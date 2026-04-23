Granica anonimowości w internecie coraz mocniej się zaciera / fot. Shutterstock.com
Policja w UK namierza użytkowników „fire sticków”. Mogą sprawdzać twoje przelewy!

Miłosz Magrzyk
W Wielkiej Brytanii narasta problem masowego korzystania z nielegalnych usług streamingowych pozwalających omijać opłaty za telewizję i dostęp do transmisji sportowych. Skala zjawiska jest na tyle duża, że służby zdecydowały się zmienić strategię. Wejdą w obszar dotąd pozostający poza klasycznymi metodami ścigania. 

Głównym narzędziem ma być analiza przepływów finansowych, dzięki którym możliwe stanie się dotarcie nie tylko do dystrybutorów oraz użytkowników końcowych. W tle całej pojawia się szacunkowa liczba nawet kilku milionów gospodarstw domowych wykorzystujących usługi streamingowe nielegalnie.

Ludzie masowo nie płacą za płatne transmisje

Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi są zmodyfikowane przystawki do telewizorów, określane potocznie jako „fire sticki”. W wersji fabrycznej są legalne, ale po zainstalowaniu nieautoryzowanego oprogramowania umożliwiają dostęp do kanałów i transmisji sportowych bez subskrypcji. Da się wówczas oglądać m.in. spotkania Premier League czy premiery filmowe bez ponoszenia kosztów.

Mężczyźni zostali skazani na długoletnie kary pozbawienia wolności za piracki streaming meczów Premier League.

Szacunki wskazują, że w Wielkiej Brytanii z takich rozwiązań może korzystać nawet 4 mln gospodarstw domowych. Popularność tego typu usług wynika przede wszystkim z niskiego kosztu wejścia oraz łatwej dostępności sprzętu i oprogramowania. Często przy braku świadomości konsekwencji prawnych związanych z używaniem spiraconego fire sticka.

Ślad po przelewie doprowadzi do sprawcy

Usługi streamingowe powinny być legalne. Dlatego służby będą szerzej walczyć z piractwem poprzez wykrywanie śladów finansowych pozostawianych przez klientów oraz dystrybutorów. Transakcje bankowe staną się podstawowym źródłem informacji pozwalającym na identyfikację osób korzystających z nielegalnych usług. Następnie wiadomości o przelewach do operatorów pirackich serwisów zestawia się ze sobą w celu stworzenia mapy powiązań i ustalenia adresów odbiorców.

Nawet 4 mln gospodarstw domowych może korzystać z nielegalnego streamingu / fot. Shutterstock.com

Przykładem skuteczności tej metody jest decyzja sądu w Irlandii, który zobowiązał Revolut do udostępnienia danych ponad 300 osób podejrzanych o finansowanie bezprawnego streamingu. Takie incydenty pokazują, że granica anonimowości w internecie coraz bardziej się ogranicza, szczególnie w przypadku transakcji powiązanych z działalnością naruszającą prawa autorskie.

Trwa ogólnokrajowa obława na piratów – Operation Eider

Wielka Brytania prowadzi szeroko zakrojoną operację pod kryptonimem Operation Eider wymierzoną w piractwo medialne. Akcję koordynuje Federation Against Copyright Theft. FACT jest wiodącą w Wielkiej Brytanii organizacją branżową chroniącą własność intelektualną szczególnie w sektorach filmowym i telewizyjnym.

Stosuje się różne formy egzekwowania prawa – od formalnych wezwań do zaprzestania naruszeń, po wizyty funkcjonariuszy w miejscach zamieszkania podejrzanych. Ponadto strategia miesza prewencję z działaniami ostrzegawczymi. Sama operacja ma charakter ogólnokrajowy i jest stale rozszerzana.

Niestety dodatkowym zagrożeniem pozostaje podatny na ataki hakerów komponent cyfrowy. Zmodyfikowane oprogramowanie wielokrotnie zawiera złośliwe składniki mogące posłużyć do kradzieży danych osobowych.

Konto brytyjskie z uczciwym kursem

Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski lub innego kraju. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca otrzyma średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie bankowym.

