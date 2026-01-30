6 firm, które planują masowe zwolnienia w UK. Znikną tysiące miejsc pracy!

Rok 2026 zapowiada się jako trudny okres dla brytyjskiego rynku pracy. Coraz więcej dużych, często globalnych firm zapowiada redukcję zatrudnienia. Część z nich firmy ogłaszają w skali światowej. Jednak masowe zwolnienia realnie dotkną także pracowników w Wielkiej Brytanii. 6 firm, które planują masowe zwolnienia w UK już ogłosiło skalę i grupę pracowników dotkniętych zmianami.

Zwolnienia obejmują zarówno handel detaliczny, logistykę i e-commerce, jak i technologie, media, ubezpieczenia oraz przemysł motoryzacyjny.

Eksperci zwracają uwagę, że nie są to pojedyncze decyzje, lecz element szerszego trendu. Firmy tną koszty po okresie pandemicznego nadzatrudnienia. Automatyzują procesy i zmieniają modele biznesowe. Czasami zwolnienia są efektem błędów czy efektem globalnych trendów w gospodarce.

- Advertisement -

6 firm, które planują masowe zwolnienia w UK – kto już ogłosił redukcję etatów?

6 firm, których decyzje będą miały największy wpływ na brytyjski rynek pracy w 2026 roku. Planowane zwolnienia oznaczają, że znikną tysiące miejsc pracy w całym kraju. Czy to normalny proces? A może redukcja etatów oznacza poważny kryzys na rynku pracy w UK?

1. Amazon – globalne zwolnienia, które odczują także pracownicy w UK

Amazon zapowiedział kolejną falę redukcji – około 16 tys. miejsc pracy na świecie, po wcześniejszych 14 tys. zwolnień w 2025 roku. Choć większość cięć dotyczy Stanów Zjednoczonych, firma potwierdziła, że część stanowisk zostanie zlikwidowana również w Wielkiej Brytanii.

Zwolnienia obejmą głównie role biurowe i specjalistyczne, m.in. w działach AWS, Prime Video, HR oraz w strukturach korporacyjnych. Amazon tłumaczy decyzję potrzebą uproszczenia organizacji, ograniczenia kosztów i silniejszego postawienia na automatyzację oraz sztuczną inteligencję.

Dla rynku pracy w UK oznacza to większą konkurencję o stanowiska technologiczne i menedżerskie, szczególnie w Londynie i innych centrach IT.

2. Tesco – setki etatów mniej w sklepach

Tesco, największy detalista spożywczy w Wielkiej Brytanii, planuje likwidację około 380 etatów w sklepach na terenie całego kraju. Zwolnienia są związane z reorganizacją modelu działania piekarni oraz zmianami w procesach zatowarowania.

Firma podkreśla, że jednocześnie dysponuje około 1 500 wolnymi wakatami i deklaruje chęć przenoszenia części pracowników na inne stanowiska. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany najmocniej uderzą w pracowników sklepów, magazynów i obsługi operacyjnej.

To kolejny sygnał, że handel detaliczny w UK coraz mocniej odchodzi od tradycyjnych modeli pracy na rzecz automatyzacji i optymalizacji kosztów.

3. UPS – cięcia w logistyce i zagrożenie dla kierowców oraz magazynów

UPS zapowiedział redukcję około 30 tys. miejsc pracy globalnie w 2026 roku oraz zamknięcie części obiektów operacyjnych. Choć firma nie podała szczegółowych danych dla Wielkiej Brytanii, skala działalności UPS w Europie sprawia, że wpływ na brytyjskie centra logistyczne jest bardzo prawdopodobny.

Zwolnienia wynikają z automatyzacji sortowni, konsolidacji operacji oraz ograniczania mniej rentownych tras i usług. W praktyce zagrożone są miejsca pracy kierowców, logistyków, pracowników magazynowych i obsługi operacyjnej.

Dla sektora logistycznego w UK to wyraźny sygnał, że tradycyjne role fizyczne będą coraz trudniejsze do utrzymania bez dodatkowych kwalifikacji.

4. Sky Group – restrukturyzacja mediów i technologii

Sky ogłosił redukcję około 600 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, głównie w działach technologicznych. Zwolnienia są elementem transformacji firmy w kierunku usług streamingowych i cyfrowych oraz odchodzenia od tradycyjnych rozwiązań telewizyjnych.

Zmiany najmocniej dotkną inżynierów, specjalistów IT i zespoły obsługujące starsze systemy techniczne. Proces restrukturyzacji rozpoczął się wcześniej, jednak jego pełne skutki będą widoczne także w 2026 roku.

To przykład szerszego trendu w mediach – spadku zapotrzebowania na kompetencje związane z infrastrukturą tradycyjną i wzrostu znaczenia kompetencji cyfrowych.

5. Allianz UK – zwolnienia w ubezpieczeniach i finansach

Allianz planuje redukcję około 650 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, obejmującą ubezpieczenia osobowe, komercyjne oraz funkcje centralne. Część zwolnień realizowana jest do końca 2025 roku, jednak ich skutki będą odczuwalne także w 2026 roku.

Firma wskazuje na rosnące koszty działalności, presję regulacyjną oraz potrzebę automatyzacji procesów. Zwolnienia obejmą m.in. pracowników obsługi klienta, specjalistów ds. polis i analityków.

To kolejny dowód na to, że sektor finansowo-ubezpieczeniowy w UK również nie jest odporny na masowe redukcje zatrudnienia.

6. Jaguar Land Rover – mniej menedżerów w przemyśle motoryzacyjnym

Jaguar Land Rover uruchomił program dobrowolnych odejść, w ramach którego zlikwidowanych może zostać do 500 stanowisk menedżerskich w Wielkiej Brytanii. Odpowiada to około 1,5% brytyjskiej siły roboczej firmy.

Redukcje są elementem presji kosztowej oraz dostosowań do transformacji w kierunku elektromobilności. Najmocniej dotkną kadry menedżerskiej i specjalistycznej, a nie bezpośrednio pracowników produkcyjnych.

6 firm, które planują masowe zwolnienia w UK. Co oznaczają redukcje etatów dla rynku pracy?

Zwolnienia dotkną m.in. kierowców, logistyków, pracowników sklepów, inżynierów, specjalistów IT oraz menedżerów średniego szczebla. Coraz częściej redukcjom towarzyszy jednoczesne tworzenie nowych wakatów. Jednak o zupełnie innym profilu kompetencji.

Eksperci podkreślają, że nie jest to jeszcze klasyczny kryzys rynku pracy. Natomiast obecnie trwa głęboka zmiana strukturalna.

Praca znika tam, gdzie można ją zautomatyzować. Dlatego równocześnie rośnie zapotrzebowanie na kompetencje technologiczne, analityczne i cyfrowe.

Dla wielu pracowników 2026 rok może jednak oznaczać trudniejszy rynek, większą konkurencję o stabilne etaty i rosnącą presję na przekwalifikowanie się.