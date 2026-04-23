Kolejne sklepy Aldi w Londynie. Powstanie ok. 200 nowych miejsc pracy

W 2026 roku Aldi konsekwentnie przyspiesza rozwój swojej sieci w Wielkiej Brytanii. Szczególną uwagę w tej układance zajmuje Londyn, gdzie wciąż znajdują się obszary pozbawione łatwego dostępu do względnie taniej oferty spożywczej.

Ekspansja w Londynie wpisuje się w znacznie szerszy plan inwestycyjny. W skali Wielkiej Brytanii Aldi realizuje program rozwoju obejmujący dziesiątki nowych lokalizacji, przez co chce zwiększyć dostępność do swoich sklepów w regionach dotąd niedostatecznie obsługiwanych przez segment dyskontowy.

Sześć nowych sklepów Aldi w Londynie

Sieć potwierdziła uruchomienie w Londynie sześciu nowych sklepów do końca 2026 roku, zarazem wskazując ich lokalizacje. Nowy sklep Aldi powstanie w:

- Advertisement -

Twickenham Road, w Hanworth, Hounslow,

Orpington West, Bromley,

Marble Arch,

Hoxton, Hackney,

Willesden High Road, Brent,

Stepney Green, Tower Hamlets.

Inwestycja w londyńskie sklepy opiewa na około 40 milionów funtów i ma charakter celowany. Firma wybiera dzielnice, w których mieszkańcy nie mają obecnie swobodnego dostępu do dyskontów.

40 nowych sklepów w całej Wielkiej Brytanii

Równolegle do działań w stolicy Aldi realizuje ogólnokrajową strategię rozwoju. W 2026 roku planowane jest otwarcie 40 nowych sklepów Aldi na terenie Wielkiej Brytanii. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 370 milionów funtów i, co istotne, stanowi ona część szerszego, dwuletniego programu rozwojowego, o łącznej wartości 1,6 miliarda funtów. Ponadto należy podkreślić, że przedsięwzięcie to wpisuje się w długofalową strategię ekspansji.

Długofalowy cel zakłada bowiem osiągnięcie poziomu 1500 placówek w całym kraju. Szczególny nacisk kładziony jest na regiony dotychczas pozostające poza zasięgiem Aldi. Inicjatywa ma nie tylko zwiększyć dostępność sklepów, ale również wzmocnić pozycję marki na rynku.

W rezultacie z jednej strony mamy do czynienia z intensywnym rozwojem sieci, z drugiej zaś z konsekwentnym rozszerzaniem obecności w nowych lokalizacjach. Zdaniem Aldi w dłuższej perspektywie przełoży się to na większą konkurencyjność firmy.

1700 nowych miejsc pracy

W skali kraju powstanie około 1700 nowych miejsc pracy, z czego duża część przypadnie na stanowiska, od obsługi klienta po funkcje kierownicze. Same londyńskie inwestycje mają wygenerować około 200 etatów. Poza tym Aldi rozwija programy stażowe, oferując w ich ramach około 500 miejsc dla osób rozpoczynających karierę lub zmieniających branżę.

Tłem dla tej ekspansji jest sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych. Rosnące koszty życia powodują wzrost znaczenia segmentu dyskontowego, który oferuje konkurencyjne ceny i uproszczony model sprzedaży. Aldi wyraźnie wskazuje, że jego działania są odpowiedzią na presję budżetową odczuwaną przez mieszkańców.