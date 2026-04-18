Niektórym rodzicom grozi zwrot zasiłku na dziecko
Niektórym rodzicom grozi zwrot zasiłku na dziecko / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

HMRC ostrzega rodziców. Mogą być zmuszeni do zwrotu zasiłku na dziecko

Paulina Markowska
Paulina Markowska

HMRC wydało ostrzeżenie dla rodziców, których zarobki przekraczają określoną kwotę. Okazało się, że mogą być zmuszeni do zwrotu zasiłku na dziecko.

Rodzice zarabiający ponad 60 000 funtów rocznie muszą sprawdzić, czy są winni pieniądze brytyjskiemu Urzędowi Skarbowemu (HMRC) z tytułu High Income Child Benefit Charge.

Rodzicom grozi zwrot zasiłku na dziecko, jeśli mają za wysokie dochody

Niedawno HMRC wydało ostrzeżenie w serwisie X zwracając się do rodziców pobierających zasiłek na dziecko. Urząd napisał: „Zarabiasz ponad 60 000 funtów? Sprawdź, czy musisz płacić High Income Child Benefit Charge”.

Okazuje się, że gospodarstwa domowe, w których co najmniej jeden z partnerów zarabia powyżej 60 000 funtów i pobiera Child Benefit, będzie musiało zwrócić część lub cały zasiłek na dziecko. Wszystko zależy od wysokości dochodów.

System działa w oparciu o skalę ruchomą między 60 000 a 80 000 funtów. Za każde 200 funtów zarobionych powyżej 60 000 funtów należy zwrócić jeden procent zasiłku na dziecko.

Na przykład osoba zarabiająca 67 600 funtów będzie musiała zwrócić 38 proc. swojego zasiłku. Z kolei po osiągnięciu dochodu 80 000 funtów należy zwrócić pełną kwotę świadczenia.

Obliczenia oparte są na skorygowanym dochodzie netto, który obejmuje wynagrodzenie, odsetki od oszczędności i dywidendy. Kwota ta jest obliczana przed potrąceniami osobistymi, ale po odliczeniach takich jak składki emerytalne i Gift Aid.

Jeśli partnerzy (oboje) przekroczą próg, obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa na osobie zarabiającej więcej.

Zasiłek na dziecko wynosi obecnie 27,05 funta tygodniowo na najstarsze lub jedyne dziecko. I 17,90 funta na każde kolejne dziecko. W przypadku rodziny z dwójką dzieci kwota ta wynosi 2377,40 funta rocznie. Zasiłek można pobierać do ukończenia przez dziecko 16. roku życia. Lub do ukończenia przez nie 20. roku życia, jeśli kontynuuje edukację.

Rodzina z dochodami powyżej 60 000 funtów rocznie jest zmuszona do zwrotu części lub całego zasiłku na dziecko
Rodzina z dochodami powyżej 60 000 funtów rocznie będzie musiała zwrócić część lub cały zasiłek na dziecko / fot. Shutterstock

Automatyczna opłata

HMRC przypomina rodzicom, że opłata w ramach High Income Child Benefit Charge może być pobierana automatycznie za pośrednictwem systemu PAYE. Urząd Skarbowy wprowadził cyfrową usługę, która upraszcza ten proces dla osób, które nie zarejestrowały się w systemie Self Assessment.

Sam proces ma być „szybki i łatwy dzięki aplikacji HMRC lub online”. System PAYE pozwala HMRC na zmianę kodu podatkowego i odliczenie należnej kwoty bezpośrednio od wynagrodzenia. Opcję PAYE należy jednak skonfigurować przed 31 stycznia następującego po danym roku podatkowym.

Nawet jeśli rodziny zdecydują się zakończyć otrzymywanie zasiłku na dziecko, aby uniknąć opłaty, zaleca się, aby pozostały zarejestrowane.

Dzięki temu będą nadal otrzymywać ulgi w ubezpieczeniu społecznym (National Insurance Credits), które wliczają się do ich emerytury państwowej. Rejestracja oznacza również, że dzieci automatycznie otrzymają numer ubezpieczenia społecznego (NIN) bez konieczności ubiegania się o niego w wieku 16 lat.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
