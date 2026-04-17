Samolot z Londynu nie odleciał przez „nadwagę”

Samolot z Londynu nie mógł odlecieć, choć wszystko wskazywało na to, że będzie to zwykły, spokojny poranny rejs do Hiszpanii. Pasażerowie zajęli miejsca. Załoga była gotowa do startu. A mimo to maszyna pozostała na płycie lotniska. Powód okazał się zaskakujący – przekroczona dopuszczalna masa startowa.

Do zdarzenia doszło 11 kwietnia 2026 roku na lotnisku London Southend. Rejs linii easyJet do Malagi miał wystartować około godziny 8:40 rano. W ostatniej chwili piloci przerwali jednak procedurę startową. Poinformowali, że samolot z Londynu nie odleci w obecnych warunkach.

Decyzja kapitana: ktoś musi wysiąść

Komunikat przekazany pasażerom był jednoznaczny i dla wielu szokujący. Samolot z Londynu nie mógł odlecieć, ponieważ był zbyt ciężki, by bezpiecznie wzbić się w powietrze. Kapitan przedstawił trzy możliwe scenariusze: kilku pasażerów dobrowolnie opuści pokład, wszystkie bagaże zostaną na lotnisku albo lot zostanie całkowicie odwołany.

Sytuacja wymagała szybkiej decyzji. Ostatecznie pięć osób zgodziło się zrezygnować z podróży. To wystarczyło, by zmniejszyć masę maszyny do poziomu umożliwiającego start. Samolot z Londynu nie mógł odlecieć o czasie, ale po tej decyzji wszystko wróciło do normy.

Dlaczego samolot z Londynu nie mógł odlecieć?

Choć może się wydawać, że chodziło wyłącznie o liczbę pasażerów, rzeczywistość jest bardziej złożona. W lotnictwie znaczenie ma tzw. dopuszczalna masa startowa, która nie jest wartością stałą. Zależy ona od wielu czynników, a w tym przypadku nałożyło się ich kilka.

Przede wszystkim znaczenie miała długość pasa startowego na lotnisku London Southend. Jest on znacznie krótszy niż na dużych międzynarodowych lotniskach. To ogranicza możliwości rozpędzenia się samolotu. W takich warunkach nawet niewielkie przekroczenie masy może sprawić, że start będzie niebezpieczny.

Drugim istotnym czynnikiem były warunki atmosferyczne. Temperatura i gęstość powietrza wpływają na osiągi samolotu. Im cieplejsze i rzadsze powietrze, tym trudniej o uzyskanie odpowiedniej siły nośnej. To oznacza, że maszyna potrzebuje większej prędkości i dłuższego pasa, aby wystartować. W tej sytuacji parametry były na tyle niekorzystne, że samolot z Londynu nie mógł odlecieć bez redukcji masy.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Decyzja pilota nie była przypadkowa ani przesadzona. W lotnictwie obowiązują bardzo ścisłe normy bezpieczeństwa. Natomiast ich przekroczenie – nawet minimalne – uniemożliwia start. Załoga miała ograniczone możliwości działania. Usunięcie bagażu oznaczałoby logistyczny chaos i opóźnienia na lotnisku docelowym. Odwołanie lotu wiązałoby się z jeszcze większymi konsekwencjami dla wszystkich pasażerów. Dlatego wybrano rozwiązanie pośrednie – znalezienie ochotników gotowych zrezygnować z podróży.

Finał zdarzenia: opóźnienie i oklaski

Po opuszczeniu pokładu przez pięciu pasażerów sytuacja wróciła do normy. Po zmniejszeniu masy uzyskał zgodę na start i wyruszył do Malagi z niewielkim opóźnieniem.

Osoby, które zdecydowały się zostać na lotnisku, poleciały innym połączeniem jeszcze tego samego dnia. Według relacji świadków, ich decyzja spotkała się z uznaniem współpasażerów. Na pokładzie pojawiły się nawet brawa.

Realia latania i profesjonalizm pilota

Choć sytuacja wydaje się nietypowa, w rzeczywistości jest dowodem na to, jak rygorystycznie przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Samolot z Londynu nie mógł odlecieć nie dlatego, że doszło do błędu, ale dlatego, że system zadziałał dokładnie tak, jak powinien.

To przypomnienie, że w lotnictwie nie ma miejsca na kompromisy. Nawet jeśli oznacza to trudne decyzje tuż przed startem.