po odliczeniu kosztów paliwa). Jednak mogą nawet dojść do 15 – 22 funtów za godzinę. W Londynie natomiast od 20 do 25 funtów za godzinę.

Sprzedaż online najbardziej popularna

Okazuje się, że sprzedaż na Vinted to zajęcie dodatkowe, które cieszy się największym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że Vinted to internetowy rynek, na którym użytkownicy mogą kupować i sprzedawać używane przedmioty za niewielką opłatą od każdej transakcji.

Platforma umożliwia wystawianie i sprzedawanie niechcianych ubrań, butów i akcesoriów bezpośrednio innym konsumentom. Oferując przy tym przystępny sposób na generowanie dodatkowego dochodu. Zainteresowanie to wpisuje się w szerszą popularność rynku handlu detalicznego rzeczami używanymi w Wielkiej Brytanii. Jego wartość w 2025 roku przekroczyła 7 miliardów funtów.

Drugą najpopularniejszą formą dodatkowego zarobku jest praca typu „mystery shopping”. Pozwala ludziom zarabiać dodatkowe pieniądze recenzując codzienne usługi, od sklepów detalicznych i restauracji po banki i biura podróży.

Trzecią pod względem popularności jest sprzedaż na Etsy, następnie tworzenie treści na TikToku, kanale YouTube, sprzedaż na eBayu. A także wyprowadzanie psów czy sprzątanie.