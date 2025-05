20 000 funtów nagrody za informację o zaginionej Polce

Izabela Helena Zabłocka, Polka, która przyjechała do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszego życia, zaginęła w tajemniczych okolicznościach w sierpniu 2010 roku. Przez długie lata nikt nie znał jej losu. Teraz, po 15 latach milczenia, brytyjska policja wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa. Natomiast organizacja Crimestoppers wyznaczyła 20 000 funtów nagrody za informacje o zaginionej Polce. Ważny jest każdy strzępek wiedzy, który może pomóc doprowadzić sprawców przed wymiar sprawiedliwości.

Kim była Izabela Zabłocka?

Izabela Helena Zabłocka przyjechała do Wielkiej Brytanii z Polski w 2009 roku. Osiedliła się w Derby, w dzielnicy Normanton, znanej z dużej społeczności imigrantów. Pracowała m.in. w zakładach przetwórstwa drobiowego Cranberry Foods w miejscowości Scropton. Była znana jako spokojna, pracowita osoba. Jednocześnie nigdy nie sprawiała problemów. Jej marzeniem było zapewnienie lepszego życia sobie i bliskim.

Zaginiona Polka – kontakt się urwał się w sierpniu 2010

Rodzina Izabeli po raz ostatni miała z nią kontakt w sierpniu 2010 roku. Potem kobieta zniknęła bez śladu. Przez wiele lat jej bliscy próbowali ustalić, co się z nią stało, Natomiast prywatne dochodzenie było bezskutecznie. Co szokujące, zaginięcie nie zostało formalnie zgłoszone do brytyjskiej policji ani innych służb. Tak było aż do maja 2025 roku. Ten fakt wzbudza niepokój i rodzi wiele pytań. W maju wreszcie trafiło do systemu jako oficjalne zawiadomienie.

Zaginięcie czy morderstwo? Policja nie ma wątpliwości

Po 15 latach od zniknięcia kobiety, Derbyshire Police rozpoczęła intensywne śledztwo. Choć ciało Izabeli nigdy nie zostało odnalezione, śledczy są przekonani, że doszło do morderstwa. Dlaczego? To pozostaje tajemnicą. Natomiast dowody są silne. Dlatego na ich podstawie wszczęto postępowanie karne i dokonano pierwszych zatrzymań.

Trzy osoby aresztowane – śledztwo trwa

W związku ze sprawą aresztowano trzy osoby: dwie kobiety w wieku 39 lat oraz mężczyznę w wieku 41 lat. Usłyszeli zarzuty morderstwa. Jednak po wpłaceniu kaucji zostali zwolnieni z aresztu. Policja przeszukuje nieruchomości na terenie Derby, w tym dom przy Princes Street w dzielnicy Normanton, gdzie Izabela miała przebywać.

Detektyw Kane Martin, prowadzący dochodzenie, podkreśla, że sprawa ma charakter „złożony i wielowątkowy”. Dlatego każdy, nawet pozornie błahy szczegół, może mieć ogromne znaczenie.

20 000 funtów nagrody za informację o zaginionej Polce – Crimestoppers apeluje o pomoc

Organizacja charytatywna Crimestoppers, która specjalizuje się w przyjmowaniu anonimowych zgłoszeń o przestępstwach, wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 000 funtów (ponad 100 000 zł) za informacje, które doprowadzą do skazania osoby lub osób odpowiedzialnych za śmierć Izabeli Zabłockiej.

Nagroda obowiązuje do 27 sierpnia 2025 roku. Informacje można przekazywać w pełni anonimowo, bez kontaktu z policją:

www.crimestoppers-uk.org

Telefon: 0800 555 111 (bezpłatny i anonimowy numer w Wielkiej Brytanii)

Lydia Patsalides z Crimestoppers powiedziała:

„Moje serce jest z rodziną Izabeli, która od 15 lat czeka na odpowiedzi. Zachęcam każdego, kto wie cokolwiek, by skontaktował się z nami. Twoja anonimowa informacja może doprowadzić do sprawiedliwości”.

Apel do społeczności polonijnej

Brytyjska policja oraz Crimestoppers apelują szczególnie do polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w regionie Derbyshire, by przełamali milczenie. Jeśli ktoś widział Izabelę po sierpniu 2010 roku, znał ją osobiście, pracował z nią lub wie coś o jej losie – niech się zgłosi.

Rodzina czeka na prawdę

Bliscy Izabeli Zabłockiej od 15 lat żyją w niepewności i bólu. Wierzą, że sprawiedliwość może wreszcie zwyciężyć, ale do tego potrzebna jest pomoc. Dlatego rodzina i organizacja wyznaczyła 20 000 funtów nagrody za informację o zaginionej Polce.

Z jednej strony zrozumienie dla tragedii jest duże. Z drugiej, wiele osób zadaje sobie pytanie – dlaczego rodzina zareagowała tak późno? Dlaczego czekali tyle lat? Co stało się z zaginioną Polką. Na te pytania odpowiedzi jednak obecnie nie ma…