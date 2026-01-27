Albo pójdziesz do pracy np. w KFC lub Tesco, albo stracisz zasiłek

Epoka biernego wsparcia finansowego dobiega końca. Na pierwszy plan wysuwa się aktywizacja, odpowiedzialność i szybkie wejście na rynek pracy – szczególnie wśród najmłodszych dorosłych. Nowe podejście państwa do Universal Credit nie jest już wyłącznie kwestią ekonomii, ale elementem stylu życia, w którym samodzielność zawodowa ma stać się normą, a nie opcją.

To zjawisko redefiniuje relację młodego pokolenia z systemem socjalnym i zmienia sposób myślenia o starcie w dorosłość.

Praca zamiast zasiłku jako nowa filozofia państwa

Brytyjski rząd konsekwentnie przesuwa akcent z długoterminowego wsparcia finansowego na obowiązek aktywności zawodowej. W tym duchu powstał mechanizm znany jako Jobs Guarantee, który zakłada, że młodzi beneficjenci nie pozostaną bierni.

Państwo nie tylko oczekuje gotowości do zatrudnienia, ale też aktywnie wskazuje konkretne możliwości. Odmowa skorzystania z takiej szansy przestaje być neutralną decyzją, ponieważ może wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Aktywizacja młodych dorosłych pod presją systemu

Szczególna uwaga została skierowana na osoby w wieku 18–21 lat, czyli grupę, która często balansuje między edukacją, pierwszą pracą a zależnością od świadczeń. Z perspektywy państwa to moment krytyczny – brak doświadczenia zawodowego na tym etapie może skutkować trwałym wypadnięciem z rynku pracy. Dlatego nacisk na szybkie podjęcie zatrudnienia jest tak silny. Oferty mają dotyczyć stanowisk dostępnych lokalnie i dostosowanych do regionalnych potrzeb, aby praca była łatwo osiągalna logistycznie.

Za zmianami systemowymi idą duże pieniądze i szerokie zaangażowanie sektora prywatnego. Współpraca państwa z dużymi pracodawcami pokazuje, że aktywizacja zawodowa młodych nie jest wyłącznie zadaniem urzędów, ale elementem większej układanki gospodarczej. Równolegle prowadzone są analizy barier utrudniających młodym start zawodowy.

Udział w programie zadeklarowało na ten moment ponad 60 firm działających w Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników znalazły się zarówno sieci handlowe, jak i przedsiębiorstwa z sektora turystyki, hotelarstwa czy fitnessu. Wśród wymienianych pracodawców znajdują się m.in. TUI, B&M, KFC, JD Sports, The Gym Group, Home Bargains, EON, Tesco oraz Leonardo Hotels.

Ponad 4 mln osób pobiera Universal Credit bez obowiązku szukania pracy

Universal Credit to system zasiłków wprowadzony w Wielkiej Brytanii w celu uproszczenia aparatu wsparcia finansowego, pomocy osobom z niskimi dochodami oraz ludziom mającym trudności z pokryciem kosztów utrzymania.

W 2025 roku liczba osób pobierających Universal Credit wzrosła o ponad milion, osiągając łącznie przeszło 8 mln świadczeniobiorców. Z tej grupy aż połowa nie musi poszukiwać pracy. Liczba świadczeniobiorców, którzy nie są zobowiązani do pracy, wzrosła z 3,06 mln w grudniu 2024 roku do 4,2 mln w grudniu 2025.