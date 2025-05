Finanse w czerwcu – zmiany i ważne daty w Wielkiej Brytanii

Wiele modyfikacji i zmian w przepisach powoduje, że czasami trudno odnaleźć się w finansach. Czy Universal Credit będzie w terminie? Czy Household Support Fund nadal obowiązuje? Co dalej ze wsparciem państwa przy staraniu się o kredyt hipoteczny? Poniżej kalendarium finansowe. Wszystko, co musisz wiedzieć o pieniądzach w Wielkiej Brytanii. Jak zatem wyglądają finanse w czerwcu?

Kalendarium finansowe na czerwiec dla mieszkańców UK, czyli finanse w czerwcu w 10 punktach!

10 najważniejszych zmian w przepisach, stawkach i świadczeniach, które mogą znacząco wpłynąć na portfele milionów osób. W dobie rosnących kosztów życia i licznych aktualizacji systemów pomocy społecznej warto być na bieżąco i wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Jak wyglądają finanse w czerwcu i co się zmieni?

1 czerwca – obniżki oprocentowania kont w Nationwide

Od 1 czerwca Nationwide obniży oprocentowanie aż 63 kont oszczędnościowych, w tym popularnych ISA i kont dziecięcych. Przykładowo: Branch Smart Limited Child Account spadnie z 3.05% do 2.85%, a Help to Buy: ISA z 3.10% do 2.90%. Zmiany te mogą wpłynąć na realne zyski z oszczędności. Dlatego z wyprzedzeniem warto sprawdzić warunki swojego konta i rozważyć alternatywy.

Przez cały czerwiec – podwyższone stawki Universal Credit

Z powodu opóźnienia administracyjnego, w czerwcu beneficjenci Universal Credit dopiero teraz w pełni odczują wzrost o 1.7%, który wszedł w życie 7 kwietnia. To oznacza realne zwiększenie wpływów na konta milionów osób korzystających z tego świadczenia. Universal Credit będzie miał ogromny wpływ na finanse w czerwcu w wielu domach.

Przez cały czerwiec – wsparcie z Household Support Fund (£200)

Mieszkańcy wielu miast, będą mogli ubiegać się o pomoc w wysokości do £200 z kontynuowanego programu Household Support Fund. Fundusz został przedłużony do marca 2026 r. i kierowany jest do osób o niskich dochodach lub pobierających świadczenia. Dla wielu osób taka pomoc to filar. W ich przypadku finanse w czerwcu nie istnieją bez tej pomocy.

1 czerwca – spadek oprocentowania w NatWest

NatWest obniża oprocentowanie konta Savings Builder z 2% do 1.75% dla sald poniżej £10,000. Dla wyższych kwot (powyżej £10,000), stawka spadnie z 1.25% do 1.15%. Jednocześnie Standard Variable Rate (SVR) dla kredytów hipotecznych zostanie obniżona z 7.49% do 7.24%. To dobra okazja do przeglądu ofert kredytowych i oszczędnościowych.

2 czerwca – wzrost opłat w Lloyds Bank (Club Lloyds)

Opłata miesięczna za konto Club Lloyds wzrasta z £3 do £5, chyba że na konto wpływa co miesiąc minimum £2,000. W przeciwnym razie użytkownicy zapłacą dodatkowe £24 rocznie. To szczególnie istotne dla osób z niższymi dochodami, ponieważ może realnie wpłynąć na domowe finanse w czerwcu.

3 czerwca – nowa opłata w HyperJar

Popularna karta przedpłacona dla dzieci, HyperJar, wprowadza opłatę za brak aktywności – £3 miesięcznie, jeśli konto nie było używane przez 12 miesięcy. Wystarczy jednak drobna transakcja raz w roku, by tej opłaty uniknąć.

18 czerwca – aktualizacja wskaźnika inflacji (ONS)

Oficjalny wskaźnik CPI, publikowany przez Office for National Statistics, zostanie zaktualizowany. Ma to wpływ na politykę odsetek. Dodatkowo wpływa na wartość realną oszczędności oraz ceny usług i towarów. To ważna informacja dla inwestorów, kredytobiorców i wszystkich śledzących siłę nabywczą swoich pieniędzy.

19 czerwca – decyzja o stopach procentowych, czyli finanse w czerwcu w rękach Banku Anglii

To jeden z najważniejszych momentów miesiąca. Decyzja Banku Anglii wpłynie bezpośrednio na kredyty hipoteczne, oprocentowanie kont i ogólną kondycję finansową obywateli. Ewentualne obniżenie lub utrzymanie stóp procentowych może oznaczać kolejne zmiany dla kredytobiorców i oszczędzających. Wiele osób zastanawia się, jaka będzie decyzja.

30 czerwca – dzień odczytu liczników energii

Aby rozliczenie za energię odzwierciedlało rzeczywiste zużycie, a nie szacunki, dostawcy energii apelują o podanie stanu liczników najpóźniej 30 czerwca. To szczególnie istotne w kontekście zmiany taryf.

30 czerwca – koniec programu rządowego „Mortgage Guarantee Scheme”

Rząd zakończy program gwarantujący kredyty hipoteczne przy wkładzie własnym 5%. Dla osób planujących zakup pierwszego mieszkania może to oznaczać ostatni moment na skorzystanie z preferencyjnych warunków finansowania przy niskim depozycie.

Finanse w czerwcu w Wielkiej Brytanii – czego nie można przeoczyć?

Czerwiec 2025 przynosi ze sobą wiele istotnych zmian w sferze finansów osobistych w Wielkiej Brytanii. Od modyfikacji w świadczeniach socjalnych, przez cięcia stóp procentowych na kontach oszczędnościowych, aż po wygasające programy wsparcia. Dlatego mieszkańcy UK powinni być szczególnie czujni. Dlatego kalendarium finansowe na czerwiec to przewodnik, który pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dodatkowo ułatwia zarządzanie domowym budżetem.

Warto zapisać najważniejsze daty i zadbać o sprawy finansowe z wyprzedzeniem. Wówczas wiadomo, czego można się spodziewać. W czasach niepewności ekonomicznej, wiedza i szybkie działanie mogą mieć realny wpływ na nasze bezpieczeństwo finansowe.