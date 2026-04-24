Temperatury w weekend wzrosną powyżej średniej / fot. Shutterstock
W Wielkiej Brytanii będzie cieplej niż na Ibizie w ten weekend

Paulina Markowska

Temperatury w ten weekend w Wielkiej Brytanii mają wzrosnąć powyżej 20 stopni Celsjusza. Synoptycy podają, że w niektórych częściach kraju będzie cieplej niż na Ibizie, w Atenach czy na południu Francji.

Już we wtorek w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się sucha wiosenna pogoda. Jednak przez wiatry wschodnie w kraju utrzymały się niskie temperatury. W weekend jednak przestanie wiać i dzięki temu znacznie się ociepli.

Temperatury w weekend w UK wyższe niż na Ibizie

Dzięki utrzymującemu się wyżowi w Wielkiej Brytanii temperatury będą rosły, a weekend będzie wyjątkowo pogodny. Aiden McGivern z Met Office powiedział:

Wciąż mamy wyż, który zapewnia suchość i słoneczną pogodę w Wielkiej Brytanii. Jednak ze względu na wschodnią składową wiatru obserwujemy przesuwanie się niskich chmur w głąb lądu, które teraz przemieszczają się w kierunku wybrzeża. Zatem w głębi lądu, w większości rejonów kraju, niebo będzie pogodne.

Jeszcze w piątek na Wyspach będzie wiał silny wiatr, w szczególności na południu i południowym-zachodzie, dlatego odczuwalna temperatura będzie chłodniejsza. W pozostałych częściach kraju będzie się ocieplać, a w weekend temperatura może wynieść w niektórych rejonach około 23 stopni Celsjusza.

W ten sposób będzie cieplej niż na Ibizie, gdzie synoptycy przewidują 20 stopni Celsjusza, czy na południu Francji, gdzie ma być 18 stopni Celsjusza.

Mieszkańcy Wysp będą mogli cieszyć się piękną wiosną w ten weekend / fot. Shutterstock

Noce nadal chłodne

Mimo że w ciągu dnia słupki rtęci pokażą ponad 20 stopni Celsjusza, to w nocy mogą spaść nawet do zera. Zwłaszcza w północnej Anglii i w Szkocji. Zatem sobotni poranek może być chłodny, jednak w ciągu dnia zacznie się zdecydowanie ocieplać. Większość obszarów położonych dalej na południe odnotuje cieplejsze warunki.

McGivern ostrzegł także, że spodziewany jest wysoki poziom promieniowania UV.

Słońce jest silne, więc należy o tym pamiętać, jeśli spędza się dużo czasu na świeżym powietrzu – powiedział.

Ciepły przyszły tydzień

Synoptycy twierdzą, że temperatury będą rosły przez następne dni, ponieważ prądy strumieniowe w wysokich warstwach atmosfery zanikają za kołem podbiegunowym. W Wielkiej Brytanii ma być sucho i ciepło aż do maja.

Jedynie w nocy mogą wystąpić mgły i przymrozki, głównie na wschodzie. Temperatury utrzymają się powyżej średniej w wielu rejonach kraju.

