Dzięki programowi Fuel Finder kierowcy mogą znaleźć stacje benzynowe, na których zatankują tańsze paliwo
Dzięki programowi Fuel Finder kierowcy mogą znaleźć stacje benzynowe, na których zatankują tańsze paliwo / fot. Shutterstock
Kierowcy mogą już wybrać, gdzie zatankują paliwo najtaniej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W tym tygodniu rząd uruchomił program Fuel Finder. Nakłada on na stacje benzynowe obowiązek raportowania cen. Natomiast kierowcy korzystając z aplikacji i stron internetowych mogą wyszukać stacje, na których zatankują tańsze paliwo.

Z analizy RAC wynika, że w ciągu miesiąca od początku amerykańskiego i izraelskiego ataku na Iran średni koszt benzyny w Wielkiej Brytanii wzrósł o 20 pensów. Ze 132,83 pensa za litr do 152,83 pensa. W tym samym okresie ceny oleju napędowego wzrosły o 40 pensów do 182,77 pensa. W ten sposób marcowe podwyżki paliw były najwyższymi w historii. Dodały 11 funtów do kosztu tankowania przeciętnego pojazdu.

Mając na względzie fakt, że mieszkańcy Wysp od dłuższego już czasu zmagają się z kryzysem kosztów utrzymania i to, że niektóre stacje benzynowe zawyżają ceny, rząd uruchomił program Fuel Finder.

Coraz więcej aplikacji i stron internetowych udostępnia kierowcom w całym kraju ceny paliwa
Coraz więcej aplikacji i stron internetowych udostępnia kierowcom w całym kraju ceny paliwa / fot. Shutterstock

Kierowcy wybierają, gdzie zatankują tańsze paliwo

Dzięki programowi Fuel Finder kierowcy mogą znaleźć stacje benzynowe, na których zatankują tańsze paliwo. Jak już wspomnieliśmy – wszystkie stacje benzynowe w kraju muszą teraz raportować ceny paliw. A te informacje z kolei w formie porównywarki bez problemu mogą znaleźć kierowcy w aplikacjach i na stronach internetowych.

Na stronie gov.uk podano, że takie aplikacje i strony, jak Confused.com, DriveScore, Fuel Finder UK, Fuel Spy, MotorMouth, PetrolPrices.com i RAC Fuel Watch, wyświetlają teraz ceny paliw w czasie rzeczywistym.

Ponadto coraz więcej aplikacji i stron internetowych udostępnia kierowcom realne ceny paliwa. Inne duże platformy pracują nad jak najszybszym wprowadzeniem tej samej funkcji do swoich usług.

Bezprecedensowy marzec

Szef działu polityki RAC, Simon Williams, powiedział:

Marzec był naprawdę bezprecedensowy – ceny paliw nigdy nie wzrosły tak szybko w ciągu jednego miesiąca. Chociaż jest to największy wzrost w ujęciu pensów za litr w historii, w ujęciu realnym nie jest on tak duży, jak te obserwowane podczas kryzysu naftowego w 1973 roku. Wtedy cena baryłki wzrosła czterokrotnie. Podwyżki, z którymi kierowcy musieli się zmierzyć w marcu 2026 roku, znacznie przewyższają te obserwowane na początku wojny na Ukrainie. Chociaż miesięczny wzrost ceny litra benzyny jest wystarczająco dotkliwy, wzrost ceny oleju napędowego jest jeszcze trudniejszy do zaakceptowania.

