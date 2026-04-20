Jak zakisić ogórki w Wielkiej Brytanii?

Wielu Polakom na Wyspach najbardziej brakuje polskich domowych kiszonych ogórków. Sklepowe zwykle smakują inaczej niż te, które robiły nasze babcie i mamy. Jednak kiszenie ogórków w UK to wyzwanie bardziej logistyczne, niż kulinarne. Największym problemem jest brak odpowiednich składników. Brytyjskie supermarkety oferują głównie ogórki sałatkowe lub szklarniowe. Te rodzaje do kiszenia zupełnie się nie nadają (mają za dużo wody i miękną).

Jak skutecznie zakisić ogórki na Wyspach?

Przede wszystkim trzeba zakupić dobre ogórki. Zapomnij o Tesco czy Sainsbury’s, chyba że uda się trafić na sezonowe małe ogórki. Ogórki sprzedawane w brytyjskich supermarketach, nawet jeśli nadały by się pod względem wielkości, nie ukiszą się. Zawierają zbyt dużo wody i zamiast się zakisić zmiękną i zrobi się z nich ciapa.

Gdzie kupić ogórki do kiszenia w Wielkiej Brytanii?

Do polskich ogórków najbardziej zbliżone są ogórki typu Kirby, które można dostać w tureckich albo libańskich sklepach. Czasem są dostępne w marketach w sekcji z zagraniczną żywnością. Polskie sklepy mogą także sprzedawać małe ogórki do kiszenia w sezonie. Także na ryneczkach tzw. farmers markets. W ostateczności można próbować baby cucumbers.

Składniki do kiszenia i brytyjskie zamienniki

Zestaw do kiszenia w UK bywa „wybrakowany”, ale można go łatwo skompletować. Poza szukaniem świeżych składników, możemy kupić gotową suszoną mieszankę do kiszenia ogórków w polskich sklepach.

Chrzan (Horseradish) w UK występuje praktycznie tylko starty w słoikach. W marketach praktycznie nigdy nie pojawia się jako korzeń (należy szukać w sekcji warzyw egzotycznych). Korzeń chrzanu można dostać w polskim sklepie i czasem na farmers market. W wielu miejcsach poza miastami chrzan rośnie na polach. Jeśli nie ma świeżego chrzanu, można użyć liście dębu, korzeń imbiru, ziarna gorczycy białej, lub liście wiśni, czarnej porzeczki czy winogrona. Składniki te też zadziałają utwardzająco.

Koper (Dill) w UK jest pod postacią drobnych, świeżych, gałązek. Do kiszenia potrzebujemy dużego, wyrośniętego kopru z baldachami i łodygami. Czasami jest dostępny w sklpeach tureckich, polskich, na farmers market. W razie braku można użyć zielony drobny koperek.

Czosnek na szczęście dostaniemy wszędzie. Warto jednak wybrać czosnek wyglądający jak najbardziej naturalnie i nie cały biały.

Sól. Jeśli chodzi o sól do kiszenia, należy użyć zwykłej soli kamiennej (Sea Salt lub Rock Salt). Brytyjska „Table Salt” się nie nada. Bowiem często ma antyzbrylacze i jod, które psują smak kiszonek.

W jakiej wodzie kisić ogórki?

Brytyjska woda z kranu (szczególnie w Londynie i na południu) jest bardzo twarda i mocno chlorowana. Wiele niepowodzeń w kiszeniu ogórków jest spowodowanych właśnie tym, że woda z kranu w UK nie nadaje się do tego celu. Wodę należy przefiltrować jeśli jest taka możliwość, albo przegotować. Można użyć wody z butelki, bo chlor może zatrzymać proces fermentacji.

Przepis na kiszenie ogórków w UK krok po kroku

Kupione ogórki należy namoczyć w bardzo zimnej wodzie przez 2-3 godziny. To sprawi, że będą chrupiące (brytyjskie warzywa często podróżują długo i tracą jędrność).

Solanka: Standardowa proporcja to 1 pełna łyżka soli na 1 litr wody. Rozpuść sól w gorącej wodzie i poczekaj, aż będzie letnia lub zimna.

Do wyparzonych słoików wrzuć:

3-4 ząbki czosnku,

kawałek korzenia chrzanu,

baldach kopru,

dodatkowo można kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego.

Ułóż ogórki ciasno pionowo, zalej solanką tak, by nic nie wystawało nad taflę wody.

Inną metodą jest ułożenie najpierw ogórków w słoiku a następnie upychanie pomiędzy nimi reszty składników.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Brytyjskie domy bywają chłodne i wilgotne. Postaw słoiki w najcieplejszym miejscu (np. w kuchni blisko kuchenki), aby fermentacja ruszyła. Możesz je nawet postawić na nasłonecznionym parapecie. Po 3-4 dniach możesz je przenieść w chłodniejsze miejsce.

Pokrywki słoików muszą być czyste, nieuszkodzone i dokładnie się zamykać.