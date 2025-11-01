Tysiące osób popada w dług. Błędnie przyznane świadczenia i konieczność zwrotu rujnują ludziom życie!
Tysiące osób popada w dług. Błędnie przyznane świadczenia i konieczność zwrotu rujnują ludziom życie!, fot. shutterstock.com
HolandiaPraca i zarobki
2 min.czytania

Błędnie przyznane świadczenia i konieczność zwrotu rujnują ludziom życie!

Joanna Baran
Joanna Baran

Coraz więcej mieszkańców Holandii zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Powód paradoksalny – błędnie przyznane świadczenia. Chodzi o dodatki na mieszkanie, opiekę nad dziećmi czy ubezpieczenie zdrowotne, które po wypłacie często trzeba zwrócić – gdy okazuje się, że dochód wnioskodawcy był wyższy niż przewidywano. Ten mechanizm wpędza w problemy wiele rodzin. 

Jak działa system świadczeń? Świadczenia przyznawane są z góry na podstawie wcześniejszych dochodów rodziny. W teorii mechanizm jest prosty: jeśli zarobki mieszczą się w określonym limicie, państwo dopłaca do kosztów mieszkania, opieki nad dziećmi czy ubezpieczenia zdrowotnego.

Problem pojawia się, gdy w trakcie roku sytuacja finansowa rodziny się zmienia – np. pojawia się premia, nowa umowa o pracę lub dodatkowe źródło dochodu. Wtedy urząd może zażądać zwrotu nadpłaconych pieniędzy. Dla wielu osób oznacza to nagłe wezwania do spłaty kilku tysięcy euro.

- Advertisement -

Rosnące liczby i finansowe pułapki

Według danych krajowego urzędu statystycznego CBS w ubiegłym roku odnotowano 658 tys. przypadków zwrotu świadczeń. Liczba gospodarstw korzystających z dodatków długoterminowo niemal potroiła się od czasu pandemii koronawirusa.

Eksperci alarmują, że obecny system jest zbyt skomplikowany i nieprzejrzysty. Formularze i przepisy bywają trudne do zrozumienia. Dlatego wiele osób nie nadąża za zmianami swoich dochodów. W efekcie niewinne błędy prowadzą do poważnych problemów finansowych.

Politycy i eksperci wzywają do reformy

Siedem partii politycznych apeluje o uproszczenie zasad przyznawania świadczeń. Jednym z proponowanych rozwiązań jest połączenie różnych zasiłków w jeden, aby łatwiej było kontrolować wysokość przysługujących środków i uniknąć błędów.

Tysiące osób popada w dług. Błędnie przyznane świadczenia i konieczność zwrotu rujnują ludziom życie!
Tysiące osób popada w dług. Błędnie przyznane świadczenia i konieczność zwrotu sprawiają, że rodziny popadają w długi. fot. shutterstock.com

„Błędnie przyznane świadczenia nie tylko generują długi, ale destabilizują życie rodzin” – komentują eksperci. Dla wielu rodzin oznacza to trudności w opłaceniu rachunków, stres. Natomiast w skrajnych przypadkach – spiralę zadłużenia trwającą latami.

Błędnie przyznane świadczenia. Jak się chronić?

Urząd skarbowy apeluje, by osoby korzystające ze świadczeń regularnie monitorowały swoje dochody i zgłaszały zmiany. Świadome planowanie finansów i bieżące aktualizowanie danych w urzędzie może uchronić przed nagłymi wezwaniami do zwrotu pieniędzy.

 

Przeczytaj także

Wyniki wyborów w Holandii – co czeka kraj po wyborach?

Wyniki wyborów w Holandii potwierdzają jedno: kraj wchodzi w okres skomplikowanych negocjacji politycznych. Żadna z partii nie uzyskała większości (76 mandatów), co oznacza konieczność utworzenia szerokiej koalicji.

Imigracja gorącym tematem w Holandii w kontekście wyborów

W związku z wyborami imigracja w Holandii stała się gorącym tematem. Publikowanych jest jednak wiele nieprawdziwych danych w sieci na temat kosztów, jakie generują obcokrajowcy.

Milion więcej pracowników z zagranicy niż mówią oficjalne dane. Czy rząd panuje nad migracją?

Zamiast od 220 do 700 tysięcy pracowników migracyjnych, o których dotąd informowały źródła rządowe, rzeczywista liczba zagranicznych pracowników sięga aż 1,7 miliona. To oznacza milion więcej pracowników z zagranicy, niż wynika z oficjalnych statystyk. 

Tajemnicze zaginięcie i śmierć młodego Polaka. Rodzina szuka prawdy, policja milczy

Jakub B., 22-letni Polak z Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie), mieszkał i pracował w Holandii, w agencji pracy Goodmorning w Zwijndrecht. Ostatni raz był widziany 19 września 2025 roku. Policja znalazła ciało, nie znalazła przyczyny śmierci. Rodzina młodego mężczyzny apeluje o pomoc i szuka prawdy!

Czy po wyborach Polakom w Holandii będzie trudniej? Poglądy, sondaże i partie

Przodujące w sondażach PVV deklaruje zacieśnienie kontroli dla osób chcących pracować w Holandii, także tymczasowo. Zmiany mają objąć również osoby z UE, zatem w praktyce również Polaków. Partie proponują również zmiany w opiece zdrowotnej i świadczeniach. Co się zmieni po 29 października?

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet