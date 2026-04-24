AI rządzi rekrutacją w UK. Kandydaci czują się odrzucani przez roboty

Rozmowa kwalifikacyjna jest momentem dla intuicyjnej oceny kandydata. Dziś ten pierwszy etap selekcji – a nierzadko także kolejne – odbywa się bez udziału człowieka. Zamiast rekrutera pojawia się algorytm analizujący odpowiedzi, ton głosu czy strukturę wypowiedzi.

Według CV-Library aż 83 proc. menedżerów ds. rekrutacji deklaruje wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas zatrudniania, a 28 proc. wskazuje, że AI pomaga im radzić sobie z dużą liczbą aplikacji. Zmiana wynika z postępu oraz presji rynku, a rekrutacja przypomina filtrowanie informacji umożliwiające przetwarzanie ogromnych wolumenów zgłoszeń.

Lawina aplikacji i odpowiedź pracodawców

Dynamika rynku pracy bardzo się zmieniła. Liczba aplikacji na jedno ogłoszenie wzrosła z 13 do 49 zgłoszeń w krótkim okresie do listopada 2024 roku. Jednocześnie liczba wakatów na 100 stanowisk spadła z 4,1 w maju 2022 roku do 2,2 w lutym 2025.

Właśnie dlatego firmy częściej powierzają sztucznej inteligencji selekcję CV, analizę kompetencji, umawianie rozmów czy nawet ich przeprowadzanie. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez bota wyszła poza science fiction. Spirala się nakręca po stronie pracodawców i pracowników. Kandydaci również korzystają z AI. Tyle że do tworzenia dokumentów aplikacyjnych; zgłoszeń jest więcej i trudniej je ocenić pod względem jakości.

To, czy dostaniesz się do pracy, zależy od bota

Rosnąca rola AI nie pozostaje bez wpływu na postrzeganie rekrutacji przez kandydatów. Aż 40 proc. osób poszukujących pracy rozważało lub zdecydowało się porzucić aplikację ze względu na obecność w niej sztucznej inteligencji. Ponad połowa (53 proc.) kandydatów uważa, że ich aplikacja została odrzucona bez udziału człowieka. Natomiast 63 proc. ocenia rekrutację prowadzoną przez AI jako mniej uczciwą.

Doświadczenie rozmowy z algorytmem bywa dla wielu osób trudne. Przez brak informacji zwrotnej, brak reakcji emocjonalnej i niemożność odczytania sygnałów drugiej strony proces wydaje się chłodny i bezosobowy. Kandydaci często czują się „przesiewani" przez system nieuwzględniający kontekstu ani wysiłku.

Chociaż pracodawcy dostrzegają ograniczenia botów – 72 proc. rekruterów uważa, że AI ma trudności z oceną dopasowania osoby do firmy, a 55 proc. wskazuje na problemy z analizą kompetencji miękkich – i tak chętnie ich używają. Mimo że 35 proc. firm obawia się utraty najlepszych kandydatów przez bezkrytyczne poleganie na algorytmach.

Jak dostosować się do rekrutacji opartej na AI?

Rekrutacje wspierane przez sztuczną inteligencję (systemy ATS – Applicant Tracking System) działają przede wszystkim na podstawie danych, a nie „wrażeń” – jak robi to człowiek. Kandydatura jest oceniana według zgodności informacji z wymaganiami stanowiska oraz spójności i czytelności dokumentów. AI nie interpretuje intencji, lecz analizuje konkretne słowa, daty, umiejętności itp.

Najczęstszą przyczyną odrzucenia CV są błędy formalne, np. brak daty zatrudnienia, brak ciągłości w historii pracy albo sprzeczne informacje o doświadczeniu. Problematyczny jest przede wszystkim brak dopasowania kandydata do wymagań na stanowisku: jeśli w ogłoszeniu pojawiają się konkretne kompetencje (np. obsługa komputera bądź znajomość języka angielskiego), a nie ma ich w CV, AI automatycznie obniży naszą ocenę.

CV oparte na ogólnikach („odpowiedzialny”, „komunikatywny”, „pracowity”) bez konkretnych przykładów osiągnięć jest dla algorytmu mało wartościowe, ponieważ nie pozwala na dopasowanie do profilu stanowiska. Do tego dochodzą nieczytelny format pliku, brak słów kluczowych czy źle zbudowana struktura dokumentu. Systemy ATS wychwytują bardzo szybko i odrzucają wniosek.