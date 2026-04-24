W Wielkiej Brytanii będzie cieplej niż na Ibizie w ten weekend

Temperatury w ten weekend w Wielkiej Brytanii mają wzrosnąć powyżej 20 stopni Celsjusza. Synoptycy podają, że w niektórych częściach kraju będzie cieplej niż na Ibizie, w Atenach czy na południu Francji.

Już we wtorek w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się sucha wiosenna pogoda. Jednak przez wiatry wschodnie w kraju utrzymały się niskie temperatury. W weekend jednak przestanie wiać i dzięki temu znacznie się ociepli.

Temperatury w weekend w UK wyższe niż na Ibizie

Dzięki utrzymującemu się wyżowi w Wielkiej Brytanii temperatury będą rosły, a weekend będzie wyjątkowo pogodny. Aiden McGivern z Met Office powiedział:

- Advertisement -

– Wciąż mamy wyż, który zapewnia suchość i słoneczną pogodę w Wielkiej Brytanii. Jednak ze względu na wschodnią składową wiatru obserwujemy przesuwanie się niskich chmur w głąb lądu, które teraz przemieszczają się w kierunku wybrzeża. Zatem w głębi lądu, w większości rejonów kraju, niebo będzie pogodne.

Jeszcze w piątek na Wyspach będzie wiał silny wiatr, w szczególności na południu i południowym-zachodzie, dlatego odczuwalna temperatura będzie chłodniejsza. W pozostałych częściach kraju będzie się ocieplać, a w weekend temperatura może wynieść w niektórych rejonach około 23 stopni Celsjusza.

W ten sposób będzie cieplej niż na Ibizie, gdzie synoptycy przewidują 20 stopni Celsjusza, czy na południu Francji, gdzie ma być 18 stopni Celsjusza.

Noce nadal chłodne

Mimo że w ciągu dnia słupki rtęci pokażą ponad 20 stopni Celsjusza, to w nocy mogą spaść nawet do zera. Zwłaszcza w północnej Anglii i w Szkocji. Zatem sobotni poranek może być chłodny, jednak w ciągu dnia zacznie się zdecydowanie ocieplać. Większość obszarów położonych dalej na południe odnotuje cieplejsze warunki.

McGivern ostrzegł także, że spodziewany jest wysoki poziom promieniowania UV.

– Słońce jest silne, więc należy o tym pamiętać, jeśli spędza się dużo czasu na świeżym powietrzu – powiedział.

Ciepły przyszły tydzień

Synoptycy twierdzą, że temperatury będą rosły przez następne dni, ponieważ prądy strumieniowe w wysokich warstwach atmosfery zanikają za kołem podbiegunowym. W Wielkiej Brytanii ma być sucho i ciepło aż do maja.

Jedynie w nocy mogą wystąpić mgły i przymrozki, głównie na wschodzie. Temperatury utrzymają się powyżej średniej w wielu rejonach kraju.