Te zmiany mogą mieć znaczenie dla tysięcy rodzin. Dowiedz się co się zmieni we wrześniu 2026!

Koniec wakacji oznacza nie tylko powrót do szkoły. Dla wielu gospodarstw domowych w Irlandii wrzesień 2026 przyniesie także ważne terminy i zmiany w świadczeniach socjalnych.

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Na pierwszy plan wysuwa się powrót dodatku na opał. Rodzice muszą też pamiętać o terminie składania wniosków o pomoc na zakup ubrań i obuwia szkolnego. W tym samym czasie kierowcy mogą odczuć zmiany dotyczące cen paliwa.

Świadczenia we wrześniu 2026. Wraca Fuel Allowance

Jedną z najważniejszych zmian będzie powrót Fuel Allowance, czyli dodatku przeznaczonego na wsparcie gospodarstw domowych w pokrywaniu kosztów ogrzewania. Sezon świadczenia ma rozpocząć się 21 września 2026 roku. Program zwykle trwa 28 tygodni i obejmuje okres jesienno-zimowy aż do wiosny. W tym roku świadczenie wynosi 38 euro tygodniowo. To o 5 euro więcej niż wcześniej. W poprzednim sezonie z programu korzystało ponad 470 tys. gospodarstw domowych.

Dla wielu osób powrót wypłaty przychodzi w kluczowym momencie. Jesienią rosną bowiem wydatki na ogrzewanie, energię i codzienne utrzymanie domu.

Koniec września to ważna data dla rodziców

Rodziny z dziećmi powinny zaznaczyć w kalendarzu jeszcze jedną datę. 30 września 2026 roku mija termin składania wniosków o Back to School Clothing and Footwear Allowance. To jednorazowa, zależna od dochodu pomoc na zakup odzieży i obuwia szkolnego.

Wysokość świadczenia zależy od wieku dziecka. Na dziecko w wieku od 2 do 11 lat można otrzymać 160 euro. W przypadku dzieci w wieku od 12 do 22 lat, które spełniają warunki programu, kwota wynosi 285 euro.

W tym roku pojawiła się istotna zmiana. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w Budget 2026 po raz pierwszy do programu mogą kwalifikować się również dzieci w wieku 2 i 3 lat.

Nie każdy musi składać wniosek

Ważna informacja dla rodziców jest taka, że część rodzin otrzymuje świadczenie automatycznie. Jeżeli jednak gospodarstwo domowe nie zostało objęte automatyczną wypłatą, warto sprawdzić swoje uprawnienia. Wniosek można złożyć do końca września. Do aplikowania potrzebne jest zweryfikowane konto MyGovID. To szczególnie ważne w okresie, gdy wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego mocno obciążają domowe budżety.

Świadczenia we wrześniu 2026 i ceny paliwa

Wrzesień może przynieść również zmianę odczuwalną przy dystrybutorze. Tymczasowe obniżki podatku akcyzowego na paliwo miały zostać wycofane od 1 września. Według najnowszych informacji ich wygaszanie zostało jednak przesunięte. Oznacza to, że kierowcy nie powinni zakładać automatycznej podwyżki cen dokładnie od pierwszego dnia miesiąca.

To ważne, ponieważ wrzesień łączy kilka różnych presji na domowe budżety. Z jednej strony wracają wydatki szkolne. Z drugiej zaczyna się sezon grzewczy. Do tego dochodzą koszty codziennych dojazdów.

Wrzesień może być miesiącem, który warto zaplanować z wyprzedzeniem

Dla części gospodarstw domowych najważniejszy będzie powrót Fuel Allowance. Dla rodzin z dziećmi kluczowy może okazać się termin 30 września. Warto więc wcześniej sprawdzić, jakie świadczenia przysługują gospodarstwu domowemu. Szczególnie że tegoroczne zasady obejmują nowe grupy dzieci.

Świadczenia we wrześniu 2026 nie oznaczają jednej dużej zmiany. To kilka terminów i decyzji, które razem mogą realnie wpłynąć na domowy budżet. Dla osób uprawnionych dodatkowe 38 euro tygodniowo na ogrzewanie może mieć znaczenie właśnie wtedy, gdy temperatura zacznie spadać. Dla rodziców z kolei pomoc w wysokości 160 lub 285 euro może częściowo zmniejszyć koszt rozpoczęcia nowego roku szkolnego.