Zwolnienia lekarskie do zmiany. Czy złagodzenie zasad to dobry pomysł?

Temat zwolnień lekarskich do zmiany wraca do dyskusji publicznej. Szef Krajowego Stowarzyszenia Lekarzy (KBV), Andreas Gassen, proponuje złagodzenie zasad dotyczących zwolnień lekarskich. To wywołało natychmiastową reakcję pracodawców i ekspertów. Dlaczego zwolnienia lekarskie wymagają reform i czy to dobry kierunek?

Gassen sugeruje, że pracownicy powinni obowiązkowo udać się do lekarza dopiero od czwartego dnia choroby, zamiast obecnych trzech dni, kiedy już wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Propozycja dotyczy także zwolnień dla dzieci. Głównie dlatego, że obecnie pracodawca i placówki wymagają zaświadczenia od lekarza już od pierwszego dnia choroby.

- Advertisement -

„Chodzi o wprowadzenie okresu karencji, w którym pracownik sam odpowiada za swoją nieobecność. Krótkie choroby nie powinny wymuszać wizyty u lekarza” – tłumaczy Gassen. Celem reformy zwolnień lekarskich jest odciążenie przychodni i rodziców. Będzie to widoczne zwłaszcza w okresach dużego zachorowania. Zamiast czekać w kolejkach do lekarza po zaświadczenie, chory może zająć się swoim zdrowiem. W przypadku wielu chorób wirusowych 4 dni odpoczynku, herbata z miodem i inne “domowe sposoby” realnie pomagają wyzdrowieć.

Zwolnienia lekarskie do zmiany – reakcja pracodawców

Propozycja KBV spotkała się z krytyką środowiska biznesowego. Steffen Kampeter, główny dyrektor Federalnego Związku Niemieckich Pracodawców (BDA), ostrzega:

„Wydłużenie okresu karencji dodatkowo obciążyłoby firmy, nie rozwiązując istniejących problemów strukturalnych.”

Pracodawcy podkreślają, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemów efektywnego zarządzania absencjami i pacjentami. Dlatego proponuje to zamiast automatycznego złagodzenia przepisów.

Eksperci o reformie w zwolnieniach dla pracowników i dla dzieci

Opinie ekspertów ds. zdrowia i ekonomii zdrowotnej są podzielone.

Za reformą: ograniczenie krótkich wizyt lekarskich może odciążyć system ochrony zdrowia i zmniejszyć koszty administracyjne.

Przeciw reformie: brak obowiązku szybkiego zgłoszenia choroby może zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania infekcji w miejscu pracy.

Polityczne tło zmian w zwolnieniach lekarskich

Koalicja rządowa CDU-SPD planuje jednocześnie ograniczenie możliwości wystawiania zwolnień lekarskich online. To – zdaniem niektórych analityków – stoi w opozycji do propozycji Gassena. I może doprowadzić do poważnych problemów w przychodniach.

Zwolnienia lekarskie do zmiany – gruntowna reforma to szansa czy ryzyko?

Dyskusja nad zwolnieniami lekarskimi do zmiany pokazuje, że temat krótkich nieobecności w pracy jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w obszarze prawa pracy i ochrony zdrowia w Niemczech. Reforma zwolnień lekarskich może przynieść oszczędności i uprościć procedury, ale wymaga wyważenia interesów pracowników, pracodawców i systemu opieki zdrowotnej.