Bon energetyczny. Czy pojawi się w budżecie 2027?

Bon energetyczny wraca do debaty. Social Democrats chcą 400 euro dla wybranych gospodarstw. Czy pojawi się nowe wsparcie? Kto mógłby dostać pieniądze?

Czy w budżecie Irlandii na 2027 rok ponownie pojawi się bon energetyczny? Tego na razie nie wiadomo. Natomiast propozycja wprowadzenia jednorazowej wypłaty w wysokości 400 euro coraz mocniej przebija się do debaty publicznej. Z pomysłem wystąpili Social Democrats, którzy chcą, aby państwo skierowało pomoc do gospodarstw domowych najbardziej odczuwających wysokie koszty energii.

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Propozycja zakłada, że bon energetyczny w wysokości 400 euro otrzymałoby każde gospodarstwo domowe, w którym roczne dochody osób pracujących nie przekraczają 70 tys. euro. Nie byłaby to więc powszechna dopłata dla wszystkich mieszkańców, lecz rozwiązanie skierowane do gospodarstw o niskich i średnich dochodach.

Skąd pomysł na bon energetyczny?

Powód jest prosty: rachunki za energię ponownie zaczynają mocno obciążać domowe budżety. Według najnowszych danych CSO hurtowe ceny energii elektrycznej w Irlandii były w lipcu 2026 roku aż o 56,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie rośnie liczba gospodarstw, które mają problemy z terminowym regulowaniem rachunków.

Social Democrats przekonują, że w tej sytuacji potrzebna jest szybka, ukierunkowana pomoc. Posłanka Jennifer Whitmore wskazuje, że skala problemu jest już bardzo duża, a według przywoływanych przez partię danych około 328 tys. odbiorców ma zaległości w opłatach za energię elektryczną.

To właśnie dlatego bon energetyczny ma być rozwiązaniem, które pozwoli części gospodarstw przetrwać okres wysokich rachunków bez konieczności wprowadzania kolejnego powszechnego świadczenia.

Dla kogo bon energetyczny 400 euro?

Według propozycji Social Democrats kryterium miałby stanowić dochód gospodarstwa. Bon energetyczny byłby przeznaczony dla gospodarstw, w których osoby pracujące zarabiają łącznie nie więcej niż 70 000 euro rocznie. Szczegóły, takie jak sposób liczenia dochodu, moment jego weryfikacji czy automatyczny charakter wypłaty, musiałyby jednak zostać określone przez rząd, gdyby propozycja trafiła do budżetu.

Nie jest to więc jeszcze istniejące świadczenie, o które można złożyć wniosek. Na obecnym etapie mamy do czynienia z postulatem politycznym dotyczącym budżetu na 2027 rok. Social Democrats chcą, aby bon energetyczny znalazł się w październikowym budżecie.

Czy bon energetyczny jest realny?

To najważniejsze pytanie. Sama sytuacja na rynku energii daje argumenty zwolennikom takiego rozwiązania. Natomiast jego wprowadzenie wymagałoby decyzji rządu i znalezienia pieniędzy w budżecie. Social Democrats szacują koszt programu na około 450 mln euro. Partia proponuje, aby sfinansować go między innymi poprzez dodatkowe obciążenie centrów danych oraz wyższą opłatę nakładaną na sektor bankowy.

Jednocześnie rząd stoi przed pytaniem, czy kolejna bezpośrednia dopłata rzeczywiście rozwiązuje problem. Bon energetyczny może szybko zmniejszyć obciążenie gospodarstw domowych, ale nie obniży samych cen energii. Jeśli hurtowe koszty pozostaną wysokie, podobna presja może powrócić przy kolejnych rachunkach.

Bon energetyczny pomoże, ale nie rozwiąże problemu cen energii

Debata o bonie energetycznym pokazuje więc szerszy problem irlandzkiej polityki energetycznej. Jednorazowe 400 euro może być dla rodziny realnym wsparciem, szczególnie gdy rachunki rosną, ale jest to przede wszystkim rozwiązanie doraźne.

Właśnie dlatego propozycja Social Democrats obejmuje także działania mające zwiększać produkcję własnej energii. Między innymi poprzez podwojenie dotacji do instalacji fotowoltaicznych. Partia argumentuje, że obok pomocy dla gospodarstw potrzebne są rozwiązania, które w dłuższej perspektywie zmniejszą zależność od drogich źródeł energii.

Na razie bon energetyczny pozostaje więc propozycją, a nie gwarantowanym świadczeniem. Ostateczna odpowiedź powinna pojawić się wraz z budżetem na 2027 rok. Jeśli rząd zdecyduje się na jego wprowadzenie, najważniejsze będą szczegóły. Kto dokładnie spełni kryterium 70 tys. euro? Kiedy nastąpi wypłata? Czy bon będzie automatyczny? Jedno jest pewne: przy rosnących rachunkach temat bonu energetycznego będzie jednym z ważniejszych punktów debaty o tym, jak państwo powinno pomagać gospodarstwom domowym w czasie kryzysu kosztów życia.