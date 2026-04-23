Ile trzeba czekać na zwrot podatku z HMRC i dlaczego czas oczekiwania bywa wydłużony?

Kwiecień to czas rozliczeń. Zdecydowana większość osób pracujących i rozliczających się w Wielkiej Brytanii złożyła już swoje deklaracje podatkowe. Teraz czas na zwrot podatku z HMRC. Są jednak sytuacje gdy procedury się wydłużają, a sytuacja jest skomplikowana.

Standardowy czas zwrotu podatku w HM Revenue and Customs wynosi zwykle od kilku dni do kilku tygodni po złożeniu deklaracji Self Assessment. W wielu przypadkach pieniądze trafiają na konto bardzo szybko. Nawet w ciągu około 5–10 dni roboczych. Jednak nie jest to reguła. Jeśli deklaracja wymaga dodatkowej analizy, czas oczekiwania może wydłużyć się do kilku tygodni. Natomiast w bardziej złożonych przypadkach nawet do około 12 tygodni lub dłużej.

Dlaczego czas oczekiwania na zwrot podatku z HMRC bywa różny?

Różnice w czasie oczekiwania wynikają głównie z automatycznych systemów kontrolnych HMRC. Algorytmy oceniają ryzyko błędów lub nieprawidłowości w deklaracjach. Jeśli wszystko się zgadza, zwrot jest realizowany szybko. Jeśli jednak system wykryje coś nietypowego, sprawa trafia do ręcznej weryfikacji, co automatycznie wydłuża proces. Znaczenie ma też moment roku – w okresach dużej liczby rozliczeń urząd pracuje wolniej. Co oczywiste, wówczas kolejki spraw rosną.

- Advertisement -

Kto czeka najdłużej na zwrot podatku i dlaczego?

Najdłużej czekają podatnicy, których deklaracje wymagają dodatkowych wyjaśnień. Dotyczy to szczególnie osób, u których pojawiają się duże lub niestandardowe zwroty, zmiany w źródłach dochodu albo rozbieżności między danymi z deklaracji a informacjami od pracodawców. Czasami czas wydłuża się, gdy w trakcie roku doszło do zmiany miejsca pracy. Podejrzenia wzbudzają również zbyt duży zwrot lub nagły wzrost lub spadek dochodu względem poprzednich lat.

Dłuższe oczekiwanie dotyczy także osób, które zmieniały formę zatrudnienia. Mają nietypowe odliczenia albo ich dane nie zgadzają się w systemie HMRC.

Jak HMRC informuje o problemach ze zwrotem podatku?

W praktyce HM Revenue and Customs często nie wysyła od razu szczegółowej informacji o problemie. Pierwszym sygnałem bywa zmiana statusu w systemie. Najlepszym przykładem jest oznaczenie „not yet used”. Oznacza ono, że zwrot został wstrzymany i wymaga dalszej analizy. W takich sytuacjach podatnik zwykle musi sam skontaktować się z urzędem, aby dowiedzieć się, co dokładnie blokuje wypłatę.

Jakie są najczęstsze powody opóźnienia zwrotu podatku?

Najczęściej HMRC wstrzymuje zwrot w przypadku kontroli bezpieczeństwa, które mają zapobiegać oszustwom podatkowym. Problem może też wynikać z błędnych danych bankowych, niezgodności w deklaracji, podwójnego wniosku o zwrot lub nietypowych ulg podatkowych. Zdarza się również, że system wykryje różnice między deklaracją a danymi od pracodawców. To automatycznie uruchamia dodatkową weryfikację.

Ile może trwać dodatkowa weryfikacja zwrotu podatku w HMRC?

Alarmy od algorytmu trafiają w ręce pracowników HMRC. Jeśli sprawa trafi do ręcznej kontroli, czas oczekiwania może wynosić od kilku tygodni do nawet 12 tygodni lub dłużej. W takich przypadkach HMRC nie zawsze podaje szczegółowe informacje o przyczynie opóźnienia. To wynika z procedur bezpieczeństwa i ochrony systemu podatkowego.

Co zrobić, gdy zwrot podatku się opóźnia?

Jeśli status zwrotu nie zmienia się przez dłuższy czas, warto sprawdzić go w aplikacji lub na stronie HMRC i porównać z przewidywanymi terminami. W przypadku niejasności konieczny może być kontakt telefoniczny z urzędem, ponieważ konsultant ma dostęp do szczegółów sprawy. Kluczowe jest też upewnienie się, że dane bankowe i deklaracja podatkowa zostały poprawnie złożone, ponieważ nawet drobny błąd może zatrzymać wypłatę.